Un brevet attribué à Nanoprecise Sci Corp pour sa solution de maintenance prédictive automatisée





La technologie brevetée permet aux opérateurs et aux propriétaires d'actifs d'obtenir des informations en temps réel sur la santé et les performances des machines ainsi que de prédire la durée de vie utile restante des actifs industriels.

GATESHEAD, Angleterre, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La société Nanoprecise est fière d'annoncer que le U.S. Patent and Trademark Office a délivré un brevet à notre système de maintenance prédictive basé sur l'IA, sous le numéro de brevet américain 11 188 065, intitulé « System and Method for Fault Diagnosis and Prognosis for Rotating Equipment » (« Système et méthode de diagnostic et de pronostic des défauts pour les équipements rotatifs ») le 30 novembre 2021. Ce brevet est une reconnaissance de nos efforts de développement continus en vue d'obtenir un brevet de procédé qui implique des capteurs sans fil à très faible puissance et un logiciel basé sur le cloud qui détecte même les petits changements dans les performances de la machine et prédit la durée de vie utile restante de tout actif industriel.

RotationLFtm analyse automatiquement les données complexes concernant la santé des machines en utilisant une combinaison d'intelligence artificielle et de modèles basés sur la physique pour minimiser les cycles d'apprentissage et offrir un rapide retour sur investissement. L'incorporation de l'algorithme CEEMDAN dans le processus RotationLFtm étend considérablement les capacités du logiciel en analysant de grandes quantités de paramètres de sortie de l'équipement, afin d'identifier les anomalies et de localiser les défauts susceptibles de provoquer des temps d'arrêt. L'apprentissage de la plateforme basée sur l'IA ne prend pas plus de 5 jours. La plateforme crée une ligne de référence avec un seuil pour les performances de chaque machine. Elle identifie les défauts en temps réel pour prédire les défaillances et réduit également les fausses alarmes de près de 90 %, par rapport aux plateformes concurrentes.

Le capteur MachineDoctortm est installé sur l'équipement rotatif et détecte différents paramètres qui sont ensuite analysés localement pour relever les anomalies avant d'être rejetés ou envoyés vers le cloud pour un examen plus approfondi. Le serveur cloud traite le signal via le logiciel RotationLFtm qui utilise l'algorithme CEEMDAN le plus sophistiqué ainsi que le réseau WNN (Wavelet Neural Network) pour détecter les défauts et prédire la durée de vie utile restante de l'équipement rotatif.

L'obtention de ce brevet est une réussite importante pour Nanoprecise, puisque cela traduit le haut niveau de reconnaissance du caractère unique du système de maintenance prédictive employé par Nanoprecise. Nanoprecise s'efforce de simplifier la surveillance des actifs industriels impliqués dans différents processus de fabrication complexes, grâce à son algorithme breveté de traitement du signal, afin d'aider les fabricants à maximiser leur temps de bon fonctionnement.

« Nous avons aidé d'innombrables organisations avec beaucoup d'actifs à réduire les temps d'arrêt des machines et à améliorer les performances et la fiabilité de leurs actifs », a déclaré M. Sunil Vedula, PDG de Nanoprecise Sci Corp. « C'est une réussite incroyable pour nous d'obtenir un brevet qui reconnaît officiellement notre innovation et notre initiative visant à aider les fabricants à atteindre leurs objectifs de maintenance. »

« La reconnaissance de cette technique unique est un accomplissement extraordinaire pour nous et cela nous donne l'occasion de protéger une innovation révolutionnaire qui a le potentiel d'offrir des avantages inégalés à nos clients. C'est le résultat de l'engagement continu de notre équipe technique en faveur de l'innovation et de notre quête incessante d'offrir une industrie 4.0 à nos clients », affirme Graham Kawulka, vice-président du développement commercial chez Nanoprecise Sci Corp.

Solution de maintenance prédictive de Nanoprecise

Cette solution facilite l'automatisation du dernier kilomètre en permettant l'intégration avec les principales piles technologiques horizontales et verticales, via des API ouvertes. Elle peut également être déployée sur des serveurs cloud ou sur site. Tous ces facteurs permettent un déploiement simple, plug & play et sans tracas. Les utilisateurs n'ont pas à se soucier d'une quelconque infrastructure informatique supplémentaire. De plus, la plateforme d'analyse automatisée basée sur l'IA peut être intégrée aux ordinateurs de bureau fixes ou à des appareils mobiles pour fournir une solution de bout en bout offrant une tranquillité d'esprit à toutes les parties prenantes.

Nanoprecise fournit des solutions de pronostic et de diagnostic précises qui permettent de prédire la durée de vie utile restante de n'importe quel actif à n'importe quel moment de sa vie, donnant ainsi aux utilisateurs les bonnes données, peu importe le secteur.

Visitez www.nanoprecise.io pour en savoir plus

Contact pour les médias :

Tanmay Mhatre

tmhatre@nanoprecisesc.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1729455/Globally_Patented_Technology.jpg

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 05:59 et diffusé par :