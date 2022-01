Le gouvernement du Canada annonce des fonds pour la recherche de solutions novatrices en vue de réduire le bruit sous-marin causé par les navires





VANCOUVER, BC, le 18 janv. 2022 /CNW/ - L'atténuation des répercussions des activités humaines, notamment le bruit sous-marin causé par les navires, est essentielle pour la protection et le rétablissement des mammifères marins en voie de disparition du Canada. La protection de notre environnement marin permet également aux secteurs économiques qui dépendent des océans du Canada de continuer à croître de façon durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont annoncé les gagnants de deux défis du programme Solutions innovatrices Canada. Envisioning Labs Inc., Robert Allan Ltd. et BPE Technologies Inc. recevront un montant de 449 800 $ au total pour contribuer à concevoir de nouvelles technologies visant à rendre les navires plus silencieux, en particulier lorsqu'ils traversent l'habitat essentiel des baleines, notamment celui de l'épaulard résident du Sud.

L'avancement efficace de la protection et du rétablissement des espèces de mammifères marins en voie de disparition dans les eaux canadiennes exige un effort collectif à long terme de la part du gouvernement du Canada et des autres partenaires. Des solutions novatrices comme celles-ci sont non seulement essentielles pour garantir le succès de nos efforts, mais elles font également du Canada un pionnier des nouvelles technologies révolutionnaires.

Citations

« Ce financement soutient des solutions locales novatrices qui visent la protection de nos mammifères marins et qui sont issues du développement de technologies de pointe. Le programme Solutions novatrices Canada est l'un des nombreux moyens par lesquels notre gouvernement continue de trouver des solutions créatives en vue de protéger la biodiversité de nos côtes et les espèces en voie de disparition comme l'épaulard résident du Sud. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Notre gouvernement sera toujours là pour soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises qui ont des idées novatrices. Investir dans les milieux marins et les espèces qui y vivent est une étape cruciale pour donner aux petites entreprises l'occasion de jouer un rôle important dans les secteurs économiques qui dépendent des océans du Canada alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus vert et durable. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les faits en bref

Le programme Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , un plan pluriannuel visant à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain.

est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du , un plan pluriannuel visant à faire du un chef de file mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain. Le programme Solutions innovatrices Canada est un nouveau programme de plus de 100 millions de dollars destiné à soutenir le développement et la croissance des innovateurs et entrepreneurs canadiens en faisant du gouvernement fédéral le premier client des innovations canadiennes. Depuis son lancement en décembre 2017, le programme a lancé 93 défis pour obtenir des solutions nouvelles et novatrices.

est un nouveau programme de plus de 100 millions de dollars destiné à soutenir le développement et la croissance des innovateurs et entrepreneurs canadiens en faisant du gouvernement fédéral le premier client des innovations canadiennes. Depuis son lancement en décembre 2017, le programme a lancé 93 défis pour obtenir des solutions nouvelles et novatrices. Les gagnants d'aujourd'hui ont remporté des défis du programme Solutions innovatrices Canada dans deux catégories de Transports Canada : Mise au point d'une technologie de sondeur silencieux et Protéger l'épaulard résident du Sud : réduire le bruit sous-marin causé par les remorqueurs d'escorte.

dans deux catégories de Transports Canada : Mise au point d'une technologie de sondeur silencieux et Protéger l'épaulard résident du Sud : réduire le bruit sous-marin causé par les remorqueurs d'escorte. Envisioning Labs Inc. utilisera le financement pour créer et mettre à l'essai une nouvelle technologie de sondeur qui utilise la lumière, et non le son, pour mesurer la profondeur de l'eau pour les petits bateaux de plaisance.

Robert Allan Ltd. utilisera le financement pour réaliser une hélice et un système de propulsion silencieux en plus d'un outil novateur pour évaluer et prédire le bruit sous-marin causé par les remorqueurs.

BPE Technologies Inc. utilisera le financement pour créer un nouveau concept de remise à neuf visant à améliorer la circulation de l'eau autour de la coque, à remédier aux inefficacités occasionnées par la forme de la coque des remorqueurs et à réduire le bruit sous-marin causé par les navires.

