BizLink annonce la conclusion de la fusion avec le groupe d'affaires de solutions industrielles LEONI





FREMONT, Californie, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- BizLink, un leader mondial de solutions d'interconnexion, annonce aujourd'hui que la vente du groupe d'affaires de solutions industrielles LEONI à BizLink Holding Inc. est terminée. Compte tenu du portefeuille diversifié de solutions de qualité de BizLink, de son image de marque, de ses relations de longue date et de sa survaleur, la fusion représente un pas de géant pour le groupe BizLink. BizLink va créer une nouvelle entreprise pour continuer à offrir des solutions d'interconnexion de pointe aux clients, stimuler la croissance et l'innovation et créer de nouvelles opportunités pour ses employés, ses actionnaires et les collectivités.

BizLink va se forger une nouvelle identité grâce à la diversification de ses activités et à son expansion géographique. Grâce à cette acquisition, BizLink peut considérablement améliorer ses capacités sur les marchés de l'interconnexion de l'automatisation industrielle, de la santé, des machines et des capteurs, des systèmes de télécommunications, du matériel roulant et de la marine. Plus important encore, BizLink deviendra l'un des principaux fournisseurs de technologie dans le domaine de la connectivité et connaîtra une croissance constante et rapide au cours des prochaines années. Avec les possibilités qui découlent de la combinaison des entreprises, des cultures, des capacités et des industries, BizLink poursuivra son élan dans le secteur de la connectivité et fera tout son possible pour surmonter les obstacles et les défis.

Le coeur de notre philosophie est de nous efforcer d'atteindre des valeurs à long terme afin de servir les meilleurs intérêts de tous les employés, clients, actionnaires et de la société. Malgré l'épidémie de COVID-19 qui perturbe la chaîne d'approvisionnement mondiale depuis 2020, BizLink a été en mesure d'accroître ses opérations grâce à la gestion des coûts, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement intelligent et l'automatisation pour augmenter sa productivité. Les employés de BizLink et d'IN BG travailleront ensemble pour identifier et exploiter pleinement le potentiel énorme qui peut être réalisé grâce à un réseau de fabrication plus vaste, d'un spectre technologique plus large et d'un savoir-faire mutuel étendu.

À propos de BizLink

BizLink, fondée en 1996, a son siège social dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Notre mission est de faciliter l'interconnexion et de devenir le premier fournisseur mondial de solutions d'interconnexion. Nous soutenons les industries soucieuses de l'environnement et améliorons la qualité de vie en fournissant des composants essentiels, des faisceaux de câblage et des câbles à de nombreux secteurs comme l'infrastructure informatique, les périphériques clients, les communications à fibre optique, l'industrie, les véhicules à moteur, les appareils électriques, les équipements médicaux et solaires. De plus, BizLink se spécialise également dans la prestation de services EMS et NPI à guichet unique en fonction des demandes des clients. Avec des ressources de production flexibles et des équipes de R&D internationales en Amérique, en Europe et en Asie, BizLink apporte toujours des solutions d'interconnexion fiables à proximité des marchés. Chez BizLink, nous nous ingénions à collaborer étroitement avec nos clients afin de concrétiser leurs idées innovantes. Visitez www.bizlinktech.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729810/Bizlink_logo_600_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 07:39 et diffusé par :