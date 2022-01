Top Aces réalise le premier vol de son avion de chasse F-16 AAF





La technologie de pointe développée par la compagnie québécoise améliore la préparation au combat aérien

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Top Aces Corp, fournisseur et chef de file en technologie et en entraînement aérien avancé avec adversaire, a annoncé aujourd'hui la réussite du premier vol d'essai de son avion F-16 « Advanced Aggressor Fighter » (F-16 AAF) équipé de son dispositif exclusif, le « Advanced Aggressor Mission System » (AAMS). Cette technologie sophistiquée éprouvée permet aux avions de chasse de Top Aces de reproduire les fonctions les plus avancées des opposants modernes lors d'un combat aérien. Avec l'achèvement du premier vol d'essai, le F-16 AAF fera une série d'activités de test opérationnel robustes en préparation pour son entrée en service avec les forces aériennes des États-Unis.

Propulsé par une architecture de système ouvert, l'AMMS permet l'intégration rapide des capteurs et des fonctions qu'un client souhaite utiliser pour améliorer sa préparation à l'entraînement au combat aérien. Par exemple, aujourd'hui, le système est mis en service avec les :

réseaux actifs de radars à balayage électronique (AESA);

systèmes de repérage monté sur casque (HMCS);

communications tactiques par liaison de données entre les aéronefs et les autres entités;

systèmes infrarouges de recherche et de suivi (IRST);

simulateurs d'armes à haute-fidélité permettant une reproduction précise des tactiques de l'adversaire;

utilisations de modules d'attaque électronique avancés et capacités de détection RF passives; et

ensembles de fonctions tactiques coordonnant les systèmes ci-dessus pour fournir un éventail d'effets réalistes des adversaires.

L'AAMS représente quatre années de travail de recherche et développement par les ingénieurs de Top Aces et par son partenaire technologique Coherent Technical Services Inc. (CTSi) de Lexington Park, MD. L'année dernière, l'AAMS a été certifié pour une utilisation sur la flotte d'A-4N Skyhawk de Top Aces et est actuellement en service auprès des forces armées allemandes et d'autres clients européens pour un entraînement aérien avancé. Maintenant, ce même système de mission fédéré a été installé sur l'avion F-16A de Top Aces par M7 Aerospace de San Antonio, au Texas, une société de Elbit Systems of America expérimentée dans la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des avions.

Top Aces prévoit de mettre à niveau la majorité de sa flotte mondiale avec cette technologie révolutionnaire AAMS, dont la plupart de ses 29 avions F-16 au cours de la prochaine année.

« L'intégration de notre AAMS avec le F-16 est une étape majeure pour Top Aces. Cela nous permet de mieux simuler les environnements du monde réel et de réduire également les coûts de formation des clients. Nous sommes heureux de déployer cette nouvelle technologie pour aider à former nos clients des forces armées dans le monde entier », a déclaré Paul Bouchard, président et chef de la direction de Top Aces.

Au sujet de Top Aces

Top Aces Inc. et sa filiale aux États-Unis, Top Aces Corp, offre des services et des technologies innovatrices d'entraînement avancées de pilotage aux principales forces aériennes dans le monde. Fondée en 2000 par un petit groupe d'anciens pilotes de chasse des Forces armées canadiennes hautement accomplis, Top Aces est l'entreprise privée détenant la plus importante flotte d'appareils de chasse opérationnels qui assure des services avancés d'entraînement avec adversaire, la défense aérienne et le contrôleur interarmées de la finale de l'attaque (JTAC), dans le monde entier. L'entraînement essentiel aux missions proposées par Top Aces améliore le degré de préparation opérationnelle des forces militaires en offrant une expérience réelle, tout en prolongeant la durée de vie de la flotte de ses clients, et ce en générant des économies de coûts importants.

Top Aces révolutionne l'entraînement au combat aérien grâce à ses technologies novatrices, l'expérience hors pair de son équipe, ainsi que son bilan de sûreté inégalé de plus de 95 000 heures de vol d'entraînement opérationnel, tout en soutenant ses clients internationaux. Top Aces détient l'expérience qui compte. Pour de plus amples renseignements, consultez www.topaces.com.

