Gao Jifan, président de Trina Solar : Meilleure énergie solaire, meilleur monde





CHANGZHOU, Chine, 23 janvier 2022 /CNW/ - Avec le lancement de ses modules ultra-puissants de 670 W+ en mars 2021, Trina Solar a mené l'industrie à l'ère des 600 W+ et a libéré toute la valeur de la technologie de 210 mm, apportant une forte augmentation de l'efficacité photovoltaïque (PV) et une diminution du coût actualisé de l'énergie (LCOE). Les livraisons mondiales cumulatives des modules de 210 mm de Trina Solar dépassent maintenant 16 GW.

Comment pouvons-nous améliorer ce rendement photovoltaïque déjà impressionnant? Au début de 2022, le président de Trina Solar, Jifan Gao, a révélé ses idées originales derrière le développement de la technologie des modules de 210 mm, ainsi que son orientation future.

Voici quelques extraits de son discours.

Grandes réalisations : La technologie de 210 mm de pointe représente l'avenir, l'ère des 600 W+ est arrivée

Avec plus de deux ans de travail, et grâce à l'engagement et aux efforts conjoints des entreprises de l'industrie et de nos clients mondiaux, la technologie de 210 mm est devenue la référence pour les produits de grande taille, ce qui représente une occasion importante pour l'ensemble du secteur. C'est grâce au travail acharné et à l'énorme contribution de tous les secteurs de l'industrie solaire que nous avons pu atteindre ce niveau.

Le module de 210 mm de Trina Solar est maintenant notre produit le plus courant, avec des envois cumulés de plus de 16 GW, et il se classe incontestablement au premier rang parmi toutes les marques de modules de grande taille. Il s'agit non seulement d'une étape importante pour Trina Solar, mais aussi d'une réalisation majeure de la part de tous les membres de la 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance (alliance d'innovation écologique ouverte photovoltaïque).

Nous voyons maintenant un approvisionnement en matières premières en douceur, le module de 210 mm qui prend la tête de la normalisation des modules, l'adaptation complète des onduleurs et des trackers dans toute la chaîne d'approvisionnement de 600 W+, de vastes améliorations de la sécurité et de l'efficacité des systèmes des centrales électriques, et une réduction importante du LCOE. De plus, la capacité de production de la chaîne d'approvisionnement continue de s'accroître grâce à la technologie de 210 mm, et la 600W+ Alliance a maintenant atteint 95 entreprises membres, toutes motivées par leur acceptation de la technologie et leur confiance dans celle-ci. Deux ans plus tard, les modules de 210 mm sont maintenant l'orientation confirmée et claire pour l'industrie PV.

Gratitude : Un écosystème fertile a donné naissance à la technologie de 210 mm

De nouvelles solutions révolutionnaires et des avancées majeures dans les modules et la technologie de 210 mm ont lancé l'ère de haute puissance de 600 W+. Cela est dû aux énormes contributions faites à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'aux efforts conjoints déployés à l'échelle de l'industrie pour innover. Merci à la 600W+ Alliance pour ses constantes explorations. Des semi-conducteurs aux cellules, en passant par les modules, les onduleurs, les trackers et le verre, différentes parties de la chaîne d'approvisionnement se sont combinées pour entraîner de grands changements dans l'industrie PV. Cette technologie de 210 mm a permis de faire des modules de grande taille la norme de l'industrie.

Trina Solar a elle-même remporté des victoires successives dans des domaines précis comme le rendement de la charge, l'expédition de conteneurs, le stockage, le transport et l'installation. Prenez par exemple la résistance au vent des modules de 210 mm. Les résultats d'une étude menée par une entreprise mondiale de pointe spécialisée dans les tunnels aérodynamiques ont montré que le module de 210 mm, avec sa conception structurelle allégée, se compare non seulement favorablement à n'importe quel autre produit, mais qu'il les surpasse.

Cela démontre l'importance de suivre une approche ouverte en matière d'innovation des entreprises et de progrès de l'industrie. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans l'ère des 600 W+, la technologie et les produits de 210 mm peuvent croître considérablement et libérer encore plus de puissance.

Avantages pour les autres : L'objectif derrière le module de 210 mm

Dans ce monde, il n'y a qu'un seul modèle d'affaires qui peut apporter un véritable succès : celui qui profite aux autres. Cet objectif motive toutes les décisions et toutes les mesures prises par Trina Solar. Poussée par le désir d'en faire profiter les autres, Trina Solar a opté pour la technologie de 210 mm pour deux raisons fondamentales :

1. Ralentir la dépréciation et embrasser l'avenir

De 125 mm à 156 mm et de 158,75 mm à 166 mm, chaque fois que l'industrie a fait un bond en avant, elle a également introduit une série de nouveaux équipements dépréciés. Toutefois, l'industrie veut la parité du réseau et une réduction des coûts de production. Alors, comment pouvons-nous minimiser le besoin de nouvelles itérations successives de la gamme de produits à l'avenir et maximiser la valeur de la nouvelle capacité de production de l'industrie sur une période donnée? C'est un problème auquel moi-même et l'équipe de Trina Solar réfléchissons depuis longtemps.

Lorsque nous avons conçu le module de 210 mm, nous ne voulions pas remplacer un produit en particulier, mais plutôt réfléchir à la taille qui deviendrait l'orientation future de l'industrie photovoltaïque. Nous voulions voir le présent du point de vue de l'avenir, pour déterminer la taille qui finirait par prévaloir sur une période donnée. Le module de 210 mm a été conçu en embrassant la direction future de la croissance, puis en formulant une technologie de « plateforme » basée sur ses propriétés inhérentes et divers facteurs contributifs. Cela aiderait toutes les entreprises à atteindre une croissance soutenue et, par conséquent, à améliorer l'industrie.

Après près de deux ans de travail acharné, il est clair que la technologie de 210 mm a gagné la confiance de l'industrie. Selon les estimations de PVinfoLink, plus de 50 % de la capacité de production est maintenant compatible avec la taille de 210 mm. La décision des fabricants de cellules et de modules d'utiliser la technologie de 210 mm comme base pour accroître la capacité de production les empêche de devenir rapidement obsolètes. Cela signifie des cycles de production plus longs dans tous les secteurs.

2. Stimuler le développement industriel grâce à l'innovation technologique

L'industrie PV se targue de capacités novatrices impressionnantes. Lorsque la 600W+ a été fondée, tout le monde a répondu positivement à la proposition et tous étaient impatients de participer au défi malgré son ampleur. Une nouvelle atmosphère s'est créée entre tous les acteurs. Ils ont bâti ensemble une culture d'innovation commune, d'avantages partagés et de croissance. Grâce aux efforts combinés de toute l'industrie, la vitesse à laquelle la technologie de 210 mm s'est développée a dépassé de loin nos attentes initiales.

Toutes les entreprises visent une croissance optimale. Cependant, Trina Solar a reconnu que lorsqu'on profite aux autres, on profite à soi-même. Nous continuerons de croître seulement si nous en tirons des avantages pour nos clients et l'ensemble de l'écosystème de l'industrie.

L'avenir : Suivre la bonne voie en matière d'innovation et de durabilité

À partir des bases déjà jetées, nous devons rester sur la bonne voie tout en cherchant toujours de nouveaux horizons. Trina Solar maintient fermement ses valeurs fondamentales tout en repoussant constamment les limites de ses solutions de produits. L'avenir n'est qu'un début; la technologie a encore de nombreuses routes à parcourir et plusieurs tâches à accomplir. Trina Solar continuera de remplir sa mission en matière d'énergie solaire pour tous. Nous espérons travailler avec vous tous, régulièrement, mais sûrement, pour améliorer l'industrie PV.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Communiqué envoyé le 23 janvier 2022 à 20:27 et diffusé par :