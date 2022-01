BELL MÉDIA LANCE NOOVO.INFO, UNE NOUVELLE OFFRE NUMÉRIQUE EN INFORMATION





Le site noovo.info propose de l'information en continu, des reportages originaux et des dossiers exclusifs dont DANS LES LIMBES DE LA DPJ - LE CALVAIRE DES PARENTS INNOCENTS

Des collaborateurs tels que Dr Alain Vadeboncoeur, Valérie Beaudoin, Camille Lopez, Patrick Déry, Victor Henriquez, Luc Ferrandez, Léa Stréliski et plusieurs autres

MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Bell Média dévoile aujourd'hui noovo.info, un site Web entièrement dédié aux nouvelles qui complète l'offre multiplateforme du service de l'information de Noovo. Animé par une équipe éditoriale solide et expérimentée, noovo.info offre l'information sous tous ses angles : des textes d'actualité, des reportages vidéo, des chroniques et des dossiers exclusifs.

Le site noovo.info pourra compter sur la collaboration de plusieurs chroniqueurs et experts tels que Dr Alain Vadeboncoeur, Valérie Beaudoin, Camille Lopez, Patrick Déry, Victor Henriquez, Luc Ferrandez et Léa Stréliski qui apporteront leur vision unique à l'équipe éditoriale numérique.

Cette nouveauté renforcie le désir de Noovo Info d'informer différemment, notamment par le partage de l'information sur les réseaux sociaux, incluant l'affectation d'un journaliste numérique dédié à la création de contenu d'information pour les plateformes Instagram et TikTok. Les courtes vidéos d'information rejoindront ainsi un public plus jeune, là où il se trouve.

Pour voir la vidéo, cliquez ici.

« Avec le déploiement d'une nouvelle destination numérique qui augmente la portée de Noovo Info, Bell Média continue ses investissements dans Noovo et continue d'amener une concurrence saine au sein du paysage médiatique québécois, a mentionné Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles, Bell Média et présidente, direction du Québec, Bell. Bell Média poursuit son engagement de mettre en place une voix moderne, originale et distinctive tout en rejoignant un public encore plus vaste, sur toutes les plateformes. »

« Il y a moins d'un an, nous lancions le service de l'information Noovo Info. Aujourd'hui, nous mettons en ligne une nouvelle offre en information. C'est grâce au travail acharné des équipes que nous sommes en mesure de compléter notre stratégie globale concernant l'information, une offre multiplateforme pertinente qui va rejoindre tous les publics, à leur convenance, sur la plateforme de leur choix, partout au Québec, a déclaré Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information. Le site noovo.info s'ajoute à nos émissions d'information sur Noovo et Noovo.ca, à la diffusion des bulletins quotidiens de nouvelles radio, en balado et à notre présence sur les médias sociaux. »

DES DOSSIERS EXCLUSIFS POUR NOOVO.INFO

En plus de l'actualité, noovo.info proposera des reportages inédits. Disponible dès maintenant et en exclusivité sur noovo.info, DANS LES LIMBES DE LA DPJ - LE CALVAIRE DES PARENTS INNOCENTS de la journaliste Audrey Ruel-Manseau met en lumière le cauchemar interminable que vivent des parents décents qui sont soupçonnés d'avoir maltraité leur enfant. Certains vont jusqu'à perdre temporairement la garde et doivent se battre durant des mois pour prouver leur innocence. Noovo Info a suivi durant plusieurs mois la famille Pigeon, qui a traversé ce parcours laborieux et truffé d'embuches. Si le cas de Granby et la Commission Laurent ont démontré que des cas de maltraitance échappent à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), de l'autre côté du spectre, il y a aussi la survigilance, qui n'est pas sans conséquences. Fortes de leur expérience, les avocates spécialisées en droit de la famille et en protection de la jeunesse, Me Valérie Assouline et Me Marie-France Ouimet, apportent leur éclairage sur cette réalité qui guette toutes les familles, même les plus irréprochables.

À PROPOS DE NOOVO INFO

Noovo Info est le service d'information de langue française de Bell Média. Diversifiée et représentative de la société québécoise, l'équipe composée de journalistes de la télé, de la radio et du numérique assure la couverture de l'actualité partout au Québec. Cette offre vient ajouter une nouvelle voix en information francophone, apportant ainsi au Québec une plus grande diversité éditoriale.

Les émissions Noovo Le Fil sont les rendez-vous phares du service de l'information sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. Le site noovo.info propose des reportages exclusifs et originaux. À la radio, les journalistes rapportent les nouvelles de dernière heure pour les stations régionales des réseaux ÉNERGIE, Rouge fm et Boom partout au Québec.

À propos de Noovo

Noovo est la marque média multiplateforme qui fait les choses différemment! Télé-réalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés : sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Elle comprend la chaîne généraliste Noovo, les sites Noovo.ca et Noovo Moi, le service d'information Noovo Info et l'application Noovo. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque, aux émissions des chaînes spécialisées de Bell Média, en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À propos de Bell Média au Québec

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo, 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN, les services de diffusion en continu Crave, RDS Direct et TSN Direct, la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 stations de radio dans 58 marchés canadiens, et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire de Pinewood Toronto Studios, de MTL Grandé Studios, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

