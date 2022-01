DIAGNOS présente une mise à jour de l'entreprise pour 2021 et ses perspectives pour 2022





BROSSARD, Québec, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos Inc. («DIAGNOS» ou la «Société») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans la détection précoce des problèmes de santé critiques, a le plaisir de fournir une mise à jour de l'entreprise sur ses principales activités opérationnelles de 2021. DIAGNOS aimerait partager certains des faits saillants et des succès de l'année écoulée et également donner un aperçu de ce sur quoi nous travaillons pour l'année à venir. Bien que la COVID ait présenté de nombreux défis pour l'entreprise, DIAGNOS a su s'adapter et s'adresser à un nouveau marché de l'optométrie. La Société estime que les clients actuels au niveau des gouvernements et des hôpitaux devraient redémarrer leur couverture des patients diabétiques au courant de l'année en cours.



2021 a été une année passionnante de réalisations pour DIAGNOS en termes de nouveaux clients et prospects.

Le 6 décembre 2021, DIAGNOS a débuté une étude d'essai clinique avec CommonSpirit Health Research Institute, Chattanooga Center for Neurologic Research LLC et menée à l'hôpital CommonSpirit de Chattanooga, pour confirmer les premiers résultats de preuve de concept qui ont montré un fort potentiel dans la détection précoce d'AVC par l'inspection et l'analyse de la rétine, comme mentionné dans son communiqué de presse du 2021-07-20. Selon le CDC-Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des Etats-Unis, l'AVC cause 1 décès sur 20, la gestion de l'AVC représente un coût d'environ 34 milliards de dollars par an aux États-Unis. Par conséquent, un diagnostic et un traitement précoce pour prévenir les décès dûs à un accident vasculaire cérébral sont une nécessité urgente. Les essais cliniques de DIAGNOS avancent bien.

DIAGNOS, en septembre 2021 (voir communiqué de presse 2021-09-02), a annoncé un renouvellement de contrat pour fournir sa plateforme de télémédecine basée sur CARA (Computer Assisted Retina Analysis) à Optina Diagnostics (« Optina ») pour une période supplémentaire de trois ans. Optina utilise la plate-forme Cloud de DIAGNOS pour télécharger les images générées par la caméra hyperspectrale Optina-4CTM à utiliser avec leur test awAIrTM Cerebral Amyloid Status (à des fins de recherche uniquement). À l'aide de la plate-forme DIAGNOS Cloud, les images rétiniennes exclusives d'Optina sont traitées, stockées en toute sécurité et disponibles pour être partagées et examinées par des professionnels de la santé et des cliniques dans divers endroits du monde. Optina bénéficie du haut débit de la plateforme DIAGNOS Cloud ainsi que de la facilité d'utilisation de la plateforme de téléophtalmologie actuellement utilisée par les médecins et autres professionnels de la santé.

Le 16 août 2021, (voir communiqué de presse 2021-08-16) DIAGNOS a conclu un protocole d'accord avec la division Instruments d'Essilor International, une filiale d'Essilor Luxottica. Essilor International est le leader mondial de l'optique ophtalmique. Essilor conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de verres et d'instruments ophtalmiques de diagnostic. Ce protocole d'accord constitue la base d'un accord de distribution potentiel avec Essilor International pour la plate-forme de nouvelle génération de DIAGNOS pour l'analyse améliorée par l'IA d'images rétiniennes à grand champ, ainsi que de certains développements futurs spécifiés de la plate-forme CARA pour une variété d'applications. Des discussions sont en cours. En 2021, EssilorLuxottica a finalisé l'acquisition et l'intégration de GrandVision avec ses 37 000 employés et ses opérations dans plus de 40 pays. Le réseau de distribution d'EssilorLuxottica compte aujourd'hui environ 18 000 magasins.

DIAGNOS a annoncé le 22 juillet 2021 (voir communiqué de presse 2021-07-22) l'ouverture de cinq cliniques de dépistage à divers endroits du Magrabi Hospital & Centers ("Magrabi") situé à Riyad, avec l'aide de son partenaire commercial saoudien, Kanhoor Medical Co. ("Kanhoor"). Magrabi est l'un des plus grands réseaux de soins oculaires au monde, fournissant des soins oculaires à plus d'un million de patients et effectuant plus de 100 000 chirurgies préservant la vue chaque année. Magrabi opère dans 30 sites au Royaume d'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Saltanat d'Oman, au Yémen et en Égypte.

La signature d'un accord pluriannuel en juin 2021 avec IRIS The Visual Group (1990) Inc. (« IRIS »), (voir communiqué de presse 2021-06-09) a créé une plate-forme de lancement de premier plan mondial pour le déploiement et l'amélioration de Tests basés sur l'intelligence ("IA"), dépistage des changements vasculaires dans la rétine pour les cliniques d'optométrie. De plus, DIAGNOS a conclu une entente de 7 ans avec New Look Vision Group Inc. (« New Look Vision »), la société mère d'IRIS. Le réseau New Look Vision compte 406 emplacements opérant à travers l'Amérique du Nord. Les installations sont en cours.

DIAGNOS a annoncé plusieurs accords en Amérique latine avec Juarez Health & Medical Cluster, Cielo Vista Eye Clinics et Hospital Oftalmologico Buena Vista Sinaloa au Mexique. Grupo Opticalia dans son établissement et sa consolidation en Colombie, COFIDES aidera à nouveau l'entreprise dans son expansion au Mexique.

Plusieurs nouvelles applications impliquant l'imagerie rétinienne améliorée par l'IA sont en cours de développement afin de répondre à un besoin croissant d'identification de pathologies à usage général. En plus des pathologies rétiniennes localisées, telles que la dégénérescence maculaire et le glaucome, certaines pathologies rétiniennes sont également des indicateurs connus de divers troubles systémiques, notamment les maladies cardiovasculaires et diabétiques.

Les réalisations de la Société en 2021 ont été véritablement transformationnelles et ont positionné DIAGNOS pour le succès en 2022. Notre équipe chez DIAGNOS est engagée dans la tâche à accomplir soit de générer de la croissance et de la valeur pour tous les actionnaires. La Société prévoit un flux de trésorerie positif d'ici la fin juin 2022. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, employés et actionnaires pour leur confiance, leur soutien et leur croyance continus en notre Société.

DIAGNOS annonce aussi l'engagement de Red Cloud Securities Inc. («RCSI») afin de fournir des services de tenue de marché à la Société. Conformément à l'accord signé entre RCSI et DIAGNOS, RCSI a droit à des frais fixes mensuels de 5 000 $ pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Chacune des parties peut résilier l'accord avec un préavis de trente jours à l'autre partie. Dans le cadre des services à rendre à la Société, RCSI s'engage à faire de son mieux pour maintenir une offre raisonnable et constante entre les offres et les offres pour les actions ordinaires et les liquidités d'approvisionnement de la Société, au besoin. Les services seront principalement rendus par M. Adam Smith, qui agit sans lien de dépendance avec la Société. À la date de cette annonce, RCSI, conjointement avec M. Adam Smith, détenait des titres de la Société sous forme d'actions ordinaires. L'engagement de RCSI demeure assujetti à l'acceptation de la bourse de croissance TSX.

À propos de RCSI

Red Cloud Securities Inc. est un négociateur en investissement de l'OCRCVM axé sur la fourniture de services de marché des capitaux uniques et complets et d'alternatives innovantes de financement. Elle a été fondée par des professionnels des marchés des capitaux qui ont conçu le cabinet pour servir les petites entreprises publiques et privées. Cette solution est une plate-forme complète qui fournit une gamme complète de services d'accès d'entreprise sans conflit. Offrir ces services sous la forme d'une plate-forme unifiée constitue la proposition de valeur ultime pour les émetteurs.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de sante? graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ? analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

