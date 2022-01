Icon Solutions : une nouvelle étude montre que les principales banques mondiales s'attendent à voir le système Request to Pay remettre en question les cartes de paiement et à débit immédiat





Une étude menée par Icon Solutions auprès des plus importantes banques mondiales révèle que la plupart d'entre elles s'attendent à voir le système Request to Pay remettre en question les moyens de paiement reconnus : 87 % des participants le considèrent comme une alternative sérieuse aux cartes à débit immédiat et 71 % sont d'avis que le système réduira la dépendance des commerçants aux cartes de paiement. 67 % pointent néanmoins du doigt la volonté des banques comme principal obstacle à l'adoption de Request to Pay et citent les limitations technologiques existantes et un manque de stratégie clairement définie comme facteurs inhibants clés.

En permettant aux bénéficiaires de générer des demandes de paiement sur un canal de messagerie sécurisé, le système Request to Pay donne vie à de nouveaux modes flexibles de transfert de fonds entre individus, organisations et entreprises. L'enquête « Demystifying Request to Pay: An Industry Perspective » (démystifier le système Request to Pay : le point de vue du secteur) a été menée auprès de plus de 50 intervenants du secteur, notamment des banques d'affaires et de détail internationales, pour comprendre les exigences des clients, analyser des cas d'utilisation essentiels et déterminer comment promouvoir une adoption à grande échelle. Des entretiens approfondis ont également été organisés avec les hauts dirigeants de plusieurs banques de premier rang.

Malgré l'engouement initial des particuliers pour les services de paiement de factures, 73 % des participants constatent que la plupart des demandes de services Request to Pay émanent de grandes entreprises. Pour répondre à cette demande croissante, les participants prévoient d'exploiter Request to Pay en vue de diversifier les feuilles de route des produits ; la facturation, le rapprochement des paiements, ainsi que la numérisation et l'intégration des processus et des systèmes étant les principaux nouveaux cas d'utilisation.

Louise Shorthouse, consultante principale en paiements chez Icon, indique : « Ne vous méprenez pas, le secteur s'attend à ce que le système Request to Pay influence durablement l'avenir des paiements et des services bancaires. Le potentiel d'offrir plus de flexibilité, de choix et de contrôle aux entreprises, aux commerçants et aux consommateurs ? tout en réduisant les coûts ? constitue une véritable alternative. Request to Pay ouvre par exemple la voie au contournement des rails de paiement par carte classiques et à l'orientation des consommateurs vers des options de paiement de compte à compte (A2A) moins onéreuses au point de vente. Le système offre donc une alternative aux cartes à débit immédiat en donnant aux consommateurs plus de flexibilité pour payer leurs factures et gérer leurs finances. Au regard des volumes considérables de transactions concernés, il semble inévitable que Request to Pay révolutionne nos modes de paiement. »

Cependant, malgré la demande croissante des clients et l'utilisation de plus en plus répandue des paiements instantanés, dont les avantages commerciaux mis en avant sont très convaincants, un décalage persiste entre la posture et les actes du secteur. Peu de participants à l'enquête ont déjà lancé des services Request to Pay à ce jour, et ce système ne figure sur la feuille de route à court terme de pratiquement aucun d'entre eux. Alors que la lutte contre le risque de fraude et la standardisation des contenus et des échanges de message sont perçues comme des éléments clés, la volonté des banques est considérée dans une très large mesure comme le principal obstacle à l'adoption du système.

Toine van Beusekom, directeur de la stratégie chez Icon, explique : « Malgré le potentiel incontestable de Request to Pay, les programmes de transformation technologique demeurent particulièrement complexes. Identifier une approche pragmatique pour mettre les technologies existantes à niveau, parallèlement à une stratégie claire alignée sur des objectifs commerciaux plus larges, sera essentiel pour accroître le soutien des banques aux services Request to Pay et demeurer compétitif à long terme. Mais comme les banques sont déjà à la limite de leurs capacités technologiques et stratégiques, il est fort à parier que des tiers dignes de confiance joueront un rôle important pour combler le manque de ressources et aider les banques à saisir les opportunités extraordinaires liées à Request to Pay. »

