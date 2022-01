Coveo annonce la date de sa conférence téléphonique sur ses résultats financiers du troisième trimestre de son année fiscale 2022





MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (" Coveo " ou la " Compagnie ") (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l'intelligence artificielle qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation des expériences numériques, annonce aujourd'hui que la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2022 s'étant terminé le 31 décembre 2021 se fera après la fermeture des marchés le lundi 7 février 2022. Coveo tiendra une conférence téléphonique ce même jour à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats. L'appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, et Jean Lavigueur, chef de la direction financière.



Conférence téléphonique - Résultats financiers de Coveo pour le troisième trimestre 2022

Date: Lundi, le 7 février 2022 Heure: 17 h (HE) Numéro d'appel: Canada/US: 888-394-8218 Code de confirmation: 6876328 Webdiffusion en direct: ir.coveo.com dans la section "News & Events" La webdiffusion sera disponible pour une période de 1 an sur ir.coveo.com



À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l'expérience numérique. Coveo est la principale plateforme de pertinence propulsée par l'IA. Nous visons à permettre à nos clients d'offrir des expériences pertinentes auxquelles les gens s'attendent maintenant, selon nous, dans la nouvelle économie numérique. Notre plateforme SaaS multilocataires intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation dans les expériences numériques. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et au milieu de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu'en accroissant l'efficacité et la satisfaction des employés.

Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines de marques parmi les plus novatrices au monde et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires chargés de leur mise en oeuvre.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Relations aux Investisseurs :

Coveo Solutions Inc.

Nick Goode

investors@coveo.com





