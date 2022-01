Karmen boucle son seed de 22 millions d'euros pour démocratiser le Revenue Based Financing en France





La fintech française devient le référent du Revenue Based Financing en France, pour accélérer la croissance des entreprises aux revenus récurrents

PARIS, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Karmen annonce avoir bouclé un tour de financement de 22 millions d'euros, en equity et dette, mené par Fasanara Capital, Samaipata et des Business Angels. Cette opération lui permet de déployer sa solution de financement non dilutif à grande échelle et préparer un développement en Europe du Sud, en s'adossant à un établissement de crédit européen. Pour accompagner sa croissance, la jeune pousse recrute 20 talents en 2022.

"L'abonnement est en train de devenir le business modèle dominant de l'économie digitale mais les options de financement, principalement la levée de fonds et le crédit bancaire, n'ont pas évolué" explique Baptiste Wiel, cofondateur de Karmen.

"Le Revenue Based Financing est une solution flexible qui permet de générer de la trésorerie immédiate sur la base des futurs revenus récurrents" ajoute Gabriel Thierry, cofondateur et CEO de Karmen. "Notre mission est d'épauler les entreprises digitales avec une optimisation de trésorerie et de financement non dilutif, rapide, et transparente."

Sa plateforme digitale plug-and-play permet aux acteurs de partager en toute sécurité, et en quelques minutes, leur suite d'outils : facturation, comptables, et bancaires. Les données sont traitées par un algorithme de scoring propriétaire qui évalue le risque crédit et détermine en 48 heures si l'acteur est éligible au financement.

"Nous avons été impressionnés par la rapidité d'exécution, la fine connaissance du marché et le niveau d'ambition de l'équipe fondatrice et sommes ravis de les accompagner sur une expansion internationale rapide et sur certaines zones stratégiques d'Europe du Sud" explique Aurore Falque-Pierrotin, VC pour la France de Samaipata.

"Nous sommes les seuls en France à être adossé à un établissement financier institutionnel, Fasanara Capital, ce qui nous permet de proposer des offres de financement ultra compétitives. Avec eux, nous avons la capacité de déploiement la plus importante et la plus scalable en France," conclut Gabriel Thierry.

