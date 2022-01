"Le gala mondial de kung-fu et la célébration du 18e anniversaire de la WLF" se sont déroulés avec succès à Tangshan.





le " Gala mondial de kung-fu et la célébration du 18e anniversaire de la WLF " se sont déroulés avec succès à Tangshan, dans le Hebei, en Chine. Depuis sa création en 2012, le WLF Global Kung Fu Gala en est maintenant à sa 10e année. Il s'agit de l'événement de haut niveau des combats en Chine et de la meilleure présentation des combats debout dans le monde.

Depuis le lancement de la WLF le 3 janvier 2004, la WLF a parcouru plus de 3 millions de kilomètres dans 36 pays et régions sur cinq continents. Nous avons organisé 527 tournois majeurs, diffusé plus de 900 épisodes et créé des ligues d'arts martiaux mixtes et de jeunes. Plus de 10 000 athlètes chinois et étrangers ont foulé le ring des arts martiaux, ce qui en fait l'un des événements de combat d'arts martiaux les plus anciens et les plus influents au monde.

Le même jour, la 4e cérémonie du World Combat "Golden Boxing Award" a été entièrement ouverte et tous les prix ont été annoncés après la grande cérémonie du tapis rouge. La célébration du 18e anniversaire des arts martiaux était l'un des événements importants de la soirée. Les trois stars de la WLF, Wang Hongxiang, Yilong et Fang Bian, qui jouissent d'une grande réputation dans l'industrie chinoise du combat, se sont produites sur scène. Les chanteurs Ye Shirong de Beyond, GAI Zhou Yan et Hou Jian se sont joints à Ling Yun, l'héritier des arts martiaux Emei, et Chen Bing, l'héritier du patrimoine culturel immatériel Tai Chi, pour faire passer au public une nuit fiévreuse !

Les 16 stars chinoises et étrangères ont donné un total de 8 matchs enflammés : Meng Gaofeng a battu le champion en titre Wang Pengfei pour devenir le nouveau vainqueur de la ceinture d'or mondiale 65kg de la WLF ; Yang Ming a battu Huang Shuailu et Jin Ying a battu Wei Weyang pour remporter le droit de disputer la ceinture d'or mondiale 60kg 63kg ; Wei Rui, Fu Gaofeng, Ouyang Feng, Zhao Chongyang et Ma Yunkang ont battu leurs adversaires pour remporter le trophée.

Alors que le Covid-19 fait rage dans le monde, Henan TV WLF a pu coopérer et unir ses forces avec le Tangshan Culture and Tourism Group grâce aux mesures anti-épidémiques actives et efficaces de la Chine. Dans cette compétition, nous avons réalisé l'intégration parfaite du sport, du divertissement culturel et du tourisme !

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 08:20 et diffusé par :