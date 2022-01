Dialogue Technologies de la santé termine l'année 2021 avec 85 millions de dollars de produits récurrents et répétés annuels





Le fort dynamisme de l'entreprise fait passer le nombre de membres à près de 2 millions.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer certains paramètres d'exploitation préliminaires pour le quatrième trimestre et l'année se terminant le 31 décembre 2021.

Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 9,6 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2021 pour terminer l'année à 85,0 millions de dollars. Cette performance record, presque entièrement organique, représente une croissance de 45,1 % d'un exercice à l'autre et de 12,7 % par rapport au trimestre précédent.





Les membres sont passés à près de 1,85 million, soit une augmentation de plus de 900 000, ou 98,0 %, d'un exercice à l'autre. En outre, de nombreux clients signataires ont choisi de lancer notre plateforme au début de 2022, après la fin du trimestre, pour tenir compte des exigences de planification budgétaire et financière. Ainsi, nous avons intégré 100 000 membres supplémentaires au cours de la première semaine de la nouvelle année, ce qui constitue une réalisation importante pour notre équipe responsable de l'accompagnement des clients. Si l'on tient compte de ces ajouts, le nombre de membres a augmenté d'environ 182 000, soit 10,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2021.

« Cette solide performance marque la fin d'une excellente année au cours de laquelle Dialogue a continué à se faire connaître sur le marché et à gagner des parts. Je suis fier de l'excellente traction que nous avons obtenue auprès d'organisations de toutes tailles qui cherchent à prioriser la santé et le bien-être de leurs employés et de leurs membres », a déclaré Cherif Habib, chef de la direction de Dialogue. « Notre accord avec Canada Vie pour ajouter une offre de santé mentale à la plateforme Consult+ a été un autre événement marquant, et nous souhaitons poursuivre sur cette voie au cours de l'année à venir. Il est important de noter que notre bassin d'occasions reste solide jusqu'en 2022, alors que la puissance de notre Plateforme de santé intégréeMC s'impose davantage auprès des décideurs clés. Nous sommes impatients de partager nos résultats financiers et opérationnels complets en mars. »

La Plateforme de santé intégréeMC de Dialogue, qui a été lancée au début de 2021, s'est révélée être un avantage concurrentiel significatif et une force clé dans la stratégie de la société. La capacité de fournir aux clients de multiples services de santé et de bien-être sur une plateforme véritablement intégrée a trouvé un écho auprès des employeurs d'un large éventail d'industries au cours de l'année écoulée. Nous avons ajouté un certain nombre d'entreprises notables en 2021, à la fois par le biais de notre canal de vente directe et de nos solides partenariats. Ces victoires démontrent la valeur intrinsèque que notre plateforme apporte à ces entreprises de premier plan et à leurs employés. L'année écoulée a également été marquée par l'expansion de notre relation avec La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »), qui a ajouté la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi »), notre service le plus récemment lancé, à sa plateforme Consult+.

