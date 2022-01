Santé mentale : les services publics ne résisteront pas à la vague





MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La prochaine vague liée à la COVID-19 ne sera probablement pas causée par une mutation du virus, mais par une déferlante de problèmes en santé mentale qui risque fort de faire sauter la digue de notre système public.

La CSN salue donc la volonté du ministre Lionel Carmant et du gouvernement d'investir 361 M$ de plus en santé mentale et le plus grand apport du communautaire, mais remarque que ce qui limite l'efficacité du réseau demeure intouché, soit d'encarcaner les cliniciens et les usagers dans une approche rigide. Le ministre ne cesse de vendre le Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) comme l'unique réponse au meilleur accès aux soins en santé mentale, alors que sur le terrain les professionnels-les rapportent une perte d'autonomie et une multiplication des étapes dans le parcours de soin des patients. Ce chemin de croix en décourage plusieurs et fait baisser artificiellement les listes d'attente.

Il faut absolument revoir l'organisation pour vraiment améliorer l'accès. «?Nous avons besoin d'une refondation de nos services en santé mentale et il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard?», affirme Jessica Goldschleger, vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), qui rappelle que la mauvaise santé mentale entraîne une perte de 50 G$ par année au Canada ainsi qu'une grande souffrance.

Consultation des intervenantes et intervenants

En 2021, la FP-CSN a mené une importante consultation auprès de ses membres qui travaillent en santé mentale. «?Nous proposons une approche globale axée sur les besoins de la personne tout au long de son parcours de soins dans le réseau public?», insiste Jessica Goldschleger. Il faut, par exemple, éviter qu'une personne attende de longs mois entre le traitement pour la toxicomanie et celui pour l'anxiété. «?Les patients ne devraient pas être comme des balles de ping-pong que l'on se renvoie d'une équipe à l'autre?», ajoute la vice-présidente.

La CSN recommande notamment que l'on nomme une personne ou une équipe pivot qui va s'assurer que chaque patient qui consulte en santé mentale puisse être suivi pour l'ensemble de ses problèmes dans un court délai. Quelque 16 recommandations sont par ailleurs sorties de la consultation de 2021 menée par la FP-CSN.

«?Une des clés pour améliorer la situation c'est de miser sur l'interdisciplinarité. Il ne suffit pas d'en parler, il faut donner du temps et des lieux pour le faire. Il faut que tous les acteurs du réseau qui interviennent auprès de cette clientèle puissent travailler en équipe en se partageant l'information et les solutions à mettre en place, et cela bien entendu, en tout respect des enjeux de sécurité et de confidentialité?», enchérit le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Réjean Leclerc.

De plus, la CSN souhaite la mise en place de formations d'appoint pour tous les intervenants et intervenantes de la chaine de services et de soins, permettant à chacun de jouer pleinement son rôle dans ce vaste chantier nécessaire.

Régler le problème en amont

Un des meilleurs moyens pour réduire l'ampleur de la détresse psychologique dans la population du Québec serait d'agir en amont sur des facteurs de stress importants comme la pauvreté, le manque de logement abordable ou la violence envers les femmes. «?C'est un défi de société que nous avons devant nous, plaide la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Il faut reconstruire notre filet social, car il s'est étiolé. Augmenter le salaire minimum, renforcer les droits des travailleuses et des travailleurs, assurer l'accès au logement ou encore un accès rapide aux différents services de soutien et d'aide sont quelques exemples de leviers dont dispose le gouvernement pour prévenir une dégradation et améliorer les choses.?»

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1?600 syndicats et regroupe plus de 320?000 travailleuses et travailleurs.

La Fédération des professionnèles compte un des plus larges éventails de disciplines et professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent 9000 professionnèles, techniciennes et techniciens oeuvrant dans cinq grands secteurs, dont la santé et les services sociaux.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120?000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100?000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel.

