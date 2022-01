La Vague propulsera les entrepreneurs des Îles mieux que jamais





DEC accorde une aide financière de 227 665 $ à la Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Vague, un accélérateur et incubateur d'entreprises, offre un Espace d'accélération et de croissance aux entrepreneurs souhaitant faire émerger des projets innovateurs et porteurs pour la région. Pour appuyer l'organisme dans la poursuite de ses activités, Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde à la Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine une contribution non remboursable de 227 665 $.

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui ce financement. L'aide permettra à La Vague de poursuivre son accompagnement personnalisé pour ancrer des projets structurants et propulser des entreprises à fort potentiel de croissance et d'impact pour le territoire.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Aider les entreprises à innover afin qu'elles puissent croître et renforcer leur compétitivité est au coeur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à La Vague qui, grâce à l'appui du gouvernement du Canada, continuera d'accompagner les entrepreneurs dans le cadre de leur projet de démarrage ou de croissance. Ce soutien aux entreprises innovantes, qui fait partie des engagements de notre plan de relance économique, permettra non seulement aux Îles-de-la-Madeleine de diversifier son économie, mais aussi à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Des organismes comme La Vague sont essentiels au développement économique et au rayonnement de notre belle région. En soutenant cet incubateur et accélérateur d'entreprises, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une relève d'entrepreneurs innovants qui continueront de dynamiser l'économie des Îles-de-la-Madeleine. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Après une première année d'activités dans le milieu, nous sommes fiers de constater que c'est déjà plus de 50 entrepreneurs qui ont bénéficié d'au moins un de nos produits d'accompagnement. C'est donc dire que nous répondons aux besoins et que nous avons un impact tangible pour la croissance économique de notre territoire. La contribution accordée aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'innovation et l'essor des entreprises qui évoluent au contact de La Vague. »

Gino Thorne, directeur général, Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

