Evolve ETFs reçoit trois prix FundGrade A+® de Fundata





TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Evolve Funds Group Inc. (« Evolve ETFs ») est heureuse d'annoncer que trois de ses fonds d'investissement (« Evolve Fund » ou « Fund ») ont reçu les Fundata FundGradeA + ® Awards (« Fundata Awards ») pour 2021. Ces prix récompensent les fonds qui excellent dans la réalisation d'un rendement relatif constant et solide, ajusté en fonction du risque.

Fonds Evolve Catégorie Taille de

catégorie Fonds indiciel innovation Evolve - Parts de FNB couvertes

(« EDGE ») Actions mondiales 1,127 Fonds indiciel innovation Evolve - Parts de FNB couvertes

(« EDGE ») Actions mondiales 1,127 Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale

Evolve - Parts de FNB non couvertes (« FIXD ») Titres à revenu fixe

canadiens 309

L'attribution FundGrade A + est remise annuellement aux fonds d'investissement et aux gestionnaires qui ont affiché un rendement constant, exceptionnel et ajusté en fonction du risque qui s'appuie sur un historique pouvant atteindre 10 ans. Le prix FundGrade A+ offre aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une cote de performance de fonds unique, fiable, facile à comprendre et entièrement quantitative.

« Merci à Fundata pour ces prix très prestigieux », a déclaré Raj Lala, président et directeur général d'Evolve ETFs. "Ce sont nos premiers prix par Fundata et ils couronnent une année marquante pour notre firme. L'année 2021 a marqué notre quatrième anniversaire, ayant franchi le cap des 2,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec une suite de 21 FNB. Nous tenons à remercier nos investisseurs, nos conseillers, et nos bureau de FNB d'avoir fait de 2021 une année fructueuse pour Evolve. »

EDGE a été reconnue pour son rendement exceptionnel lors des Trophées FundGrade A + de 2021 dans la catégorie Actions mondiales sur 1,127 fonds. Stratégie indicielle, EDGE cherche à répliquer, dans la mesure raisonnablement possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Global Innovation. Il offre aux investisseurs une exposition aux titres de participation de entreprises cotées à l'échelle nationale ou internationale qui sont engagées dans des tendances novatrices et perturbatrices dans un large éventail de secteurs.

« Le Fonds indiciel innovation Evolve est devenu l'un de nos fonds vedettes en offrant aux investisseurs une exposition diversifiée à huit thèmes de placement qui façonnent notre monde au cours des 10 à 20 prochaines années », affirme Raj Lala. « De plus, Evolve est très fière de son partenariat avec Addenda Capital, sous-conseiller de FIXD, notre Fonds canadien à revenu fixe géré activement. Le prix FundGradeA + témoigne des capacités de gestion de portefeuille d'Addenda dans ce marché difficile des titres à revenu fixe. »

La répartition des titres à revenu fixe demeure une composante essentielle de nombreux portefeuilles d'investisseurs en tant que source de revenu et de diversification des portefeuilles. FIXD a été reconnu pour son rendement exceptionnel dans le cadre des Trophées FundGrade A + de 2021 dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens sur 309 fonds. Au cours des dernières années, les investisseurs ont peut-être négligé les avantages potentiels d'une gestion active des titres à revenu fixe. Activement géré par Addenda Capital (« Addenda »), FIXD investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité canadiens et internationaux. Addenda a assumé les responsabilités de sous-conseiller pour FIXD le 1?? avril 2020.

« Nous sommes ravis d'avoir contribué au succès d'Evolve », déclare Roger Beauchemin, président et directeur général d'Addenda Capital. "À notre connaissance, FIXD a été le seul FNB de la catégorie des titres à revenu fixe canadiens des Fundata Awards à pouvoir produire des rendements positifs pour 2021, ce qui souligne le travail acharné de nos professionnels en placement dévoués. Dans un contexte complexe caractérisé par une hausse des taux, ce FNB s'est montré agile et est la preuve que les solutions de titres à revenu fixe demeurent un pilier essentiel des stratégies d'investissement à long terme. »

À propos de Evolve Funds Group Inc.

Avec un actif géré d FNB environ 2 milliards de dollars, Evolve est l FNB un des fournisseurs de FNB dont la croissance est la plus rapide au Canada depuis FNB lancement de son premier FNB en septembre 2017. Evolve est un chef de file des FNB thématiques et se spécialise dans l'offre de FNB d'innovation perturbateurs aux investisseurs canadiens. La gamme de FNB d'Evolve offre aux investisseurs un accès : i) à des thèmes de placement à long terme; ii) à des stratégies de revenu indiciel; et (iii) à certains des plus importants gestionnaires de placements du monde. Fondée par une équipe de vétérans de l'industrie ayant fait leurs preuves, Evolve crée des produits d'investissement qui font la différence. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.evolveetfs.com.

À propos d'Addenda Capital

Addenda Capital est une société canadienne de gestion de placements multi-actifs qui gère un actif total de plus de 40 milliards de dollars. Copropriété du Groupe Co-operators Limitée et des employés, Addenda s'occupe des régimes de retraite, du patrimoine privé, des assurances, des actifs de l'entreprise et des fondations. En intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses processus de placement, la société cherche à améliorer les rendements des placements et joue un rôle actif dans la transition vers une économie carboneutre. Pour en savoir plus : http://www.addendacapital.com/.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés aux FNB et aux OPC. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages habituels associés à l'achat ou à la vente de parts de FNB et d'OPC. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

La cote FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un important fournisseur de données sur les marchés et les fonds de placement pour le secteur canadien des services financiers et les médias d'affaires. La note A + ® attribuée à la catégorie de fonds présente les fonds qui ont constamment affiché les meilleurs rendements ajustés en fonction du risque au cours d'une année civile complète. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système de notation, veuillez visiter le www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. pour reconnaître « la crème de la crème » parmi les fonds de placement canadiens. Le calcul FundGrade A+® s'ajoute aux notes mensuelles FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté en fonction du risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d'information. Le pointage pour chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d'un FundGrade mensuel. La tranche supérieure de 10 % des fonds obtient une note A; la tranche suivante de 20 % des fonds obtient une note B; la tranche suivante de 40 % des fonds obtient une note C; la tranche suivante de 20 % des fonds reçoit une note D; et la tranche inférieure de 10 % des fonds reçoit une note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une notation FundGrade tous les mois de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de style GPA, où chaque FundGrade mensuel de « A » à « E » reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le pointage moyen d'un fonds pour l'année détermine son coût moyen. Tout fonds avec un GPA de 3,5 ou plus reçoit un prix FundGrade A+®. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www. FundGradeAwards. com. Bien que Fundata s'efforce d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.

Fonds indiciel innovation Evolve - Les parts de FNB couvertes ont été reconnues pour leur rendement exceptionnel dans le cadre des FundGrade A + Awards 2021 de Fundata dans la catégorie Actions mondiales sur 1 127 fonds. Le rendement du fonds pour la période close le 31 décembre 2021 s'établit comme suit : 12,16 % (1 an), 32,20 % (3 ans) et 21,05 % (depuis sa création le 30 avril 2018).

Fonds indiciel innovation Evolve - Le Fonds commun de placement de catégorie A a été reconnu pour son rendement exceptionnel lors des FundGrade A + Awards 2021 de Fundata dans la catégorie Actions mondiales sur 1 127 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2021 s'établit comme suit : 10,70 % (1 an) et 32,44 % (depuis sa création le 4 juin 2019).

Fonds indiciel innovation Evolve - Le Fonds commun de placement de catégorie F a été reconnu pour son rendement exceptionnel lors des FundGrade A + Awards 2021 de Fundata dans la catégorie Actions mondiales sur 1 127 fonds. Le rendement du fonds pour la période close le 31 décembre 2021 s'établit comme suit : 12,09 % (1 an) et 32,93 % (depuis sa création le 4 juin 2019).

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve - Les parts de FNB non couvertes ont été reconnues pour leur rendement exceptionnel dans le cadre des FundGrade A + Awards 2021 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 309 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2021 est le suivant : 0,98 % (1 an), 5,21 % (3 ans) et 3,93 % (depuis sa création le 28 mars 2019).

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du le FNB'OPC ni les rendements du placement dans le FNB et l'OPC. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut se rapporter à des perspectives futures ainsi qu'à des distributions, des événements ou des résultats prévus et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, l'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser par ailleurs les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l'exige.

