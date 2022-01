STALLERGENES GREER RENFORCE SON EXPERTISE EN MÉDECINE DE PRÉCISION APPLIQUÉE À L'IMMUNOTHÉRAPIE ALLERGÉNIQUE VIA UN PARTENARIAT DE RECHERCHE AVEC IMPERIAL COLLEGE LONDON





Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans l'immunothérapie allergénique (ITA), annonce un partenariat de recherche avec Imperial College London portant sur les biomarqueurs de l'efficacité de l'ITA. Imperial College London est l'une des dix meilleures universités au monde, internationalement réputée dans les domaines des sciences, de la médecine, de l'ingénierie et des affaires.

Cette collaboration à long terme, qui réunit l'expertise unique de Stallergenes Greer dans l'ITA et les prestigieuses capacités de recherche d'Imperial College London, vise à repousser les limites du traitement des patients allergiques en identifiant les biomarqueurs de l'efficacité de l'ITA et en développant les connaissances sur la physiopathologie des maladies allergiques et sur leur traitement.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Imperial College London, qui permettra de mieux appréhender le mode d'action de l'ITA et d'identifier des marqueurs clés pouvant être utilisés dans la pratique courante de l'allergologie, tant au bénéfice des patients que des professionnels de santé. Grâce à une meilleure compréhension des phénotypes spécifiques et des réactions des patients allergiques, les allergologues seront en mesure d'adapter les modalités du traitement de chaque individu, en ajustant le dosage tout au long de la thérapie. Cette collaboration souligne notre engagement à faire progresser la médecine de précision pour les personnes allergiques », déclare Amer Jaber, Vice-président exécutif opérations Europe et International et Président de Stallergenes SAS.

« Cette collaboration constitue une opportunité remarquable, ouvrant la voie à un partenariat de recherche productif entre Imperial College London, université pionnière et leader mondial dans le domaine des biomarqueurs, et Stallergenes Greer. Elle s'appuiera sur les récentes avancées de la recherche sur les biomarqueurs pour poursuivre le développement de la médecine de précision appliquée à l'ITA, au profit des patients atteints de maladies allergiques », déclare le Dr Mohamed Shamji, Directeur de l'unité Immunomodulation et Tolérance d'Imperial College London.

Les résultats de cette collaboration seront rendus publics lors de différents congrès internationaux et dans des publications évaluées par des pairs.

À propos de l'immunothérapie allergénique

Plus d'un milliard de personnes sont allergiques à travers le monde. Il s'agit de la maladie chronique la plus répandue et celle dont la prévalence connaît la plus forte augmentation dans les pays développés. L'immunothérapie allergénique est le seul traitement capable de modifier l'évolution naturelle des allergies respiratoires. C'est également la seule classe thérapeutique capable d'enrayer la progression de la maladie et susceptible de prévenir son apparition en induisant une tolérance du système immunitaire.

À propos de Stallergenes Greer

Stallergenes Greer Ltd, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer Ltd est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.stallergenesgreer.com

À propos de Imperial College London

Imperial College London est l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Ses 20 000 étudiants et 8 000 collaborateurs s'évertuent à résoudre les plus grands défis d'aujourd'hui, dans les domaines des sciences, de la médecine, de l'ingénierie et des affaires. Imperial College a été désigné « Université de l'année 2022 » par le guide des meilleures universités publié par The Times & The Sunday Times. Les liens académiques qu'elle entretient avec plus de 150 pays en font la cinquième université la plus internationale au monde selon The Times Higher Education. L'agence Reuters a désigné lmperial College comme l'université la plus innovante du Royaume-Uni, en raison de sa culture entrepreneuriale exceptionnelle et de ses liens étroits avec les entreprises.

Les collaborateurs, étudiants et anciens élèves de l'université sont mobilisés en permanence pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Imperial College, fort de près de deux mille travailleurs essentiels, est ainsi à l'avant-garde de la lutte contre le coronavirus : épidémiologie, virologie, mise au point de vaccins et diagnostics. Plus d'un millier de collaborateurs et d'étudiants de l'université apportent par ailleurs bénévolement leur soutien au système de santé britannique, le NHS.

http://www.imperial.ac.uk/

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 06:40 et diffusé par :