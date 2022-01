Lomiko et Critical Éléments annoncent une modification à la convention d'options de Bourier Lithium





Lomiko Metals Inc. (TSX.V : LMR) (« Lomiko Metals » ou « Lomiko ») et Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE : F12) (« Critical Éléments » ou « CLEC ») ont le plaisir d'annoncer la modification suivante à la convention d'options de Bourier Lithium. Le projet de lithium Bourier est constitué de 203 titres miniers couvrant une superficie de 10 252,20 hectares (102,52 km2) dans une région du Québec qui possède d'autres gisements de lithium et une minéralisation de lithium connue.

La chef de la direction et directrice de Lomiko, Belinda Labatte, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Critical Éléments sur une modification de la convention d'options afin que nous puissions aller de l'avant en 2022 avec une campagne d'exploration réfléchie et ciblée dans un district de lithium très prometteur. Nous examinons actuellement les résultats du programme d'exploration 2021 achevé avec GoldSpot AI et CLEC alors que nous planifions nos prochaines étapes pour le programme d'exploration de terrain pour le printemps. Les résultats préliminaires d'exploration de terrain de l'été 2021 ont révélé la découverte de cinq nouveaux secteurs de pegmatites, mettant en évidence le potentiel du projet Bourier. L'analyse par intelligence artificielle (IA) de GoldSpot a révélé un potentiel de lithium considérable sur la propriété. Au cours de ce programme, un total de 15 cibles de lithium à potentiel élevés à modérés ont été identifiées. »

Modification à la convention d'options de Bourier avec CLEC

Lomiko et CLEC ont conclu une convention d'options sur la propriété en date du 24 avril 2021, en vertu de laquelle Lomiko s'est vu accorder une option pour acquérir un intérêt indivis de 70 % dans la propriété Bourier. CLEC a accordé à Lomiko le droit exclusif et l'option d'acquérir, au plus tard le 31 décembre 2022, un intérêt initial de 49 % (la « première option ») dans la propriété Bourier en émettant à CLEC un total de 5 000 000 actions ordinaires de Lomiko, en versant à CLEC un paiement en espèces totalisant 50 000 $, et en engageant ou finançant des dépenses d'exploration pour un montant total de 1 300 000 $, dont 550 000 $ devaient être engagés ou financés au plus tard le 31 décembre 2021. À cette date, Lomiko avait engagé ou financé des frais de claims miniers, des frais de gestion et des dépenses d'exploration d'un montant de 298 228 $, lequel montant est reconnu par CLEC comme faisant partie de l'engagement d'exploration de Lomiko dans le cadre de la première option. Les parties ont convenu que le montant des dépenses d'exploration non engagées de 251 772 $ sera reporté et ajouté aux dépenses d'exploration que Lomiko est tenue d'engager ou de financer en vertu de la première option au plus tard le 31 décembre 2022. Les parties ont également convenu que Lomiko avancera les dépenses d'exploration à la réception par Lomiko d'un programme de campagne d'exploration approuvé par CLEC dans un délai de 60 jours à compter de la date de cette approbation.

À propos de Lomiko Metals inc.

Lomiko Metals a une nouvelle vision et une nouvelle stratégie dans les nouvelles énergies. Lomiko représente une entreprise avec un objectif : une entreprise axée sur les personnes où nous pouvons manifester un monde d'énergie renouvelable abondante avec des minéraux critiques canadiens et québécois pour une solution en Amérique du Nord. Notre objectif est de créer un nouvel avenir énergétique au Canada où nous développerons la main-d'oeuvre des minéraux critiques, deviendrons un partenaire et un voisin précieux avec les communautés dans lesquelles nous opérons et fournirons un approvisionnement sûr et responsable en minéraux critiques.

La Société détient une participation de 100 % dans son développement de graphite La Loutre dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Les Premières Nations KZA font partie de la Nation algonquine et le territoire KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste d'un grand bloc continu avec 48 claims miniers totalisant 2 867 hectares (28,7 km2). Lomiko Metals a publié une évaluation économique préliminaire (« EEP ») le 10 septembre 2021, qui indiquait que le projet avait une durée de vie de 15 ans, produisant par an 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % Cg ou un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport technique a été préparé selon la Norme canadienne NI 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc., Hemmera Envirochem Inc., Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc., collectivement les auteurs du rapport.

Lomiko travaille avec Corporation Lithium Éléments Critiques pour gagner sa participation de 70 % dans le projet Bourier conformément à la convention d'options annoncée le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska ??Lithium et Éléments Critiques, au sud-est du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, et comprend 203 titres miniers, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium canadien près de la région de la Baie-James du Québec qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances de minéralisation.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Critical Éléments aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Éléments fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts, avec une valeur actualisée nette estimée à 726 millions de dollars canadiens à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d'hydroélectricité. Le projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie; la Société travaille à obtenir une approbation similaire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec. La Société a aussi une bonne relation avec la Nation Crie.

M. Mike Petrina, gestionnaire de projet et une personne qualifiée en vertu de la Norme canadienne 43-101 ? Normes de divulgation pour les projets miniers, a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Web au www.lomiko.com ou contactez-nous par courriel : info@lomiko.com.

Pour plus d'informations sur Critical Éléments, consultez le site web au www.cecorp.ca ou contactez Patrick Laperrière au 514-817-1119 ou courriel : plaperriere@cecorp.ca ou Jean-Sébastien Lavallée au 819-354-5146 ou courriel : jslavallee@cecorp.ca.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date de ce communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernant la Société ; et toute autre information contenue dans le présent document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et peuvent être identifiées par l'utilisation de déclarations qui incluent des mots tels que « prévoit », « planifie », « continue », « estime », « s'attend à », « peut », « sera » , « projette » , « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « mettre en oeuvre », « prévu », « envisage », « pourrait », « pourrait », « devrait », « croit » et des mots ou expressions similaires. Les informations prospectives dans cette nouvelle version comprennent, sans s'y limiter : l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts d'exploration attendus et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier d'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la Société à financer avec succès ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un de ses projets (y compris sur les marchés des capitaux) ; tout impact prévu de COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la Société, la situation financière ou les opérations de la Société, et le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats ou des performances réels sensiblement différents. Ces informations prospectives reflètent les vues actuelles de la Société sur les événements futurs et, bien que considéré comme raisonnable par la Société à l'heure actuelle, est intrinsèquement soumis à d'importantes incertitudes et éventualités. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune certitude qu'ils refléteront avec exactitude les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles une telle information prospective est basée incluent, sans s'y limiter : le marché actuel des minéraux critiques ; tendances technologiques actuelles; la relation commerciale entre la Société et ses partenaires commerciaux ; sa capacité à mettre en oeuvre sa stratégie commerciale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats et le calendrier de ceux-ci ; la capacité d'opérer de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à l'obtention et au maintien de permis ou d'approbations d'exploration, environnementaux et autres au Québec; tout impact imprévu de la COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le secteur de l'exploration minérale, y compris la position concurrentielle de la Société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles de change et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Énoncés prospectifs » contenue dans le rapport de gestion le plus récent de la Société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et sur la présentation aux investisseurs sur son site internet. Toutes les informations prospectives dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf tel que requis par les Lois sur les valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

Au nom du Conseil,

Belinda Labatte

Chef de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 09:50 et diffusé par :