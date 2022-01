PRIMAGAZ LANCE LA COMMUNAUTÉ DE CLIENTS « PRIM' À L'ÉCOUTE » AVEC SON PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE ALIDA





Primagaz lance sa communauté de clients baptisée « Prim' à l'écoute » grâce à la technologie Alida. Leur approche intuitive « Insights-as-a-Service » va permettre aux clients membres de vivre au coeur de l'entreprise, de guider les prises de décision et d'accompagner l'ensemble des projets stratégiques et opérationnels. Les connaissances recueillies en temps réel vont permettre à Primagaz de continuer à innover, mieux comprendre les attentes de ses clients, anticiper les freins et déceler les tendances futures.

« Notre raison d'être est d'apporter l'énergie indispensable à la vitalité des territoires. Une mission que nous remplissons depuis plus de 80 ans en restant à l'écoute de nos clients. Avec la création de cette communauté, nous continuons à rester à l'écoute de leurs besoins et demandes, tout en montrant que nous sommes une entreprise qui sait innover. » déclare Clémentine Baillion, Responsable Consumer & Market Insights au sein de Primagaz.

L'approche Total Experience Management (TXM) de Alida aide les marques à combiner la voix des clients et des collaborateurs. Cette technologie permet d'améliorer les produits et d'optimiser l'expérience de marque. Les entreprises accèdent ainsi à des données détaillées qui les aident à prendre des décisions AVEC leurs clients, et non POUR eux. TXM permet également aux entreprises d'identifier les points de tensions et opportunités entre les entreprises et leurs clients afin de construire des expériences optimisées et innovantes.

« Nous sommes ravis d'accompagner Primagaz dans leur envie de s'engager et cocréer avec leurs clients. Notre technologie innovante privilégiant l'autonomie de l'utilisateur permet à la fois d'obtenir des données facilement et rapidement, et d'autre part de bénéficier d'un accompagnement personnalisé auprès d'une équipe d'experts. » explique Ross Wainwright, CEO de Alida. « Notre technologie va leur permettre de mieux connaitre et engager leurs clients, afin de codévelopper l'énergie de demain. »

Pour toute demande d'interview d'un porte-parole Primagaz, n'hésitez pas à nous envoyer un mail.

??À propos de Primagaz

Implantée au coeur des territoires français depuis plus de 80 ans, Primagaz distribue du gaz liquide aux particuliers et aux professionnels. Sa mission : apporter l'énergie indispensable à la vitalité des 27 000 communes françaises non desservies par le réseau de gaz naturel tout en concevant des solutions adaptées à chacun. Engagé pour la transition énergétique, Primagaz a été le premier acteur en France à distribuer du biopropane, une énergie 100% renouvelable issue de la biomasse et à faibles émissions de CO2. Grâce à un ambitieux programme, la performance RSE de Primagaz est évaluée Platine par EcoVadis, la positionnant dans le top 1% parmi l'ensemble des entreprises évaluées. Depuis 1999, Primagaz est la filiale française du groupe familial néerlandais SHV Energy, 1er distributeur mondial de GPL avec 30 millions de clients et 14 000 collaborateurs présents en Europe, en Asie, en Amérique Latine et en Amérique du Nord.

À propos de Alida

Alida croit en un monde où les clients constituent la source ultime de vérité. Un monde où les meilleures décisions commerciales sont celles prises avec les clients, et non pour eux. Alida a créé Alida TXM (Total Experience Management) pour combiner la voix des clients et la voix des collaborateurs et leur offrir une expérience exceptionnelle, améliorer les produits et optimiser l'expérience de marque. De grandes marques telles que Twitter, Toyota et Fnac Darty choisissent Alida, anciennement Vision Critical, comme partenaire privilégié pour créer des marques plus fortes, de meilleures conditions de travail, des produits plus innovants et pour renforcer la relation client durablement. Suivez notre actualité sur notre site www.alida.com/fr et échangez avec nous sur les réseaux sociaux @alidaCXM.

