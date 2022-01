Pandémie de la COVID-19 - Des tests rapides de dépistage mis à la disposition des élèves dans l'ensemble des écoles secondaires du Québec

Le Service correctionnel du Canada (SCC) indique que cinq détenus de l'unité à sécurité moyenne de l'Établissement Archambault au Québec, ont été déclarés positifs à la COVID-19. La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public...

Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait le point aujourd'hui sur la situation actuelle entourant la pandémie, tout particulièrement en ce qui concerne la...