Le gouvernement du Canada investit dans un nouvel équipement d'essai pour les fabricants et les innovateurs de l'Ouest canadien





L'investissement de plus de 600 000 $ de PrairiesCan permet d'accroître les capacités de développement de produits et d'améliorer l'avantage concurrentiel des fabricants de l'Ouest.

WINNIPEG, MB, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Développement économique Canada pour les Prairies

Le gouvernement du Canada investit pour que les fabricants de l'Ouest canadien disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour innover et devenir plus compétitifs. Le nouvel équipement numérique du Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI), situé à Portage la Prairie, au Manitoba, contribuera à améliorer les possibilités de conception et d'efficacité des produits pour les fabricants, tout en réduisant le taux de défaillance des produits.

La collaboration avec le PAMI permet aux fabricants d'améliorer la conception des produits dès le début du cycle de production, réduisant ainsi les coûts et les risques. Cet équipement d'essai permet de simuler le cycle de vie d'un composant en seulement quelques jours. Les essais précoces permettent aux fabricants d'innover rapidement et d'adopter des matériaux et des techniques de fabrication de pointe. L'accès à des essais précoces pour mettre au point et valider de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes réduit le taux de défaillance des composants ou des systèmes et renforce l'avantage concurrentiel des fabricants de l'Ouest.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé aujourd'hui un financement de 602 510 $ pour aider le Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) à moderniser son système d'essai d'équipement hydraulique. Cet investissement, effectué par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest, témoigne de l'appui du gouvernement du Canada aux entreprises et aux organisations canadiennes qui souhaitent créer, améliorer ou renforcer leur production économique, leurs installations et leurs expériences.

Avec le soutien de PrairiesCan, le PAMI a acheté et installé un nouvel équipement numérique. Les résultats des essais respectent les normes d'essais industriels des fabricants tout en fournissant des données d'essais provenant de tiers plus rapidement, à moindre coût et avec plus de précision. Des services d'essais essentiels comme ceux-ci ne sont offerts dans l'Ouest canadien que par le PAMI. L'équipement d'essai numérique permet aux fabricants de confirmer l'efficacité des produits en fonction des normes réglementaires internationales dans de nombreux secteurs. Cela signifie que de nouveaux segments de marché s'ouvrent aux fabricants d'équipement d'origine dans les provinces des Prairies.

Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir une économie canadienne forte et compétitive en soutenant les entreprises, l'innovation et le développement économique communautaire. Cet investissement aide les fabricants d'équipement d'origine ainsi que les petites et moyennes entreprises à accroître leur compétitivité et à tirer parti des possibilités de croissance.

« Le Manitoba montre la voie en mettant en place des services d'essai novateurs pour les fabricants de l'Ouest canadien. Cet investissement est un exemple de notre détermination à aider les entreprises et les innovateurs à croître, à réussir et à créer de bons emplois pour les Canadiens et les Canadiennes. Le service d'essais numériques se traduira par l'amélioration des pratiques de fabrication et des produits et renforcera la compétitivité des technologies fabriquées au Canada dans l'économie mondiale. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Je suis enthousiasmé par cette mise à niveau qui nous permet de mieux servir nos clients conformément à notre plan stratégique quinquennal. Les clients auront à consacrer moins de temps aux essais, ce qui leur permettra de prendre plus rapidement des décisions éclairées sur le développement et l'efficacité de leurs produits. Nous sommes très reconnaissants à Développement économique Canada pour les Prairies pour son soutien qui fait du PAMI la seule organisation à pouvoir offrir ces essais uniques dans l'Ouest canadien. Nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement fédéral pour faire progresser les technologies dans les Prairies. »

- Leah Olson, présidente, Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI)

« Nous avons travaillé avec le PAMI cette année sur des essais agricoles. Il a été facile de travailler avec l'équipe, qui était réceptive à toutes les demandes de changements que nous avions et qui a terminé notre projet urgent rapidement. Nous espérons avoir recours au PAMI à nouveau pour nos besoins futurs et nous recommandons fortement cette organisation à quiconque cherche un soutien en matière d'essais agricoles. »

- Eric Hosie, gestionnaire de planification, BASF Canada

« Nous avons reçu un excellent rapport qualité-prix de l'équipe du PAMI. Elle possède la combinaison parfaite de capacité de haute technologie alliée à l'aspect pratique dont nous avons besoin pour nos projets de matériel de technologies agricoles. Très professionnelle et fiable. »

- Cory Willness, directeur général, CropPro Consulting

PrairiesCan a investi 600 000 $ dans le Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) pour permettre à celui-ci d'entreprendre une importante mise à niveau de son système d'essai d'équipement hydraulique, ce qui en fait la seule organisation de l'Ouest canadien capable d'offrir ce service.

Cet investissement permet au Prairie Agricultural Machinery Institute ( PAMI) de mettre à l'essai des composants mécaniques afin de déceler des problèmes de durabilité et de mesurer le couple dans un environnement simulé. La mise à niveau a permis de réduire le temps de montage et de démontage pour les clients.

mettre à l'essai des composants mécaniques afin de déceler des problèmes de durabilité et de mesurer le couple dans un environnement simulé. La mise à niveau a permis de réduire le temps de montage et de démontage pour les clients. Le PAMI fournit des services de mise au point, d'essai et de conception de produits aux industries de l'agriculture, des mines et des transports.

Depuis 1975, le PAMI étudie, conçoit, construit et met à l'essai des machines, des composants de machines et des procédés. L'entreprise a des bureaux à Humboldt , en Saskatchewan , et à Portage la Prairie, au Manitoba .

