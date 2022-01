Nagarro s'associe à Techmill Global





MUNICH, 22 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a conclu un accord avec les actionnaires de Techmill Global Pte Ltd, dont le siège social est à Singapour, pour rassembler les deux sociétés.

Le groupe Techmill, fondé par Harihara Gopinath Sharath et Vishwanath Rajashekarappa en 2008, compte plus de 180 employés à travers le monde, dont la majorité en Inde. Il compte plusieurs grandes banques parmi ses clients. Techmill est un partenaire de Temenos, le leader mondial de la technologie financière pour de meilleures opérations bancaires. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe se situait dans la fourchette haute, à un million d'euros.?

Pour Nagarro, la transaction renforce ses capacités dans son secteur vertical, les Services bancaires et financiers, et soutient le développement de son segment Reste du monde en forte croissance, notamment avec sa présence en Australie.?

Surya Vedula, directeur général de Nagarro, a déclaré : « Je tiens à féliciter nos nouveaux collègues de Techmill pour la façon dont ils ont construit une grande entreprise autour d'un domaine d'expertise central. Nous sommes en contact avec eux depuis quelques mois maintenant et en sommes venus à valoriser leurs connaissances et leurs perspectives. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la famille mondiale de Nagarro. »?

Vishwanath et Sharath, directeurs fondateurs de Techmill, font cette déclaration conjointe : « Nous sommes très heureux de nous associer à Nagarro, avec son approche humaine envers les gens et son environnement favorable aux entrepreneurs. Avec l'étendue du marché et la portée de Nagarro ajoutées à l'expertise financière de niche de Techmill, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets dans le secteur vertical des services bancaires et financiers et des assurances. »

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 12 000 personnes dans 27 pays.??

Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com ????

FRA: NA9 (SDAX/TECDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)?

À propos de Techmill Global

Techmill Global est un fournisseur de services informatiques financiers de niche. Il permet aux clients de garder une longueur d'avance sur la concurrence et les tendances technologiques grâce à des solutions propres à l'industrie, des implémentations de logiciels financiers packagés et d'autres idées innovantes qui contribuent à leur succès continu. Ses clients comprennent de grandes banques d'affaires et des institutions financières impliquées dans des services bancaires inclusifs tels que la microfinance et la banque coopérative. ?

Pour plus d'informations, consultez le site www.techmillglobal.com ?

