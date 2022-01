Alira Health obtient un financement supplémentaire de 40 millions de dollars, dirigé par Creadev





Alira Health (www.alirahealth.com), une entreprise internationale de conseil en soins de santé orientés technologie, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement par actions qui lui a permis de réunir un produit brut de 40 millions de dollars. Alira Health a l'intention d'utiliser ces fonds pour investir dans des solutions faisant participer activement les patients à la fourniture de services des prestataires de soins de santé, des bailleurs de fonds et des fournisseurs. Le financement a été fourni par les principaux investisseurs existants de Creadev, une société d'investissement permanent, avec le soutien de la famille Mulliez en France.

« La mission d'Alira Health consiste à humaniser les soins de santé. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir le soutien de nos investisseurs qui partagent notre vision de mettre les patients au centre de la transformation et de l'innovation en matière de soins de santé », a déclaré Gabriele Brambilla, CEO et cofondateur d'Alira Health. « Cet investissement nous positionne comme leader sur le marché de la prestation de services grâce à des données collectées directement auprès des patients sur des plateformes de santé numérique. Nos clients auront un avantage certain pour développer et commercialiser des produits en utilisant les données fournies par les patients et informer chaque étape du continuum du cycle de vie de leurs produits ».

« Nous sommes toujours impressionnés par la stratégie et la croissance d'Alira Health », a déclaré Yohann Gbahoué, directeur général de la santé de Creadev. « La vision d'Alira Health en matière d'innovation centrée sur le patient en matière de soins de santé, associée à leur capacité à tenir leurs promesses, est véritablement révolutionnaire. Nous félicitons Alira Health pour ses acquisitions transformationnelles et nous nous réjouissons de soutenir la croissance organique et inorganique de l'entreprise ».

À propos de Creadev :

Creadev est une société d'investissement permanent opérant dans le monde entier, contrôlée par la famille Mulliez, fondatrice de l'une des plus grandes plateformes de vente au détail B2C au monde. Creadev s'engage à collaborer sur le long terme avec des entrepreneurs innovants, passionnés et à échelle humaine, dont l'objectif est de créer un accès généralisé à des biens et services essentiels comme les soins de santé, la consommation durable et l'alimentation. Basé à Paris, avec des bureaux à New-York, Shanghai et Nairobi, Creadev investit dans des entreprises bien positionnées pour se développer et devenir des leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs. Lancée en 2002, Creadev a investi plus de 1,8 milliard d'euros dans des entreprises allant du capital-risque au capital de croissance et au rachat.

À propos d'Alira Health :

Alira Health est une société de conseil internationale orientée patient et technologie dont la mission est d'humaniser les soins de santé. Nous travaillons avec des entreprises du secteur des soins de santé et des sciences de la vie qui recherchent un soutien tout au long cycle de vie de leurs solutions. En partant du développement jusqu'aux soins médicaux, nous complétons la connaissance de nos clients par une gamme complète de services, notamment des solutions de recherche et de développement clinique, des conseils optimisant la technologie et des données concrètes.

Notre équipe intégrée et multidisciplinaire, composée de plus de 500 scientifiques, stratèges, économistes, cliniciens et biostatisticiens, collabore avec nos bureaux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie et conseille 80 % de la moitié des sociétés MedTech les plus importantes et 50 % de la moitié des sociétés pharmaceutiques les plus importantes.

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse https://www.alirahealth.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 02:05 et diffusé par :