ZuluTrade : la plus grande plateforme de trading social du monde rejoint le groupe Finvasia





Grâce à son acquisition par Finvasia Group, ZuluTrade se positionne parfaitement pour devenir la plus grande et la plus importante plateforme de trading social neutre pour les courtiers. En 2022, ZuluTrade renforcera ses capacités actuelles et élargira sa gamme de produits en s'aventurant sur différents marchés à l'aide d'autres instruments financiers. Cet élargissement comprendra des catégories d'actifs contemporaines comme les crypto-monnaies et des catégories d'actifs traditionnelles comme les actions et les obligations.

ZuluTrade est à l'avant-garde du copy trading depuis plus de dix ans et a aidé plus d'un million d'investisseurs dans plus de 100 pays à négocier un volume à hauteur de plus de 2 000 milliards de dollars.

ZuluTrade 2.0

Les futurs projets comprennent le lancement d'une plateforme d'investissement social plus attrayante, dotée de fonctionnalités sociales et technologiques améliorées et qui s'appuie sur les capacités actuelles de ZuluTrade. ZuluTrade 2.0 facilitera l'engagement de la communauté fondé sur un réseau de sources dignes de confiance distinguant les signaux de trading des opérations réalisées au hasard. La version 2.0 visera également à permettre aux utilisateurs d'accéder à des analyses, des données, des informations et des outils d'optimisation de portefeuille qui sont généralement réservés aux investisseurs professionnels.

Grâce à l'acquisition et à l'accès aux ressources du groupe Finvasia, Zulu cherchera à obtenir des autorisations dans diverses juridictions afin de pouvoir élargir les capacités de gestion de portefeuille à un plus grand nombre d'utilisateurs, dans plusieurs juridictions et sur plusieurs plateformes.

Après cette acquisition, George Illias, le CEO de ZuluTrade, a déclaré :

« L'acquisition de ZuluTrade par Finvasia nous offre une occasion passionnante d'améliorer encore l'expérience utilisateur de notre plateforme. Avec le soutien de Finvasia, ZuluTrade sera en mesure d'offrir une meilleure technologie et un meilleur accès à nos utilisateurs, tout en élargissant notre base de clients dans le monde entier ».

« Finvasia est un leader de la fintech avec des clients dans le monde entier qui utilisent ses produits sous une forme ou une autre. Nous allons pouvoir nous appuyer sur leur présence mondiale et leur expertise pour amener ZuluTrade vers des sommets jamais atteints auparavant ».

Sarvjeet Singh Virk, cofondateur et directeur général de Finvasia Group, a déclaré :

« Nous sommes enthousiasmés à l'idée que ZuluTrade fasse désormais partie du groupe Finvasia et nous sommes tout aussi motivés à l'idée d'intégrer des fonctionnalités innovantes qui donneront encore plus de pouvoir aux utilisateurs de la plateforme. Nous avons une vision de ZuluTrade et nous sommes impatients d'élaborer ensemble des produits étonnants qui pourront résoudre les difficultés de la vie réelle de l'investisseur moyen et des investisseurs institutionnels. ».

À propos de ZULUTRADE (https://www.zulutrade.com)

ZuluTrade est la plus grande plateforme de trading social sans courtier qui offre la plus grande base de données de signaux et de stratégies actuellement disponible sur le marché, mise à la disposition des investisseurs avancés et des novices, avec plus de vingt-six langues supportées et des applications mobiles de pointe.

À propos de FINVASIA (https://finvasia.com)

Finvasia est une entreprise mondiale titulaire de plusieurs marques dans les secteurs des services financiers, de la fintech, de la blockchain, de l'immobilier, de la santé et de la technologie. Le groupe investit dans des entreprises et des produits orientés technologie et s'engage à favoriser le développement durable et à générer un impact positif grâce à ses activités. Finvasia, ainsi que ses filiales et entreprises soeurs, sont enregistrées à divers titres auprès d'une gamme d'organismes de réglementation à travers le monde.

