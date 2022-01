LAFONT, PARTENAIRE OFFICIEL EXCLUSIF DU GUIDE MICHELIN





GLEIZÉ, France, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le spécialiste du vêtement de travail haut de gamme devient partenaire mondial du Guide MICHELIN. Pendant trois ans, Lafont sera ainsi la seule maison habilitée à broder les distinctions et millésimes, sur les fameuses vestes remises aux chefs des restaurants sélectionnés par le Guide MICHELIN.

Amour du « bien faire », beauté du geste, transmission et excellence du travail manuel à la française, en devenant l'équipementier des équipes des restaurants du Guide MICHELIN, Lafont réaffirme les valeurs qui furent les siennes dès sa création en 1844. Fidèle à son modèle artisanal depuis la création du bleu de travail à Villefranche-sur-Saône par Adolphe Lafont, l'enseigne n'en oublie pas de se développer et d'innover pour habiller les professionnels avec style et technicité. Qu'ils soient tailleurs de pierre, carrossiers, fromagers ou tapissiers et bien sûr, chefs cuisiniers, à travers le vêtement, Lafont offre à ces ouvriers de la tradition de nouveaux terrains d'expression.

Fortement impliquée dans l'artisanat par nature, la marque renforce un peu plus encore son engagement au coeur de l'univers Cuisine - Hôtellerie - Restauration. Après avoir relancé sa gamme C.H.R. en 2018, elle multiplie les partenariats dans le secteur en accompagnant le COET MOF, la Confédération des Boulangers Pâtissiers ou encore la Confédération des Bouchers et le Championnat de France des Desserts. Quoi de plus naturel, alors, que de s'associer avec une autre entreprise familiale française au service de l'excellence ? Créé en 1900 par les deux frères des pneumatiques du même nom, le Guide MICHELIN est aujourd'hui la référence internationale de la sélection de restaurants de qualité. Avec Lafont, il partage le goût de la passion, du savoir-faire, de la détermination, du dépassement de soi et de la création. D'une certaine french touch artisanale, en somme. Forts de ces piliers communs, le Guide MICHELIN et Lafont s'allient aujourd'hui pour habiller et sublimer le travail des meilleurs cuisiniers du Monde.

À propos de Lafont

Créée en 1844 à Villefranche-sur-Saône (69), Lafont invente le vêtement professionnel avec, notamment, la veste Coltin et la Cotte à bretelle 406, plus connue comme l'emblématique salopette de travail. Cette longue tradition et un travail d'innovation sans relâche confèrent à la marque française un savoir-faire reconnu et une notoriété sans égale.

Grâce à ses vêtements techniques, fonctionnels, durables, mais aussi tendance, elle garantit aux professionnels ? bâtiment, construction, industrie, santé, cuisine, hôtellerie et restauration - un confort total au travail. En 2016, la marque de workwear haut de gamme a été rachetée par le groupe Cepovett, l'une des majors européennes du vêtement professionnel. Créée en 1948, cette entreprise familiale a su industrialiser les process en intégrant toute la chaîne de valeur. Pionnière dans la vente de solutions textiles, Cepovett conçoit les uniformes pour de grandes compagnies comme Air France, Thalys, Orange, Accor, Vinci, SNCF...

