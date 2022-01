Q4 Inc. annonce la nomination de Julie Silcock, spécialiste de la banque d'investissement, à son conseil d'administration





Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" ou la "Société"), chef de file des plateformes de communication des marchés de capitaux, annonce la nomination de Julie Silcock, actuellement conseillère principale chez CDX Advisors, qui apporte 35 années d'expérience des marchés de capitaux et des F&A, au conseil d'administration de Q4, avec prise d'effet immédiate.

En tant que conseillère principale chez CDX Advisors, une banque d'investissement axée sur la technologie, Julie Silcock participe aux activités F&A stratégiques et de levée de capital pour des sociétés de croissance dans le Southwest. Julie Silcock occupait précédemment le poste de coresponsable des activités de banque d'investissement dans le Southwest chez Houlihan Lokey et, avant cela, elle a fondé et occupé le poste de responsable des activités de banque d'investissement dans le Southwest chez Citigroup. Julie Silcock est diplômée d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business et d'un BA de l'université de Princeton. Elle siège également aux conseils d'administration de MoneyGram International, Overseas Shipholding Group, Inc., une société de pétrole brut et d'expédition de pétrole, JC Skincare, une société privée de produits de beauté et U.S. Ski & Snowboard.

"En tant que conseillère stratégique en capital de croissance et F&A avec une expertise approfondie dans les transactions de marchés de capitaux, j'ai une compréhension et une appréciation intrinsèques de la valeur que Q4 génère pour ses clients grâce à des technologies et services de premier plan", déclare Julie Silcock. "Plus que jamais, tous les participants des marchés de capitaux ont besoin d'une communication claire pour les investisseurs et d'une capacité à découvrir et interagir avec les autres acteurs dans un environnement virtuel. Je me réjouis à l'idée de travailler avec cette équipe très talentueuse et de contribuer à la croissance et à la réussite de Q4."

"Nous sommes ravis d'accueillir Julie en tant que directrice indépendante au sein du conseil d'administration de Q4", déclare Darrell Heaps, PDG de Q4. "Julie apporte une expérience à la fois précieuse et différenciée des marchés de capitaux. Nous nous réjouissons à l'idée de compter sur son leadership et ses perspectives uniques pour nous aider à avancer alors que nous continuons à exécuter notre stratégie, afin de saisir les opportunités considérables qui s'offrent à nous."

À propos de Q4 :

Q4 Inc. (TSX: QFOR) est une plateforme de communication des marchés de capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour se faire connaître, communiquer et interagir efficacement. La plateforme technologique de bout en bout Q4 assure les interactions sur les marchés de capitaux grâce à ses produits RI en ligne, ses solutions d'événements virtuels, sa solution GRC pour les marchés de capitaux, et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. Q4 est le partenaire de confiance de plus de 2?600 sociétés cotées, dont certaines des marques les plus respectées au niveau mondial. Basé à Toronto, Q4 possède des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations sur q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 21:05 et diffusé par :