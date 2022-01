INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant l'Offensive de transformation numérique

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la pêche à l'omble de fontaine sera ouverte les 5 et 6 mars 2022 dans une partie du lac Matapédia, situé dans la municipalité régionale de comté du même nom dans le...

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'Offensive de transformation numérique. ...

Avec le temps froid qui sévit présentement dans plusieurs régions, le ministère de l'Éducation rappelle que la sécurité et le confort des élèves et du personnel scolaire doivent être une priorité pour favoriser les apprentissages. Conséquemment,...