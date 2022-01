Milieux de travail sous réglementation fédérale : Le gouvernement du Canada lance un appel de concept pour aider à éliminer les obstacles à l'emploi





GATINEAU, QC, le 18 janv. 2022 /CNW/ - La diversité est la force du Canada. Le gouvernement du Canada célèbre toutes les cultures et toutes les personnes en faisant tomber les obstacles à l'emploi et aide à créer des environnements de travail où chaque Canadien a une chance égale et juste d'atteindre son plein potentiel.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé le lancement de l'appel de concepts ouverts de 2022 pour le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité. Ce programme vise à éliminer les obstacles à l'emploi dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Dans le cadre du programme, le gouvernement verse jusqu'à 3 millions de dollars par année pour financer des projets qui appuient les employeurs sous réglementation fédérale dans leurs efforts visant à rendre les milieux de travail, partout au pays, plus représentatifs et plus inclusifs.

Le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité offre aux demandeurs admissibles du financement par l'entremise d'un processus de compétition pour les aider à créer des solutions personnalisées visant à soutenir les quatre groupes en quête d'équité désignés par la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Les projets précédents qui ont été financés comprennent Abilities at Work du BC Centre for Ability Association, qui vise à jumeler les personnes en situation de handicap et les possibilités d'emploi dans le secteur des transports, de même que le projet meilleures pratiques pour embaucher et maintenir les apprentis Autochtones dans le cadre du Forum canadien sur l'apprentissage, qui vise à identifier les meilleures pratiques en milieu de travail pour embaucher et maintenir les apprentis Autochtones.

L'appel de concepts ouverts de 2022 nécessite que les projets se concentrent sur l'un ou plusieurs des quatre groupes en quête d'équité désignés, soit les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles, dans les secteurs sous réglementation fédérale ayant une faible représentation.

Les demandeurs admissibles ont jusqu'au 15 février 2022 pour soumettre leurs concepts de projets en visitant la page d'inscription. Les demandeurs choisis seront invités à présenter des propositions de projet détaillées qui seront étudiées en vue d'ententes annuelles ou pluriannuelles (jusqu'à trois ans), à partir de 2022-2023. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Service Canada à l'adresse EDSC.PMTEOE-WORBE.ESDC@servicecanada.gc.ca pour en savoir plus.

Citation

« Chaque Canadien mérite d'avoir une chance équitable de réussir. Le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité qui sont traditionnellement sous-représentés sur le marché du travail. La création d'une main-d'oeuvre plus dynamique et diversifiée contribuera à bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens, en leur donnant les moyens de participer à la relance et à la stabilité du Canada. Lorsque tout le monde est inclus, on obtient le meilleur. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Lancé en 2014, le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité soutient les employeurs sous réglementation fédérale dans leurs efforts visant à améliorer la représentation des groupes en quête d'équité grâce à des partenariats et à des stratégies adaptées aux industries.

Le 30 novembre 2020, le gouvernement a annoncé l'élargissement du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité dans le cadre de l'énoncé économique d'automne de 2020 en allouant un financement supplémentaire de 2,5 millions de dollars par année, totalisant 3 millions de dollars annuellement.

Parmi les demandeurs admissibles qui peuvent soumettre des concepts de projets figurent les suivants :

industries et milieux de travail sous réglementation fédérale



conseils ou associations d'employeurs



conseils ou associations sectoriels



syndicats



organismes non gouvernementaux



organisations sans but lucratif



institutions académiques

