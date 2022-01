Vectice atteint 15,6 millions de dollars levés suite à leur série A





Le logiciel de management des initiatives d'intelligence artificielle poursuit son développement suite au succès de son programme pilote.

NANTES, France, le 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Vectice, qui conçoit et commercialise une solution logicielle de management des initiatives en data science, annonce un tour de table de série A de 12,6 millions de dollars conjointement mené par Sorenson Ventures et Crosslink Capital et avec la participation de Spider Capital, Global Founders Capital (GFC) et Silicon Valley Bank. Cette série A fait suite au succès du programme pilote auquel ont participé dix-neuf entreprises du classement Fortune 2000.

Ce nouveau tour de table porte le financement total de Vectice à 15,6 millions de dollars. Ces fonds permettront à Vectice d'alimenter sa croissance en étoffant ses équipes et en intégrant des entreprises clientes au sein de son programme Bêta.

"Ce n'est que la première étape de la mission de Vectice, qui ambitionne de transformer et faciliter la façon dont les équipes de data science travaillent et collaborent au sein de leur organisation", déclare Cyril Brignone, PDG et cofondateur de Vectice. "Vectice permettra, à terme, d'assurer un impact positif et fort de l'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour toutes les organisations".

Vectice capture automatiquement les ressources créées par les équipes d'Intelligence Artificielle (IA) au sein d'une entreprise (ensembles de données, code, modèles, exécutions, illustrations) pour documenter tous les projets, de leurs définitions jusqu'aux déploiements en production. Avec Vectice, les équipes de Data Science peuvent indexer, redécouvrir et réutiliser les ressources utilisées lors de précédents projets, ainsi que de communiquer l'avancement de leurs initiatives avec le reste de l'entreprise, facilitant ainsi la collaboration interne.

"Les initiatives d'IA ont tendance à être chaotiques : processus itératif, besoins en constante évolution, diversité des ressources et multitude d'outils spécialisés", explique Monica Richter, ancienne Chief Data Officer chez Dun & Bradstreet, et investisseur chez Vectice. "Tous ces éléments ont mis à mal l'adoption de l'IA et ses résultats. Vectice s'est rendu compte que, bien que les entreprises soient convaincues des avantages de l'IA, elles ont du mal à assurer la transparence, l'alignement, la gouvernance et, en fin de compte, à obtenir des résultats d'IA fructueux".

À l'instar des équipes de vente avant l'avènement des logiciels CRM, les data scientists ont besoin de solutions adaptées pour accomplir leurs tâches essentielles. Comme l'indique le MIT Sloan dans son rapport annuel sur l'IA, "les difficultés à générer de la valeur à partir d'intelligence artificielle surviennent au niveau organisationnel plutôt que du point de vue technologique".

Ken Elefant, Partner chez Sorenson Ventures, explique que "Vectice supprime la partie fastidieuse du travail que les data scientists et leurs responsables effectuent, pour que tous soient informés de la nature exacte et de l'état d'avancement de leurs projets d'IA/ML. Vectice est le seul outil qui capture automatiquement les connaissances des data scientists dans l'entreprise et les rend immédiatement exploitables".

"Étant donné que la palette d'outils disponible pour les équipes de data science est encore naissante et incomplète, les data scientists alternent constamment entre différentes solutions ponctuelles et les emails ou les feuilles de calcul pour communiquer leur travail, ce qui est source d'erreurs et d'inefficacité", a déclaré Phil Boyer, Partner chez Crosslink Capital et co-investisseur principal lors du premier tour ainsi que la série A de Vectice. "Vectice connecte toutes les ressources clés de data science et les flux de collaboration sous un même toit afin que les équipes puissent être beaucoup plus organisées et productives."

"Pour les data scientists, nous apportons la première solution de connaissance automatisée qui est à la fois pensée pour la data science et implémentable. Tout cela en étant compatible avec les outils qu'ils utilisent déjà", a déclaré Gregory Haardt, directeur technique et cofondateur de Vectice.

Selon IDC, près de 28 % des initiatives d'IA/ML échouent. Les data scientists travaillent souvent de manière isolée et disposent d'outils limités pour référencer leurs ressources, documenter leurs apprentissages, accéder aux connaissances des experts du domaine et communiquer leurs progrès. Vectice apporte une réponse à ces problématiques en simplifiant le quotidien des data scientists et en aidant ces équipes à mieux s'intégrer dans leur organisation.

Vectice, qui a récemment convié un panel de clients à sa version bêta, a l'ambition d'étendre sa portée pour permettre un impact positif de l'IA à l'échelle mondiale.

À propos de Vectice

La mission de Vectice est de transformer et faciliter la manière dont les équipes de data scientist des entreprises indexent leurs ressources, gèrent leurs connaissances et collaborent avec le reste de leur organisation. Vectice développe un logiciel de gestion et de documentation des ressources d'IA (modèles, codes et sets de données), offrant une vue unifiée de ces initiatives au sein d'une société. Les entreprises utilisent Vectice pour centraliser la visibilité des projets, partager les connaissances du domaine, atténuer les risques des projets de science des données et augmenter le retour sur investissement de leurs initiatives d'IA.

