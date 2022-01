Patrimonium Private Equity et Wille Finance AG acquièrent une participation majoritaire dans Netzlink Informationstechnik GmbH





Patrimonium Private Equity ("Patrimonium") et Wille Finance AG ("Wille"), tous deux basés en Suisse, acquièrent une participation majoritaire dans la société informatique Netzlink Informationstechnik GmbH, dont le siège est à Braunschweig (DE). Cette participation comprend également à 100% la filiale Grouplink GmbH. Cette participation s'applique en outre à 50 % de la coentreprise Netzlink Polska sp. Z o.o., dont le siège est à Gdansk (Pologne).

L'objectif de cette participation est de consolider et mettre en oeuvre la stratégie de croissance de Netzlink et de Grouplink par le biais d'acquisitions nationales et internationales, et d'en renforcer la structure organisationnelle - conjointement avec tous les participants. Une société holding spécialement fondée (Grouplink Holding GmbH) servira à contrôler la nouvelle constellation. Netzlink emploie plus de 80 personnes et est active au niveau international dans les domaines de l'e-santé, du conseil en informatique et des services cloud, entre autres.

Les anciens propriétaires de Netzlink et de Grouplink, Harald Lies et Sven-Ove Wähling, restent des actionnaires importants et les seuls directeurs généraux. À ce titre, ils continueront à piloter et à diriger avec succès les entreprises sur le plan stratégique et opérationnel, dans un marché en pleine croissance et aux défis de plus en plus complexes.

Les nouveaux partenaires Patrimonium Private Equity et Wille Finance AG disposent d'un vaste savoir-faire dans le secteur des logiciels et des technologies de l'information, d'une grande expérience dans la mise en oeuvre de stratégies d'acquisition et d'un vaste réseau de relations.

L'équipe de Patrimonium a de nombreuses années d'expérience dans les stratégies d'acquisition actives et a été responsable de 22 investissements dans des plateformes dans la région DACH et de plus de 35 acquisitions complémentaires, en particulier dans le secteur des services.

Wille a déjà investi avec succès dans 19 entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Parmi celles-ci figure Motius AG à Munich, une plateforme d'externalisation de la R&D pour les applications numériques avec accès à un pool d'experts en technologie.

Patrimonium et Wille ont régulièrement collaboré à l'évaluation d'investissements dans le secteur des TIC et ont maintenant investi dans une entreprise pour la première fois ensemble.

Netzlink Informationstechnik GmbH

Netzlink Informationstechnik GmbH a été fondée en 1997 et a son siège à Braunschweig ainsi que d'autres sites en Allemagne et en Pologne. Elle propose des solutions TIC pour les clients B2B ayant des exigences particulières en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection des données. Netzlink répond aux exigences des entreprises - des spécifications individuelles à KRITIS - avec des solutions certifiées telles que le Nubo Cloud, l'organisation de services Helplink et d'autres développements propres. Avec des équipes spécialisées dans la protection des données et la sécurité informatique, Netzlink assure la mise en oeuvre de ces thèmes dans tous les domaines des TIC. Le siège de Netzlink, l'IT Campus Westbahnhof, est l'expression de la philosophie de l'entreprise, à savoir une coopération en réseau et ouverte visant à partager les connaissances et les expériences. C'est précisément ici, sous l'égide de Grouplink GmbH, filiale à 100% de Netzlink, qu'une coopération stratégique et durable s'est développée avec des entreprises TIC renommées sélectionnées en Allemagne, en Suisse et en Pologne. Sur cette base, Netzlink est un partenaire exceptionnel et efficace pour tous les projets de numérisation, qu'il s'agisse de solutions cloud, de conteneurs, de communication, de solutions opérationnelles ou de services. http://www.netzlink.com <http://www.netzlink.com>

Patrimonium Private Equity

Le Patrimonium Private Equity Fund Scsp, conseillé par Patrimonium Private Equity Advisors AG, fait partie de Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium"), un gestionnaire suisse d'investissements sur le marché privé qui opère dans les classes d'actifs de l'immobilier, de la dette privée, du private equity et de l'infrastructure. La société se caractérise par une approche d'investissement direct et responsable et agit principalement en Suisse, en Allemagne et dans les pays voisins. Patrimonium gère 3,8 milliards de francs suisses d'actifs. Avec des bureaux à Lausanne, Zurich et Zoug, la société emploie plus de 70 personnes. Les entités de Patrimonium sont réglementées par les autorités de surveillance des marchés financiers respectifs. www.patrimonium.ch <http://www.patrimonium.ch>

Wille Finance AG

Wille Finance AG est un family office fondé en 2007. Avec une équipe de plus de 20 personnes, elle investit dans le private equity, l'immobilier, les médias numériques et les sociétés cotées. En matière de capital-investissement, Wille investit dans des sociétés en croissance et des opérations de rachat, en particulier dans les sociétés de logiciels et de sciences de la vie. Géographiquement, la société investit prioritairement en Europe et Israël. En tant que family office, Wille Finance AG est un investisseur à long terme et un partenaire fiable pour les entrepreneurs. Le portefeuille comprend actuellement plus de 35 entreprises, dont 18 dans le secteur des logiciels. www.willefinance.com

