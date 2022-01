Ekata étend sa solution d'ouverture de compte pour aider les entreprises en ligne à évaluer les risques lors de la création des comptes





Ekata, un leader mondial de la vérification des identités numériques, a élargi aujourd'hui ses solutions d'ouverture de compte pour aider les entreprises en ligne du monde entier à identifier et à signaler rapidement les ouvertures de compte à risque. Alimentées par un ensemble de données exclusif et par l'apprentissage automatique, les solutions d'ouverture de compte d'Ekata évaluent le risque des nouveaux comptes en temps réel, permettant aux entreprises de créer des expériences d'intégration simplifiées pour les clients légitimes et de rejeter les clients à haut risque ou d'ajouter des frictions pour les contrecarrer. Les nouvelles fonctionnalités élargissent la solution d'ouverture de compte existante d'Ekata pour les services financiers et les sociétés de technologie financière.

De plus en plus, la fraude survient plus tôt dans le parcours du client, à savoir au stade de la création du compte, et pas seulement lors des transactions. Au cours de la seule année écoulée, plus de la moitié des entreprises de commerce électronique ont connu une augmentation des abus de promotions, certains individus créant plusieurs comptes pour profiter de promotions à durée limitée, entraînant des pertes importantes pour les détaillants. Les marchés en ligne ont également vu davantage d'utilisateurs malveillants affecter l'intégrité de leurs plateformes via des abus de politiques. Ce type d'activité rend nécessaire des mesures plus strictes pour éloigner complètement ces acteurs de certaines plateformes ou pour limiter leur marge de manoeuvre.

Selon les recherches d'Ekata, près d'un quart des acheteurs abandonnent leur panier parce qu'on leur demande de créer un compte. De ce fait, la rationalisation du processus d'inscription est essentielle pour lutter contre ce chiffre et intégrer davantage de clients. Comme elle n'exige qu'un numéro de téléphone ou une adresse électronique et une adresse IP pour effectuer une évaluation des risques, les entreprises peuvent utiliser la nouvelle solution d'Ekata pour maintenir des flux d'inscription à faible friction qui n'exigent pas que les clients saisissent leur nom ou leur adresse physique.

Les solutions d'ouverture de compte d'Ekata ont démontré leur succès en aidant les entreprises en ligne à détecter rapidement et en amont les fraudes présumées, ainsi qu'à intégrer en toute confiance davantage de clients vérifiés :

Pour une entreprise de commerce électronique ayant fait l'objet d'une attaque de fraude ciblée, presque tous les acteurs frauduleux (91 %) utilisant des adresses électroniques avec un nom de domaine personnalisé ont été identifiés lors de la création des comptes, les empêchant de se livrer à d'autres activités frauduleuses.

Une augmentation considérable des taux d'approbation (17 %) a été obtenue grâce aux solutions d'ouverture de compte d'Ekata.

Un client a réussi à détecter plus de la moitié des véritables fraudes (55 %) au cours de la première étape du processus d'inscription.

La nouvelle solution renvoie une réponse en moins de 100 ms, ce qui permet une évaluation des risques en temps réel lors de la création d'un compte.

Selon Darren Cody, responsable produit chez Bunking, un marché en ligne social qui relie les gens entre eux par le biais de séjours et d'expériences de voyage partagés et flexibles, « Ekata a joué un rôle déterminant en aidant Bunking à affiner de manière proactive sa solution de lutte contre la fraude afin de préserver la confiance et la sécurité dans notre marché. Avec des informations personnelles facilement fournies, nous sommes en mesure de créer différents flux de travail en fonction des profils de risque, éliminant ainsi toute friction potentielle au moment de l'intégration des bons clients tout en protégeant notre communauté. »

« Nos solutions d'ouverture de compte sont extrêmement efficaces pour aider les institutions financières à rationaliser les intégrations et à prévenir la fraude lors de la création de comptes. Face à l'augmentation des fraudes au moment de l'ouverture des comptes dans le monde entier, nous sommes ravis d'étendre ces solutions aux entreprises du secteur du commerce électronique et des marchés en ligne », a confié pour sa part Jordan Reynolds, vice-président du département Stratégie de marché, Commerce électronique et Marchés en ligne chez Ekata. « Les entreprises en ligne s'appuient généralement sur leurs propres données internes pour comprendre les risques que présente un compte, mais cela prend du temps et implique de multiples interactions avec un client. Notre solution permet d'effectuer des évaluations des risques en temps réel, aidant les entreprises à intégrer davantage de clients à grande échelle et à stopper la fraude dans son élan. »

Pour en apprendre davantage, visitez le site web d'Ekata à l'adresse https://ekata.com/products/account-opening-api/.

À propos d'Ekata

Ekata Inc., une société de Mastercard, permet aux entreprises de proposer des expériences fluides et de lutter contre la fraude dans le monde entier. Nos solutions de vérification des identités sont alimentées par le moteur Ekata Identity Engine, qui combine science des données sophistiquée et apprentissage automatique pour aider les entreprises à prendre des décisions rapides et précises en matière de risques concernant leurs clients. Grâce aux solutions d'Ekata, les entreprises peuvent valider l'identité des clients et évaluer les risques de manière transparente et sécurisée tout en préservant la confidentialité. Nos solutions permettent à plus de 2 000 entreprises et partenaires de lutter contre la cyberfraude et favorisent une expérience inclusive et fluide pour des clients de plus de 230 pays et territoires.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

