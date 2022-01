Le fournisseur de connectivité IoT cellulaire EMnify lève un financement de série B de 57 millions de dollars (50 millions d'euros) auprès de One Peak





- EMnify reçoit un investissement de 57 millions de dollars du fonds de croissance londonien One Peak à titre d'investisseur unique.

- Ce capital permettra d'accélérer l'expansion mondiale d'EMnify et de faire avancer le développement de sa technologie IoT cellulaire.

- L'entreprise prévoit de doubler ses effectifs en 2022 afin de dynamiser sa croissance.

BERLIN, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- EMnify, la principale plateforme basée sur cloud pour les réseaux cellulaires dans la suite moderne de l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui un investissement de série B de 57 millions de dollars de la part de l'investisseur de croissance One Peak, basé à Londres. La société berlinoise utilisera ce nouveau capital pour accélérer son expansion sur le marché mondial, avec un accent particulier sur les États-Unis, et pour poursuivre le développement et l'optimisation de sa technologie IoT cellulaire, leader sur le marché. Capitalisant sur sa dynamique de croissance à ce jour, l'entreprise prévoit d'étoffer son équipe de direction et de doubler ses effectifs en 2022 en recrutant les meilleurs talents à l'international, en mettant l'accent sur les fonctions technologiques et de mise sur le marché en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Amérique du Nord.

EMnify équipe des milliers de clients avec une connectivité IoT cellulaire sécurisée, fiable et mondiale pour des millions d'appareils connectés. L'entreprise a déclaré un TCAC 2016-21 de 190 % pour la croissance des SIM et de 77 % pour la croissance des revenus.

Les technologies API et SIM d'EMnify connectent et sécurisent tout type de déploiement IoT à son back-end d'application. Ses intégrations sur cloud et ses workflows sans code assurent une évolutivité transparente du cycle de vie pour les déploiements de toutes tailles, des start-up locales aux entreprises internationales.

Dépassant largement les normes du secteur, le super-réseau IoT d'EMnify est le plus grand réseau IoT indépendant de son genre. Il prend en charge l'accès local (2G - 5G, LTE-M, NB-IoT) à plus de 600 opérateurs de réseaux radio, 397 en partenariat direct, dans près de 200 pays à partir de plus de 25 régions de cloud, et prévoit d'ajouter 10 régions de cloud supplémentaires en 2022.

« Avec One Peak, nous ne gagnons pas seulement un investisseur mais aussi un partenaire stratégique bien assorti, doté d'une expertise en matière d'expansion d'entreprises SaaS fondées en Europe et destinées à une croissance mondiale. EMnify a parcouru un long chemin en peu de temps et est parfaitement positionné pour utiliser ce capital et accélérer son expansion sur le marché et le développement de ses produits à l'échelle mondiale, avec un accent particulier sur le marché américain, où nous avons déjà 20 % de notre clientèle mondiale, représentant plus de 30 % de nos revenus », a souligné Frank Stoecker, PDG et cofondateur d'EMnify. « Nous sommes ravis d'aider beaucoup plus d'entreprises de toutes tailles à connecter, sécuriser et faire évoluer leurs solutions IoT dans le monde entier. »

« Le marché mondial de l'IoT cellulaire s'approche d'un point d'inflexion, car le besoin de données en temps réel quelle que soit la localisation de l'appareil est plus grand que jamais, tandis que la diminution de la taille des modules et des coûts de déploiement permet une abondance de cas d'utilisation. EMnify ouvre la voie pour répondre à la demande d'un réseau cellulaire IoT mondial, disponible à la demande en tant que ressource Cloud, tout comme les autres composants d'une suite technologique moderne », a commenté David Klein, associé directeur chez One Peak. « Nous avons été très impressionnés par la trajectoire de croissance forte et efficace en termes de capital d'EMnify, par sa suite technologique innovante de premier ordre et par son équipe fondatrice de premier ordre. Nous pensons que l'entreprise a tous les ingrédients pour devenir la norme mondiale en matière de réseau IoT cellulaire et nous sommes impatients de soutenir EMnify au cours de sa prochaine phase de croissance. »

À ce jour, EMnify a levé 80 millions de dollars (70 millions d'euros) en capitaux propres. Sa plateforme logicielle disruptive et son approche centrée sur le client sont rendues possibles par plus de 110 experts internationaux de l'IoT à plein temps qui aident les entreprises de l'IoT à croissance rapide de 70 pays à mettre à l'échelle leurs solutions sur plus de 140 marchés.

À propos de One Peak

One Peak est une société de capital de croissance qui investit dans des entreprises technologiques en phase d'expansion. One Peak fournit du capital de croissance, une expertise opérationnelle et l'accès à son vaste réseau à des entrepreneurs exceptionnels, dans le but d'aider à transformer des entreprises innovantes et à croissance rapide en leaders durables et définissant des catégories. Outre EMnify, les investissements de One Peak comprennent Neo4j, DocPlanner, Spryker Systems, PandaDoc, Keepit, Cymulate, Paysend, HighQ, Quentic, Coople, DataGuard, Brightflag et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.onepeakpartners.com.

À propos d'EMnify

EMnify est le principal composant cloud de communications cellulaires pour les projets IoT, connectant des millions d'appareils dans le monde entier, des véhicules électriques aux compteurs d'énergie, des systèmes d'alarme aux trackers GPS, des thermomètres intelligents aux accessoires médicaux.

La plateforme de connectivité cellulaire EMnify s'intègre entièrement aux solutions IoT de ses clients grâce à une API détaillée et claire ou à une solution no-code via Zapier. Les intégrations Cloud clé en main assurent sécurité et transparence aux déploiements de toutes tailles, des start-up locales aux entreprises internationales.

L'offre d'EMnify est assurée par son super-réseau IoT, le plus large réseau mobile cellulaire entièrement déployé dans le Cloud et assurant une connectivité complète (2G - 5G, LTE-M, NB-IoT) dans plus de 195 pays et 25 régions cloud.

Fondée en 2014, EMnify a été la première à transformer la connectivité IoT cellulaire en une ressource cloud facilement consommable, à laquelle font confiance aujourd'hui des milliers d'entreprises parmi les plus innovantes du monde. Pour en savoir plus sur EMnify, rendez-vous sur le site www.emnify.com

