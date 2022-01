À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, l'Allemagne annonce un nouveau financement de 200 millions pour l'initiative Education Cannot Wait





GENÈVE, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Svenja Schulze, la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 200 millions d'euros (228,3 millions de dollars américains) pour l'initiative Education Cannot Wait ( ECW ), le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées.

Avec cette nouvelle contribution pluriannuelle, l'Allemagne devient le premier donateur d'ECW, avec une contribution totale supérieure à 318,8 millions d'euros (362,7 millions de dollars).

ECW a également franchi le cap du milliard de dollars américains mobilisé auprès de donateurs publics et privés en seulement cinq ans d'activité, ce qui en fait l'une des initiatives à la croissance la plus rapide au sein des Nations unies.

La directrice de l'initiative Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, a rejoint la ministre Schulze à Genève pour l'annonce qui a été dévoilée lors de la Journée internationale de l'éducation.

« L'éducation est la clé qui permet à des millions de filles et de garçons de briser le cycle de la pauvreté et de mener une vie digne. La pandémie de COVID-19 menace de réduire à néant les succès en matière d'éducation des dernières décennies. Il y a aussi des millions d'enfants déplacés qui ne peuvent pas aller à l'école. Ce sont les personnes les plus pauvres qui sont le plus impactées, en particulier les filles et les enfants handicapés. Nous avons la responsabilité partagée de ne pas laisser cette génération de côté », a déclaré la ministre fédérale Svenja Schulze.

« Ces contributions cruciales sont essentielles pour atteindre nos objectifs consistant à offrir à chaque fille et garçon affecté par la crise l'espoir et l'opportunité que procure une éducation de qualité. Nous appelons tous les gouvernements et les partenaires du secteur privé à suivre l'exemple de l'Allemagne et à soutenir la mission de l'initiative Education Cannot Wait par un financement urgent d'un milliard de dollars », a déclaré Gordon Brown, envoyé spécial des Nations unies pour l'éducation dans le monde.

« Nous remercions chaleureusement le peuple allemand et le gouvernement allemand pour cette contribution généreuse qui inspirera probablement d'autres pays. L'ECW s'engage à veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé de côté tandis que nous cherchons à atteindre l'objectif de développement durable n° 4 : une éducation inclusive, équitable et de qualité, et à oeuvrer à la construction d'un monde plus pacifique et plus prospère pour les générations à venir », a déclaré Sherif.

Ce financement permettra à l'ECW d'offrir une éducation à un plus grand nombre des 128 millions d'enfants touchés par des crises humanitaires. On estime qu'entre 11 et 20 millions de filles ne retourneront jamais à l'école après la pandémie de COVID, qui menace des décennies de progrès réalisés en matière d'égalité des sexes.

Sans éducation, ces fillettes sont exposées aux risques de mariage précoce, de grossesse précoce, d'exploitation sexuelle, de travail des enfants, de trafic et de recrutement dans des groupes armés.

