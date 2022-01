VitreaLab, Quantopticon et Luminess remportent gros à l'occasion du SPIE Startup Challenge





Hier, lors d'une cérémonie à l'occasion de SPIE Photonics West, la société VitreaLab, grâce à sa puce éclairée au laser destinée au marché de l'affichage 2D et 3D ? une technologie qui permet la création d'écrans plus économes en énergie ? a été désignée vainqueur du premier prix de 10 000 USD lors du 12e SPIE Startup Challenge annuel.

Dans le cadre des prix en espèces décernés par Jenoptik, la société Quantopticon, qui conçoit des logiciels de simulation destinés aux fabricants de matériel photonique quantique, a obtenu la deuxième place et a reçu 5 000 USD. La société Luminess est arrivée à la troisième place, remportant 2 500 USD, grâce à sa plateforme polyvalente qui offre une imagerie médicale par rayons X plus sûre, plus sensible et plus fiable. Le SPIE Startup Challenge, qui présente les nouveaux produits, entreprises et technologies répondant à des besoins critiques dans le domaine de la photonique, est soutenu par le partenaire fondateur Jenoptik, les sponsors principaux MKS Instruments, Hamamatsu, Edmund Optics, et Thorlabs, ainsi que par les partenaires stratégiques Allianse et Luminate de NextCorps.

En outre, dans le cadre du programme global du SPIE Startup Challenge, quatre entreprises en phase de financement ? Fastree3D, Raydiant Oximetry, Stratio, Inc., et UbiQD ? ont présenté leurs nouvelles technologies aux investisseurs potentiels.

« Ce résultat est absolument fantastique », a déclaré Jonas Zeuner, PDG de VitreaLab. « Il est primordial de participer au plus grand événement de photonique ainsi qu'au Startup Challenge, car de nouvelles possibilités de rayonnement vont s'offrir, de nombreuses personnes vont nous découvrir, et nous pouvons rapidement entrer en contact avec des investisseurs. Le fait de remporter la compétition aujourd'hui nous sera très, très utile, et nous en sommes très reconnaissants. »

« Je suis ravie et honorée d'avoir été sélectionnée parmi les vainqueurs », a déclaré Mirella Koleva, PDG et cofondatrice de Quantopticon. « C'est formidable de recevoir autant de reconnaissance et de soutien de la part des jurés. J'en suis très touchée, tout comme nous tous. »

« Nous sommes ravis et confiants quant au potentiel de notre technologie, et c'est un véritable plaisir de voir l'accueil qui lui est réservé à un stade si précoce de la part d'un panel d'investisseurs expérimentés », a déclaré Charles Roques-Carmes, de Luminess. « Cela nous donne beaucoup d'espoir pour cette année, dans la mesure où nous cherchons des investissements de démarrage. Nous espérons vraiment tirer parti de cette opportunité qui nous est donnée dans le cadre du SPIE Startup Challenge. »

Parmi les jurés issus de l'ensemble du secteur qui ont évalué les candidats en fonction de leur modèle d'affaires, de leurs arguments financiers et de leurs avantages concurrentiels, figuraient Darius Sankey d'Acceleration Capital, Greg Hollows d'Edmund Optics, Homan Yuen de Fusion Fund, Ian Tracey d'Anchored In, Song Yop Chung de Jenoptik, et Bill Hyun de Genoa Ventures.

« Ce que j'aime dans cette compétition, c'est qu'elle présente les technologies les plus prometteuses et les met en relation avec des investisseurs », a commenté Tracey. « Cela nous permet de commercialiser les technologies photoniques et de révolutionner le monde. J'aime l'énergie et la concentration de ces concurrents, qui ont présenté une grande variété de technologies différentes. C'était vraiment fantastique de les voir monter sur scène, ainsi que d'observer leur énergie et leur enthousiasme. »

Les technologies basées sur la lumière permettent des développements dans un nombre croissant de domaines, de la santé aux communications à grande vitesse, en passant par l'informatique quantique, la RA/RV/RM, et les véhicules autonomes. Le SPIE Startup Challenge est une compétition annuelle de pitch entrepreneurial, destinée aux nouvelles entreprises qui utilisent l'optique et la photonique pour créer des applications, des technologies et des produits innovants. Parmi les lauréats du Startup Challenge qui ont connu un succès commercial plus important figurent Cellino Biotech, Double Helix Optics, PhotoniCare, C. Light Technologies, Circle Optics, et In A Blink.

