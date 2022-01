Le test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus de Cepheid est homologué par Santé Canada





Une nouvelle version « plus » du test ajoute une troisième cible génétique pour améliorer la détection des futurs variants du SRAS-CoV-2

SUNNYVALE, Calif. et MARKHAM, ON, le 25 janvier 2022 /CNW/ - Cepheid a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a homologué Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus de Cepheid, un test de diagnostic moléculaire rapide pour la détection qualitative des virus de la COVID-19, de l'influenza A et B, ainsi que du virus respiratoire syncytial (VRS) à partir d'un seul échantillon prélevé chez le patient. La nouvelle version plus du test fournit une troisième cible génétique pour la détection du SRAS-CoV-2 afin de relever le défi lié aux mutations virales futures. Le test Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus est conçu pour être utilisé sur n'importe lequel des plus de 40 000 systèmes GeneXpert MD de Cepheid installés dans le monde, les résultats étant fournis en 36 minutes environ.

De multiples variants du virus de la COVID-19 ont été documentés à l'échelle mondiale pendant la pandémie. Les virus évoluant constamment par mutation, l'on s'attend à ce que de nouveaux variants d'un virus apparaissent au fil du temps. L'ajout d'une troisième cible génétique à la version plus du test CoV-2/Flu/RSV de Cepheid offre une couverture plus étendue pour atténuer les effets possibles de la dérive génétique virale future.

« En cette saison des virus respiratoires, les professionnels de la santé peuvent faire face à une gamme d'infections virales présentant des symptômes qui coïncident avec ceux de la COVID-19, y compris l'influenza A et B, ainsi que le virus respiratoire syncytial. Il sera de plus en plus important d'avoir un test rapide et précis conçu pour détecter les variants actuels et futurs des virus qui causent la COVID-19 et la grippe », a déclaré le Dr David Persing, M. D., Ph. D., médecin en chef et responsable de la technologie chez Cepheid. « La capacité de prélever un seul échantillon et d'effectuer un seul test multiplexé à haute sensibilité qui détecte et distingue les quatre virus fournira des résultats exploitables qui permettront de prendre de meilleures décisions en première ligne au sein de nos systèmes de santé. »

La livraison des tests Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus devrait commencer ce mois-ci au Canada.

Vous trouverez sur le site https://www.cepheid.com/fr_CA des renseignements supplémentaires, des vidéos et des prospectus d'emballage.

À propos de Cepheid

Établie à Sunnyvale, en Californie, Cepheid est une société de diagnostic moléculaire de premier plan. Elle se consacre à l'amélioration des soins de santé par la mise au point, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de tests moléculaires précis et faciles à utiliser. En automatisant des procédures manuelles très complexes et fastidieuses, les solutions de l'entreprise offrent aux établissements, quelle que soit leur taille, un meilleur moyen plus efficace d'effectuer des tests de diagnostic moléculaire sophistiqués pour la détection des micro-organismes et le dépistage des maladies génétiques. Grâce à ses solides capacités en biologie moléculaire, l'entreprise se concentre sur les champs d'application où des résultats de test précis, rapides et réalisables sont le plus nécessaires, comme la prise en charge des maladies infectieuses et du cancer. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.cepheid.com

Pour Cepheid Media Inquiries :

Darwa Peterson

darwa.peterson@cepheid.com



Aisling MacKnight

aisling.macknight@hkstrategies.ca

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1733240/xpress_cov_2_flu_rsv_plus.jpg

SOURCE Cepheid

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :