Reconnue comme Top Employer par le Top Employers Institute, Wipro se hisse à la cinquième place du classement européen





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan dans le domaine du conseil, des technologies de l'information et de la gestion des processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par le Top Employers Institute comme Top Employer en Europe. C'est la première fois que Wipro avait introduit une demande de certification sur le vieux continent, pour finir par se classer cinquième sur plus de 1 800 entreprises du monde entier.

Wipro a en outre obtenu la certification en France (où elle s'est classée 2e du marché), en Suisse (3e), aux Pays-Bas (4e), en Allemagne (5e), et au Royaume-Uni (5e), avec des scores excédant 95 % dans chaque région. Wipro a obtenu de bons résultats dans la plupart des catégories, mais a dépassé de loin le score de référence en matière de carrière, d'environnement de travail, de diversité et d'inclusion, et de RH numériques.

Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute examine les candidatures à l'aune de diverses pratiques essentielles des RH, comme la stratégie en matière de personnel, l'environnement de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage et le perfectionnement, le bien-être, la diversité et l'inclusion. La procédure longue et complexe qui y est associée fait de cette certification l'une des plus prestigieuses dans le domaine des ressources humaines.

David Plink, PDG du Top Employers Institute, a déclaré : « Malgré cette seconde année difficile pour les entreprises et les particuliers du monde entier, Wipro a montré qu'elle accordait toujours beaucoup d'importance au soutien apporté à ses équipes dans toute l'Europe. Ce fut la première année où nous avons eu la possibilité d'évaluer les marchés européens de Wipro, et l'obtention de scores si élevés sur chacun des cinq marchés atteste pleinement de leur engagement à faire passer l'humain avant tout. »

Plusieurs nouvelles initiatives ont contribué à l'inclusion de Wipro sur la liste des entreprises certifiées de cette année, l'une des plus importantes étant l'adoption par Wipro de technologies pour uniformiser les processus, faciliter les apprentissages et les formations en ligne, permettre aux employés de travailler de manière plus autonome et faire preuve d'empathie tout en apportant son soutien tout au long de la pandémie. Au coeur de la stratégie de Wipro se trouvent le bien-être et le soutien apporté aux personnes.

Deepak Parija, directeur des ressources humaines de Wipro Limited en Europe a indiqué : « Être certifié par le Top Employers Institute est une source de fierté et un cap important pour Wipro. Alors que nous embrassons l'avenir, cette preuve de reconnaissance réaffirme notre engagement envers le développement d'une organisation de premier rang diverse, inclusive et axée sur la valeur. Une culture où nos équipes peuvent être elles-mêmes, où elles disposent de la flexibilité et du soutien nécessaires pour poursuivre leurs ambitions professionnelles, pour se former, et surtout, un endroit où elles sentent qu'elles trouveront leur place. »

Pierre Bruno, PDG de Wipro Limited en Europe, a quant à lui affirmé : « Nous sommes une société qui tire sa fierté de l'expérience de ses collaborateurs, donc, constater que cet aspect a été reconnu est formidable. Nous souhaitons rendre nos employés plus forts et les soutenir dans la construction de leur carrière, et cette certification prouve que nous sommes sur la bonne voie. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de premier plan dans le domaine du conseil, des technologies de l'information et de la gestion des processus d'affaires. Nous exploitons la puissance de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et les faire réussir. Entreprise reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement envers le développement durable et sa citoyenneté d'entreprise, Wipro compte plus de 220 000 employés dévoués au service de ses clients sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons des liens pour construire un avenir meilleur et ambitieux.

À propos du programme de certification du Top Employers Institute

Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 600 organisations dans 120 pays/régions et eu une influence positive sur les vies de sept millions d'employés dans le monde entier. Il certifie l'excellence des pratiques RH et contribue à l'accélération des effets de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues en tant qu'employeurs de premier rang. L'enquête « HR Best Practices Survey » est une analyse menée ponctuellement qui comprend plus de 100 questions relatives à 600 pratiques de développement professionnel, réparties selon les thèmes suivants : stratégie de gestion de talents, planification des effectifs, acquisition des talents, intégration, formation et développement des compétences, gestion des performances, développement du leadership, gestion des carrières et des successions, rémunération et avantages sociaux, ainsi que culture.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations comprennent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, de même que ses projets, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par ces déclarations. Parmi ces risques et incertitudes figurent, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mettre en oeuvre les actions corporatives proposées ; la concurrence acharnée qui caractérise les services IT ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions en matière d'immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une réduction de la demande de technologies dans nos domaines d'intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; la réussite des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitants fiscaux gouvernementaux ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors d'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable à notre entreprise et notre secteur. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait engendrer une réduction des dépenses technologiques et de la demande de nos produits, restreindre le taux de dépenses des clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d'acheter nos produits, retarder les décisions d'achat des clients potentiels, entraver notre capacité à fournir des services de conseil sur site et notre capacité de livraison à nos clients, ou retarder l'approvisionnement de nos produits, ce qui pourrait porter préjudice à nos ventes, performances financières globales et résultats d'exploitation futurs. Nos opérations pourraient également être compromises par divers facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, et qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, notamment, mais sans s'y limiter, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, pouvant inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et dans nos rapports aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 09:10 et diffusé par :