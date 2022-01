Nippon Express (Belgique) obtient la certification BPD pour son installation dans la zone de fret de l'aéroport de Brussels Airport





TOKYO, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) N.V./S.A. (ci-après « NX Belgium »), une société du groupe Nippon Express Holdings, Inc. a obtenu la certification Bonnes pratiques de distribution (BPD), en vigueur dès le 21 décembre 2021, pour les opérations de transit aérien et terrestre, y compris le contrôle des stocks, dans une installation située dans la zone de fret de Brussels Airport, preuve de sa conformité aux normes BPD pour la distribution adéquate des produits pharmaceutiques.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202201176158-O3-bvsjuUa0

Photo1 : Intérieur de l'entrepôt

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202201176158/_prw_PI2fl_P21bPD7U.jpg

La Belgique est devenue une plaque tournante de la fabrication et du développement pharmaceutiques, accueillant de nombreuses entreprises pharmaceutiques mondiales ainsi que des entreprises de fabrication en sous-traitance, des fabricants de vaccins et des laboratoires de recherche en biotechnologie.

NX Belgium a signé un accord de partenariat commercial avec Medexi, spécialisée dans le transport pharmaceutique, et a obtenu la certification BPD pour ses opérations dans des installations de 2 000 m2 à température contrôlée appartenant à Medexi, dédiées aux produits pharmaceutiques et pouvant offrir des capacités de stockage réfrigéré (2 °C - 8 °C) et à température constante (15 °C - 25 °C). Les connaissances pharmaceutiques et la qualité opérationnelle avancée de Medexi seront combinées aux services internationaux de transport à température contrôlée du groupe NX et aux fonctions de stockage en entrepôt pour fournir aux clients une plateforme de logistique pharmaceutique.

Le groupe NX continuera à intensifier ses initiatives dans l'industrie pharmaceutique, identifiée comme une industrie prioritaire dans le plan d'affaires du groupe, et d'améliorer et d'étendre ses services à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins de transport pharmaceutique de plus en plus sophistiqués et diversifiés de ses clients.

Nom et adresse de la société

Nom : Nippon Express (Belgium) N.V./S.A.

Adresse : Bedrijvenzone Machelen Cargo 738/1, Machelen Belgique

