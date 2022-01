La Banque CIBC est incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality pour la septième année consécutive





TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a été incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality de Bloomberg (GEI) pour la septième année consécutive. L'indice Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) suit la performance des entreprises publiques engagées dans la transparence des rapports sur les données relatives au genre.

« À la Banque CIBC, nous reconnaissons l'important point de vue et la perspicacité majeure que l'équilibre des genres au sein de ses équipes apporte à notre entreprise et nous sommes conscients que cela nous aide à concrétiser les ambitions de nos clients », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC. Cette reconnaissance essentielle souligne l'engagement de la Banque CIBC à favoriser une culture d'inclusion et sa contribution à la création d'une société plus équitable. »

Voici quelques faits saillants de la dernière année :

Le conseil d'administration de la CIBC a atteint la parité hommes-femmes avec 50 % de femmes et 50 % d'hommes, et il est présidé par une femme.

38 % des postes de cadre supérieur approuvé par le conseil d'administration sont occupés par des femmes, soit une augmentation de plus de 10 % au cours des sept dernières années.

Equileap a accordé à la Banque CIBC la première place parmi les sociétés canadiennes les plus favorables à l'égalité des sexes et l'a classée au 19e rang à l'échelle mondiale dans son rapport 2021 mondial et classement en matière d'égalité des sexes.

Les engagements publics et la reconnaissance de l'industrie comprennent suivants :

Signataires de la Charte pour les femmes dans la finance du Royaume-Uni, de l'Accord Catalyst, de la déclaration d'intention à l'intention des investisseurs de 30 % Club du Canada et des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies.

et des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies. La Banque CIBC figure sur la liste de référence annuelle « Women Lead Here » du Globe and Mail pour l'équilibre des genres au sein de la direction.

pour l'équilibre des genres au sein de la direction. Partisane des Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC envers l'équilibre des genres dans les postes de direction, consultez le Rapport sur la durabilité 2020.



