Franklin Templeton Canada inscrit le FNB actif d'obligations essentielles plus de son gestionnaire spécialisé dans les titres mondiaux à revenu fixe Western Asset





Une proposition de repositionnement du FNB d'obligations de qualité de sociétés

canadiennes Franklin Liberty (FLCI) a également été annoncée

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada inscrit aujourd'hui le FNB actif d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset (FWCP) à la Bourse de Toronto (TSX). Le FNB FWCP investit principalement dans des parts du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset, qui s'appuie sur de multiples stratégies diversifiées qui profitent aux rendements et permettent d'amortir la volatilité dans différents environnements de marché.

« Pour la première fois au Canada, nous proposons le FNB de Western Asset, le gestionnaire spécialisé dans les titres mondiaux à revenu fixe de Franklin Templeton, qui compte 50 ans d'expertise éprouvée en matière d'investissements, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. Nous sommes déterminés à continuer d'étendre notre gamme de FNB et à mettre en valeur les vastes capacités d'investissement de nos gestionnaires d'investissements spécialisés à l'interne afin d'aider les Canadiens à obtenir les rendements des placements souhaités. »

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

Vote sur le repositionnement du FNB FLCI

Franklin Templeton Canada a proposé que le FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty (FLCI), qui investit directement dans des titres à revenu fixe, soit repositionné afin d'investir principalement dans des parts du Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett.

Le Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett bénéficie de la cote 4 étoiles de Morningstar1 et se classe dans le premier quartile parmi ses pairs dans la catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de Morningstar, pour ce qui est des rendements annualisés au cours de toutes les périodes de rendement à l'égard des normes d'une durée d'un à 15 ans2. En tant que l'un des fonds de distribution ayant les revenus les plus élevés3, le fond d'obligations de sociétés Franklin Bissett offre une possibilité de rendements totaux plus élevés en se concentrant principalement sur les obligations de première qualité de sociétés, les débentures et les billets à court terme.

Le repositionnement proposé du FNB FLCI fera l'objet d'un vote lors d'une assemblée extraordinaire d'investisseurs, qui se tiendra de façon exclusivement virtuelle le 22 avril 2022 à 9 h (HNE).

Les investisseurs sont fortement encouragés à voter avant la date limite de vote par procuration à l'aide de l'une des méthodes décrites dans l'avis et le document sur l'accès qu'ils recevront par la poste. Les investisseurs qui souhaitent assister à la réunion virtuelle pourront y accéder à l'adresse franklintempleton.ca/flcimeeting.

Sous réserve de l'approbation des investisseurs, la mise en oeuvre du repositionnement du FNB FLCI débutera le 13 mai 2022 ou aux alentours de cette même date. Si le repositionnement du FNB est approuvé, il prendra le nom de FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett, mais son symbole boursier à la TSX demeurera FLCI. L'équipe de gestion de portefeuille ou les frais de gestion du FLCI ne feront l'objet d'aucun changement

Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 9 h à 17 h (HNE) au 1 800 897-7281 ou à service@franklintempleton.ca.

Le FNB FLCI est géré par l'équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett, qui fournit aux investisseurs une expertise en titres à revenu fixe canadiens ancrée dans une perspective mondiale. Gérant plus de 5 milliards de dollars en titres à revenu fixe4, l'équipe se concentre sur les investissements au Canada avec un potentiel de rendement accru qui s'appuie sur des stratégies de diversification à l'échelle mondiale, de gestion multisectorielle, de crédit et limitées dans le temps.

À propos de Western Asset

Western Asset est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, avec 50 ans d'expérience et 492,4 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion (ASG) au 31 décembre 2021. En mettant l'accent sur les placements à valeur à long terme fondamentale qui utilisent une méthode descendante et ascendante, la société compte neuf bureaux dans le monde entier et bénéficie d'une vaste expérience dans divers secteurs des titres à revenu fixe. Fondée en 1971, Western Asset a été reconnue pour ses niveaux supérieurs de service à la clientèle, ainsi que pour son approche axée sur la gestion d'équipe et la recherche intensive et exclusive, appuyée par une solide gestion des risques. Pour en savoir plus sur Western Asset, consultez le site westernasset.com.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et plus de 1,5 billion de dollars américains (plus de 1,9 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. Au 31 décembre 2021. © 2022 Morningstar Inc. Tous droits réservés. La présente information : 1) est exclusive à Morningstar et à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs. La cote Morningstar TM des fonds, ou « Cote étoile », est calculée pour les produits gérés (notamment les fonds communs de placement, les comptes auxiliaires assortis d'annuités variables ou d'une rente à vie, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes distincts) ayant au moins trois ans d'historique. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une gamme de produits unique aux fins de comparaison. Le calcul de cette cote est fondé sur une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. La tranche supérieure de 10 % des produits de chaque catégorie reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. La cote Morningstar d'ensemble d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). . Les pondérations sont les suivantes : Si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett est coté dans la catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de Morningstar. Toutes les données sur le rendement font référence aux parts de série F. Veuillez consulter morningstar.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul des cotes ajusté en fonction du risque de Morningstar et les renseignements sur un an. La catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de Morningstar comportait au total 73, 61 et 32 fonds pour chacune des périodes de rendement de 3, 5 et 10 ans, respectivement.

2. Basé sur les classements divisés en quartiles de Morningstar dans le groupe de pairs. La série F du Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett a obtenu le meilleur rendement dans le premier quartile de la catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de Morningstar au cours des périodes de rendement à l'égard des normes de 1, 2, 3, 5, 10 et 15 ans les plus récentes. Le terme « quartile » désigne un petit groupe représentant 25 % d'un groupe plus important. Source : Morningstar Research, inc., au 31 décembre 2021.

3. En ce qui concerne la série F du Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett, le rendement quinquennal moyen des distributions est 1,48 fois supérieur à la moyenne de la catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de Morningstar. Les rendements de distribution au cours des 12 derniers mois de la série F du Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett dans la catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de Morningstar pour chaque année de la période de cinq ans s'établit comme suit : 4,04 % et 2,76 % en 2017; 4,47 % et 2,86 % en 2018; 4,27 % et 2,60 % en 2019; 3,78 % et 2,61 % en 2020; et 3,47 % et 2,68 % en 2021. La moyenne de rendement de distribution au cours des 12 derniers mois représente la somme du total des versements d'intérêts et de dividendes sur les 12 derniers mois d'un fonds (le cas échéant) divisée par le Cours sur Actif Net (ANC) à la fin du mois précédent, montant auquel s'ajoute tout gain en capital distribué au cours de la même période. En ce qui concerne la catégorie des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes, le montant indiqué est le rendement de distribution moyen de tous les fonds actifs de la catégorie. La comparaison du rendement est calculée en divisant le rendement moyen du fonds après distribution sur 12 mois pour les cinq dernières années civiles par celui de la catégorie. Les distributions liées aux fonds communs de placement ne sont pas garanties, sont établies et peuvent varier à la discrétion de Franklin Templeton Canada. Les distributions ne constituent pas une indication du rendement ou du taux de rendement. Source : Franklin Templeton et Morningstar Research, inc. au 31 décembre 2021.

4. Au 31 décembre 2021.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

