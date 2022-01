Royce Mendes se joint à Desjardins à titre de directeur général et chef de la stratégie macroéconomique





MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins est heureux d'accueillir Royce Mendes au sein de son équipe économique , à titre de directeur général et chef de la stratégie macroéconomique. M. Mendes relèvera de Jimmy Jean, qui occupait ce poste avant d'être nommé vice-président et économiste en chef en mai 2021.

« Je suis fier de cette nomination, car elle s'intègre dans notre stratégie d'étendre notre présence en Ontario. Au fil du temps, l'équipe de Toronto s'agrandira pour couvrir l'analyse régionale et la politique budgétaire, ce qui consolidera l'expertise économique de Desjardins. La solide expérience en macroéconomie de M. Mendes et ses excellentes habiletés communicationnelles et analytiques font de lui la personne idéale pour ce poste », a mentionné Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef.

Au moment de sa nomination, M. Mendes était directeur exécutif Économie chez Marchés des capitaux CIBC. Il a dirigé les efforts du groupe pour surveiller et prévoir l'économie canadienne. Son équipe a été jugée la plus précise par plusieurs cabinets de sondage indépendants au cours des dernières années.

Auparavant, il a occupé les postes de gestionnaire de portefeuille pour les réserves de change du Canada, de rédacteur en chef adjoint de la publication Financial System Review de la Banque du Canada et de chercheur principal au département des marchés financiers de la Banque du Canada. Il a également travaillé comme analyste de recherche sur les actions dans un fonds spéculatif basé à Toronto.

M. Mendes est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Western Ontario et d'une maîtrise en finance de la Smith School of Business, école de commerce affiliée à l'Université Queen's à Kingston. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

