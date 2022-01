Shoplazza, une principale plateforme SaaS finalise la ronde C1 de financement sur 150 millions de dollars inspirée de sa technologie de pointe et popularité mondiale





TORONTO, le 20 janvier 2022 /CNW/ - Shoplazza (« la Société »), une principale plateforme SaaS mondiale (SaaS, Logiciel en tant que service), a annoncé la clôture de la ronde C1 de financement de 150 millions de dollars. Cette fois, le projet d'investissement était piloté par Softbank Vision Fund 2, ensemble avec prise de participation des investisseurs, comme Chimera, Stepstone ainsi que ceux de lesquels actuels Sky 9, Sequoia China, Qianhai FoF et Elegrace.

Les fonds levés spécifiquement se dédient à l'investissement dans les domaines de la recherche et développement ainsi que l'acquisition du talent. Alors que Shoplazza poursuit à développer son écosystème pour les développeurs et fournisseurs, elle vise également à accélérer l'accroissement de commerçants mondiaux en Amérique du Nord et en Europe. En établissant une forte présence au marché du monde, l'entreprise se positionne bien en tant que une SaaS pionnière à le cybercommerce décentralisé destiné directement aux consommateurs mondiaux.

" Shoplazza mettra au point toujours sur nos commerçants, créera de la valeur en amenant nos clients à mondialiser et amplifier leurs présences digitales par notre offre de service exceptionnelle'', a déclaré Jeff Li, fondateur et président-directeur général de Shoplazza. "Nous adhérons au concept d'une plus grande ouverture visant à convaincre une plus vaste échelle de développeurs et fournisseurs à s'inscrire sur notre plateforme, pour que nos produits et services offerts soient plus diversifiés en atteignant le scénario gagnant-gagnant pour tous les participants. "

" Shoplazza a déjà construit une vaste plateforme évoluée pour l'e-commerce directe aux consommateurs en fournissant des outils de création de magasin digitale assez facile à utiliser et un système de gestion opérationnel pour nos commerçants mondiaux. Ce qui pousse le développement du commerce global en ligne et hors ligne," a ajouté le Dr Eric Chen, Associé directeur chez SoftBank Investment Advisers. " On est très ravis de soutenir Shoplazza en poursuivant un effort cohérent à développer les produits et services plus pratiques et complets et paver le chemin au monde pour les commerçants mondiaux."

Par un investissement permanent dans la recherche et développement, l'entreprise a déjà établi une haute renommée de son avantage technologique en déployant nos services par nombreux noeuds de serveur pour offrir des services ininterrompus, des informatiques réparties et un rendement concurrentiel. Tous ces éléments construisent le repère industriel. Depuis alors, Shoplazza a formé les partenariats avec Meta (anciennement Facebook), Google, PayPal, Klarna, Worldpay, Checkout.com, Cloudflare, Amazon Web Service et d'autres grandes entreprises technologiques pour offrir des solutions à guichet unique aux commerçants.

Shoplazza met l'accent sur l'écosystème développeur-application et s'est associée à plus de 500 développeurs et fournisseurs de services de grande qualité dans les domaines du marketing, du paiement, de la logistique, de l'entreposage, de la chaîne d'approvisionnement, de la planification des ressources d'entreprise et bien plus.

Shoplazza a reçu le prix du meilleur partenaire pour le panier d'achats décerné par PayPal en 2020 et figure au classement des « 50 entreprises chinoises les plus influentes dans le secteur des technologies » publié par Forbes en 2021.

