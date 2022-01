AMCS acquiert la société de logiciels de facturation des services publics Utilibill pour entrer dans le secteur mondial de l'eau et de l'énergie





AMCS, principal fournisseur mondial de logiciels intégrés et de technologies automobiles pour les industries de l'environnement, du recyclage et des ressources, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Utilibill, plateforme de facturation cloud de premier plan basée en Australie, pour une somme non divulguée. Cette acquisition complète la stratégie d'AMC visant à être un partenaire technologique précieux pour les clients dans le cadre de leur itinéraire vers l'élimination de l'empreinte carbone, la durabilité des ressources et l'économie circulaire.

Basée à Melbourne, Utilibill est une société de logiciels australienne qui fournit une plateforme de facturation des services publics de pointe, basée sur le cloud. Fondée il y a 16 ans par Igor Green et Morgan Duncan, Utilibill a commencé à servir des clients des télécommunications, avant d'étendre ses activités au marché de l'énergie, il y a huit ans. Utilibill compte près de 100 employés, y compris des centres de soutien aux Philippines et des bureaux aux États-Unis, desservant plus de 200 services publics de télécommunications, d'eau et d'énergie dans le monde.

« AMCS a commencé par proposer une solution innovante de facturation du recyclage novatrice qui incitait à un changement de comportement significatif consommateurs pour assurer de meilleurs résultats environnementaux. Maintenant, la clientèle d'AMCS englobe un grand nombre des plus grands prestataires de services de ressources, d'énergie et d'eau au monde. Avec notre plateforme AMCS, nous aidons ces clients à gérer de manière durable diverses ressources telles que les matières recyclables (p. ex., le métal, les fibres, les plastiques), l'énergie (bioénergie, carburant de transport, déchets en énergie, etc.) et les déchets résiduels », a déclaré Jimmy Martin, PDG d'AMCS.

« Utilibill a le potentiel de reproduire cela dans la consommation mondiale d'eau et d'énergie. Les solutions d'infrastructure de facturation intelligente peuvent être exploitées pour stimuler et optimiser l'utilisation et la production durables de ressources telles que l'eau et l'énergie, à la fois pour les foyers et les entreprises », a poursuivi M. Martin.

En Australie, Utilibill compte Computershare, Zen Energy, Telechoice, Vonex, More Telecom et Electricityinabox parmi ses clients de la plateforme de facturation.

« Nous sommes ravis de l'annonce d'aujourd'hui et nous attendons avec impatience de saisir les formidables opportunités qui se présenteront à nous dans le cadre du groupe AMCS élargi », a fait savoir Igor Green, cofondateur et PDG d'Utilibill. « AMCS a déjà une forte présence en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une clientèle de plus d'une centaine de sociétés de services environnementaux, dont Veolia, Suez, Remondis et Waste Management New Zealand. Les clients d'Utilibill bénéficieront de l'organisation mondiale d'AMCS et d'une forte présence locale en Australie et en Amérique du Nord. »

À PROPOS D'AMCS

AMCS a son siège social à Limerick, Irlande, possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, et emploie plus de 800 personnes dans 12 pays. AMCS est un leader mondial des logiciels intégrés et de technologie des véhicules pour les industries de l'environnement, du recyclage et des ressources, et propose des solutions d'optimisation au marché plus large du transport et de la logistique. AMCS aide plus de 3 000 clients dans 22 pays à réduire leurs coûts opérationnels, accroître l'utilisation de leurs actifs, optimiser les marges, et améliorer le service client. Ses logiciels d'entreprise et ses solutions SaaS d'entreprise met l'innovation numérique au service de l'économie circulaire émergente dans le monde entier.

À PROPOS D'UTILIBILL

Utilibill est une société de logiciels australienne lauréate de nombreux prix, qui fournit une plateforme de facturation hautement automatisée et basée sur le cloud aux services publics. Utilibill se tient au service des entreprises des secteurs des télécommunications, de l'électricité, du gaz et de l'eau. Utilibill se tient au service des clients commerciaux et industriels et des magasins de grande diffusion, dans le cadre d'une solution unique. Utilibill a près de 100 employés, y compris des centres de soutien aux Philippines et des bureaux aux États-Unis servant plus de 200 services publics et entreprises de télécommunications à l'échelle mondiale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 16:05 et diffusé par :