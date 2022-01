SteelEye, une regtech en pleine expansion, annonce une croissance de 88% en 2021





SteelEye, le spécialiste des technologies de conformité et de l'analyse des données, a enregistré une année de croissance record. Son chiffre d'affaires a bondi de 88% en 2021 par rapport à l'année précédente. Sa clientèle compte à présent plus de 120 clients institutionnels à travers le monde, dont de nouveaux clients comme Oppenheimer Europe Ltd et JonesTrading.

SteelEye est basée au Royaume-Uni et dispose de bureaux à Londres, New York, Paris, Bengaluru et Braga. La demande pour ses services a connu une augmentation constante, en raison des besoins croissants des entreprises financières mondiales en matière de conformité réglementaire. Pour y répondre, l'entreprise s'est étendue aux États-Unis l'année dernière, soutenue par des levées de fonds de 17 millions de dollars en 2020. La société a nommé Brian Lynch, vétéran de la regtech, pour diriger ses opérations aux États-Unis.

La pression des autorités de réglementation et la nécessité croissante d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble du secteur a incité un plus grand nombre d'entreprises à remplacer les technologies propriétaires par des plateformes telles que SteelEye. La demande connaît une croissance exponentielle avec la généralisation des modes de travail à distance et hybrides, qui rendent indispensable le recours à des solutions SaaS nuagiques sécurisées.

SteelEye anticipe à nouveau une année de forte croissance en 2022, car la pression réglementaire persiste et la généralisation du cloud amènent un nombre croissant d'entreprises à mettre à niveau leurs systèmes de conformité. L'archivage et la surveillance des communications constituent un point d'attention particulier, directement lié à la nouvelle "normalité", comme en atteste la lourdeur des sanctions infligées récemment pour des manquements à la conservation des données en lien avec WhatsApp.

Matt Smith, PDG de SteelEye: "Les pressions réglementaires qui pèsent sur l'industrie ne cessent de s'intensifier. Il est désormais évident que les systèmes de conformité traditionnels ne sont plus en mesure de répondre aux besoins et exposent ainsi les sociétés à des risques réglementaires évitables et à des coûts élevés en raison de leur inefficacité."

"Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli par notre équipe en 2021, une année placée sous le signe de l'incertitude, des turbulences du marché et de la volatilité économique. Le paysage des regtech a radicalement évolué au cours des 12 derniers mois, et la solution optimale de SteelEye est à la fois agile et idéale pour les entreprises à la recherche d'une plateforme holistique pour soutenir leurs besoins de conformité à long terme."

En 2021, SteelEye a lancé deux nouveaux produits: une solution de rapprochement à trois voies qui aide les entreprises à améliorer la qualité de leurs données, et un lexique optimisé par IA afin de réduire les faux positifs dans la surveillance des communications. Les effectifs de la société ont augmenté de 60 pour cent l'année dernière et une nouvelle expansion de 70 pour cent se profile d'ici à la fin de 2022, avec un accent particulier sur l'Amérique du Nord pour répondre à la demande.

À propos de SteelEye:

SteelEye simplifie la conformité des entreprises financières, tout en leur faisant gagner du temps et de l'argent. La plateforme holistique de SteelEye permet aux entreprises d'obtenir un retour sur investissement en matière d'archivage des communications et des transactions, de surveillance et de renseignement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur steel-eye.com.

