Lifebit s'associe au NIHR Cambridge Biomedical Research Centre pour lancer la plateforme CYNAPSE pour la recherche en génomique de nouvelle génération





LONDRES, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Lifebit annonce aujourd'hui un partenariat à long terme dans le cadre duquel la technologie de Lifebit, Lifebit CloudOS, alimentera un environnement de recherche fiable (TRE) basé sur le Cloud pour servir de plateforme de gestion et d'analyse des données évolutive et sécurisée aux chercheurs du National Institute for Health Research (NIHR) Cambridge Biomedical Research Centre (BRC).

En tant que l'un des principaux organismes de recherche biomédicale du Royaume-Uni, le NIHR Cambridge BRC maintient une source sécurisée de données clinico-génomiques entièrement consenties provenant de patients atteints de maladies chroniques et de cancer. Ces données biomédicales offrent un énorme potentiel aux chercheurs en santé pour faire des découvertes sur la maladie, en soutenant les percées récentes comme le développement d' algorithmes cliniques pour guider les traitements de précision contre le cancer .

Avec le lancement de CYNAPSE, le NIHR Cambridge BRC rejoint un nombre croissant d'organismes de recherche qui mettent en place des TRE utilisant la technologie fédérée pionnière de Lifebit, conçue pour amener le calcul et l'analyse des chercheurs là où résident les données, afin de rendre les données biomédicales sensibles accessibles en toute sécurité. D'autres exemples incluent Genomics England et le Hong Kong Genome Institute .

Cette nouvelle fait suite à l'annonce de l'effort du consortium DARE UK entre Genomics England, NIHR Cambridge BRC, Eastern AHSN, Cambridge University Health Partners et Lifebit qui verra la technologie fédérée unique de Lifebit relier les TRE de ces organismes de premier plan.

« Lifebit est fier d'offrir cette plateforme de recherche fédérée de nouvelle génération, qui permettra aux chercheurs du NIHR Cambridge BRC de collaborer plus efficacement à grande échelle et de générer une nouvelle vague de données connectées au Royaume-Uni et dans le monde entier, accélérant ainsi l'impact de la recherche et les progrès dans les soins aux patients » a déclaré Thorben Seeger, responsable du développement commercial chez Lifebit.

Pour consulter la version intégrale du communiqué, cliquez ici .

À propos de Lifebit Biotech, Ltd.

Lifebit construit des plateformes de données d'entreprise destinées à être utilisées par des organismes disposant d'ensembles de données biomédicales complexes et sensibles. La technologie fédérée brevetée de Lifebit déverrouille en toute sécurité l'accès aux données biomédicales. Qu'il s'agisse de fournir des environnements de recherche fiables pour les programmes nationaux de médecine de précision ou de permettre aux entreprises pharmaceutiques de découvrir plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses, Lifebit permet à ses clients de transformer la façon dont ils exploitent les données biomédicales sensibles.

À propos du NIHR

La mission du National Institute for Health Research (NIHR) est d'améliorer la santé et la richesse de la nation grâce à la recherche. Pour ce faire, nous devons :

Financer des recherches de haute qualité et opportunes qui profitent au NHS, à la santé publique et aux soins sociaux ;

Investir dans une expertise de classe mondiale, des installations et une main-d'oeuvre qualifiée pour traduire les découvertes en traitements et services améliorés ;

Établir des partenariats avec les patients, les utilisateurs de services, les soignants et les communautés, en améliorant la pertinence, la qualité et l'impact de notre recherche ;

Attirer, former et soutenir les meilleurs chercheurs pour relever les défis complexes en matière de santé et de soins sociaux ;

Collaborer avec d'autres bailleurs de fonds publics, des organismes de bienfaisance et l'industrie pour aider à façonner un système de recherche cohérent et concurrentiel à l'échelle mondiale ;

Financer la recherche et la formation appliquées en santé mondiale pour répondre aux besoins des populations les plus pauvres des pays à revenu faible et intermédiaire.

Le NIHR est financé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Son travail dans les pays à revenu faible et intermédiaire est principalement financé par l'aide britannique du gouvernement du Royaume-Uni.

À propos du NIHR Cambridge Biomedical Research Centre

Basés dans le cadre des partenariats les plus remarquables du NHS et des universités du pays, les centres de recherche biomédicale sont des leaders dans le domaine de la traduction scientifique. Situés sur le campus biomédical de Cambridge, ils reçoivent des niveaux de financement substantiels du National Institute for Health Research (NIHR) pour traduire la recherche biomédicale fondamentale en recherche clinique qui profite aux patients et ils sont les premiers à adopter de nouveaux traitements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1732901/Lifebit.jpg

