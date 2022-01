ELEVAI EST HEUREUSE D'ANNONCER QU'ELLE A REMPORTÉ LE PRIX DU CHOIX DU PUBLIC DU SOMMET AESTHETICS TECH SUMMIT D'OCTANE 2022





DAVIS, Californie, 26 janvier 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC. , (« ELEVAI » ou l'« entreprise »), une société de biotechnologie qui tire parti de la puissance des exosomes de cellules souches humaines pour créer des produits topiques de soins de la peau de prochaine génération, est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté le prix du public d'accélérateur d'entreprises LaunchPad SBDC lors du sommet Aesthetics Tech Summit d'Octane 2022 (« ATS ») tenu à Newport Beach, en Californie.

Le cofondateur et chef de la direction, Jordan R. Plews, PhD, et son équipe ont été invités à présenter un exposé lors de cet événement de deux jours auquel ont participé des centaines de chefs de file de la médecine, de l'industrie esthétique et du monde des affaires pour discuter des technologies médicales esthétiques novatrices, ainsi que des besoins cliniques non satisfaits et de nouvelles possibilités commerciales.

Le Dr Plews aurait dit : « ELEVAI est honorée de recevoir le prix du public de cette année. Notre entreprise est reconnaissante envers la communauté esthétique qui reconnaît le travail acharné de l'équipe, son dévouement à l'excellence et notre technologie novatrice de soins de la peau en tant que chef de file en devenir dans le domaine. Nous avons hâte de partager les produits postopératoires E-Series d'ELEVAI à l'échelle mondiale avec la communauté esthétique professionnelle. »

Octane a récemment reconnu ELEVAI comme un grand innovateur en esthétique médicale et a choisi l'entreprise pour son accélérateur d'entreprise LaunchPad Small Business Development Center (« SBDC »), un programme rigoureux mis au point pour aider les entreprises qui cherchent du financement de série A.

L'Aesthetics Tech Summit a mis en vedette ELEVAI et d'autres entreprises d'esthétique en démarrage qui font partie du programme LaunchPad et qui recueillent un total combiné de 50 millions de dollars. Le sommet est parrainé par Allergan Aesthetics, une entreprise d'AbbVie.

À propos de ELEVAI Labs

ELEVAI Labs, Inc. est une entreprise de biotechnologie qui développe des applications novatrices de soins régénérateurs pour la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine de la médecine esthétique régénérative grâce à une combinaison de sciences de pointe et d'applications de consommation de prochaine génération. ELEVAI Labs, Inc. développe des produits topiques de soins esthétiques de la peau à la fine pointe de la technologie pour le marché des produits distribués par des médecins, en mettant l'accent sur la technologie d'exosomes de cellules souches. Pour en savoir plus sur ELEVAI Labs, Inc., visitez le www.elevaiskincare.com .

