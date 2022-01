Microsoft acquiert Activision Blizzard pour apporter à tous un sentiment de joie et de communauté pour les jeux vidéo sur tous les appareils





Les jeux légendaires, le divertissement interactif immersif et l'expertise en édition accélèrent la croissance de l'activité Gaming de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud.

REDMOND, Wash. et SANTA MONICA, Californie, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Avec trois milliards de personnes qui jouent activement à des jeux vidéo aujourd'hui et poussés par une nouvelle génération imprégnée des joies du divertissement interactif, les jeux vidéo sont maintenant la forme de divertissement la plus importante et à la croissance la plus rapide. Aujourd'hui, Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI), leader dans le développement de jeux vidéo et éditeur de contenu de divertissement interactif. Cette acquisition accélérera la croissance de l'activité du jeu vidéo de Microsoft sur les mobiles, les PC, les consoles et le cloud, et représentera une composante fondamentale pour le métavers.

Microsoft va acquérir Activision Blizzard pour 95 USD par action, dans le cadre d'une transaction en numéraire d'une valeur de 68,7 milliards de dollars, y compris les liquidités nettes d'Activision Blizzard. À la conclusion de la transaction, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux vidéo au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty et Candy Crush, en plus des activités eSports mondiales à travers Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés.

Bobby Kotick continuera d'occuper le poste de PDG d'Activision Blizzard, et avec son équipe, il poursuivra de concentrer ses efforts sur le renforcement de la culture de l'entreprise et l'accélération de sa croissance. Une fois l'accord conclu, les activités d'Activision Blizzard seront placées sous la houlette de Phil Spencer, directeur de Microsoft Gaming.

« Le jeu vidéo est la catégorie la plus dynamique et passionnante du divertissement sur toutes les plateformes aujourd'hui et jouera un rôle clé dans le développement de plateformes métavers, a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. Nous investissons beaucoup dans un contenu de classe mondiale, dans la communauté et le cloud afin d'entrer dans une nouvelle ère du jeu vidéo qui met les joueurs et les créateurs au premier plan et rend les jeux sûrs, inclusifs et accessibles à tous. »

« Les joueurs du monde entier aiment les jeux Activision Blizzard, et nous sommes convaincus que les équipes créatives n'ont pas encore atteint leur meilleur niveau, a déclaré Phil Spencer, directeur de Microsoft Gaming. Ensemble, nous bâtirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, de pratiquement partout où ils veulent. »

« Cela fait plus de 30 ans que nos équipes extrêmement talentueuses créent des jeux qui ont un succès fou, a déclaré Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard. La combinaison des talents de classe mondiale et des franchises extraordinaires d'Activision Blizzard avec la technologie, la distribution, l'accès aux talents, la vision ambitieuse et l'engagement partagé de Microsoft à l'égard du jeu vidéo et de l'inclusion contribuera à assurer notre succès continu dans un secteur de plus en plus concurrentiel. »

Le mobile est le segment le plus important du jeu vidéo, avec près de 95 % de tous les joueurs dans le monde qui jouent sur ce support. Grâce à de grandes équipes et à de grandes technologies, Microsoft et Activision Blizzard permettront aux joueurs de profiter des franchises les plus immersives, comme Halo et Warcraft, pratiquement partout où ils le souhaitent. De même, avec des jeux comme Candy Crush, les activités mobiles d'Activision Blizzard représentent une présence et une opportunité importantes pour Microsoft dans ce segment en pleine croissance.

L'acquisition renforce également le portefeuille Game Pass de Microsoft avec le projet de lancer les jeux Activision Blizzard dans Game Pass, qui a atteint une nouvelle étape de plus de 25 millions d'abonnés. Avec près de 400 millions de joueurs actifs d'Activision Blizzard par mois dans 190 pays et des franchises de trois milliards de dollars, cette acquisition fera de Game Pass l'une des gammes de contenu de jeu les plus attrayantes et les plus diversifiées du secteur. À la signature, Microsoft possèdera 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que des capacités de publication et de production d'eSports supplémentaires.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, à l'achèvement de l'examen réglementaire et à l'approbation des actionnaires d'Activision Blizzard. La transaction devrait être conclue au cours de l'exercice 2023 et apportera une contribution positive aux gains non conformes aux PCGR par action à la clôture. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Microsoft et d'Activision Blizzard.

Quelques chiffres sur les jeux vidéo

L'industrie du jeu vidéo, qui représente plus de 200 milliards de dollars, est la forme de divertissement la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide.

Rien qu'en 2021, le nombre total de sorties de jeux vidéo a augmenté de 64 % par rapport à 2020, et 51 % des joueurs aux États-Unis ont déclaré passer plus de 7 heures par semaine à jouer sur consoles, PC et mobiles.

51 % des joueurs aux États-Unis ont déclaré passer plus de 7 heures par semaine à jouer sur consoles, PC et mobiles. Aujourd'hui, 3 milliards de personnes dans le monde jouent à des jeux vidéo, et nous prévoyons qu'ils atteindront 4,5 milliards d'ici 2030.

Plus de 100 millions de joueurs, dont plus de 25 millions d'abonnés Xbox Game Pass, jouent aux jeux Xbox sur consoles, PC, téléphones mobiles et tablettes chaque mois.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'environnements cloud et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

À propos d'Activision Blizzard Notre mission, connecter et engager le monde à travers le divertissement épique, n'a jamais été aussi importante. Grâce à des communautés fidèles à nos franchises de jeux vidéo, nous permettons à des centaines de millions de personnes de connaître la joie, des sensations fortes et la réussite. Nous favorisons les liens sociaux par le biais du divertissement, et nous encourageons à atteindre des objectifs et du sens par le biais de la compétition. Les jeux vidéo, contrairement aux autres médias sociaux ou de divertissement, ont la capacité d'éliminer les obstacles qui peuvent entraver la tolérance et la compréhension. La célébration des différences est au coeur de notre culture et nous permet de créer des jeux pour des joueurs de divers horizons dans les 190 pays où nos jeux sont joués.

En tant que membre du Fortune 500 et en tant que société faisant partie du S&P 500, nous avons obtenu des résultats extraordinaires en termes de rendement pour les actionnaires depuis plus de 30 ans. Notre succès continu a permis à l'entreprise de soutenir des initiatives de responsabilité sociale qui sont directement liées à nos franchises. À titre d'exemple, notre Call of Duty Endowment a aidé plus de 90 000 anciens combattants à trouver un emploi.

Pour en savoir plus sur Activision Blizzard et sur la façon dont nous connectons et engageons le monde grâce à des divertissements épiques, consultez le site Web de l'entreprise, www.activisionblizzard.com

Énoncés prospectifs

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives destinées à bénéficier des dispositions de la « sphère de sécurité » prévue par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis concernant la transaction proposée et le regroupement d'entreprises entre Microsoft et Activision Blizzard, y compris les déclarations concernant les avantages de la transaction, le calendrier prévu de la transaction et les produits et marchés de chaque société. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « projeter », « prédire », « budget », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « stratégie », « futur », « possibilité », « planifier », « peut », « pourrait », « devrait », « fera », « serait », « sera », « continuera », « entraînera probablement » et d'autres expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions). Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations portant sur des événements futurs et sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles. Par conséquent, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans cette présentation. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter : (i) le risque que la transaction ne se conclue pas en temps opportun ou ne soit pas menée à bien, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les activités d'Activision Blizzard et sur le cours de l'action ordinaire d'Activision Blizzard, (ii) le non-respect des conditions d'exécution de la transaction, y compris l'adoption de l'accord de fusion par les actionnaires d'Activision Blizzard et l'obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires, (iii) la survenance de tout événement, tout changement ou toute autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion, (iv) l'effet de l'annonce ou de la suspension de la transaction sur les relations d'affaires d'Activision Blizzard, ses résultats opérationnels et ses activités en général, (v) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels d'Activision Blizzard ou de Microsoft ainsi que les problèmes de rétention d'employés potentiels d'Activision Blizzard à la suite de la transaction, (vi) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités courantes d'Activision Blizzard, (vii) le résultat de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Microsoft ou contre Activision Blizzard en relation à l'accord de fusion ou à la transaction, (viii) la capacité de Microsoft à intégrer avec succès les opérations, les gammes de produits et la technologie d'Activision Blizzard et (ix) la capacité de Microsoft à mettre en oeuvre ses plans et de respecter les prévisions et autres attentes concernant les activités d'Activision Blizzard après la réalisation de la fusion proposée et à réaliser de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. De plus, veuillez consulter les documents que Microsoft et Activision Blizzard déposent auprès de la SEC sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K. Ces documents cernent et abordent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Microsoft et Activision Blizzard n'assument aucune obligation et n'ont pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou en raison d'autres facteurs.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre de la transaction, Activision Blizzard, Inc. déposera les documents pertinents auprès de la SEC, y compris une déclaration de procuration sur l'annexe 14A. Rapidement après avoir déposé sa déclaration de procuration définitive auprès de la SEC, Activision Blizzard enverra par courrier la déclaration de procuration définitive et une carte de procuration à chaque actionnaire autorisé à voter à l'assemblée extraordinaire relative à la transaction. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES D'ACTIVISION BLIZZARD SONT INVITÉS À LIRE CES DOCUMENTS (Y COMPRIS TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT RELATIF À LA TRANSACTION QU'ACTIVISION BLIZZARD DÉPOSERA AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR ACTIVISION BLIZZARD ET LA TRANSACTION. La déclaration de procuration définitive, la déclaration de procuration préliminaire et d'autres documents pertinents relatifs à la transaction (lorsqu'ils deviennent disponibles) et tout autre document déposé par Activision Blizzard auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov) ou sur le site Internet d'Activision Blizzard (https://investor.activision.com) ou en écrivant à Activision Blizzard, Investor Relations, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, Californie, 90405.

Activision Blizzard et certains de ses administrateurs et dirigeants ainsi que d'autres membres de la direction et des employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'Activision Blizzard relativement à la transaction. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants d'Activision Blizzard et leur propriété des actions ordinaires d'Activision Blizzard sont présentées dans la déclaration de procuration d'Activision Blizzard figurant à l'annexe 14A déposée auprès de la SEC le 30 avril 2021. Dans la mesure où les avoirs en titres d'Activision Blizzard ont changé depuis les montants imprimés dans la déclaration de procuration d'Activision Blizzard, ces changements ont été ou seront reflétés sur les relevés de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC. Les informations concernant l'identité des participants et leurs intérêts directs ou indirects dans l'opération, par portefeuilles de titres ou autrement, seront indiquées dans la déclaration de procuration et d'autres documents à déposer auprès de la SEC dans le cadre de l'opération.

