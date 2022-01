Pour 2022, Accor dévoile un large éventail de nouvelles adresses spectaculaires





PLUS DE 300 NOUVELLES DESTINATIONS À DÉCOUVRIR à travers le monde

PARIS, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Accor a le plaisir de présenter quelques-unes de ses nouvelles propriétés et prochaines destinations que clients et voyageurs du monde pourront découvrir cette année. De nombreuses villes, comptant parmi les plus fascinantes au monde (Londres, Doha, Moscou...) accueilleront plusieurs nouveaux hôtels Accor en 2022, tandis que différentes marques du Groupe investiront des lieux exotiques inattendus ou inexplorés, comme Pangkalan Bun (Indonésie), Copenhague (Danemark) ou Casco Viejo (Panama).

« Accor est convaincu de la force de la diversité, tant parmi notre personnel et notre clientèle qu'au sein de nos marques », déclare Sébastien Bazin, Président-directeur général Accor. « Nous déployons en permanence de nouveaux concepts et de nouveaux lieux passionnants à découvrir. Avec plus de 300 hôtels et resorts prêts à ouvrir leurs portes cette année, nos nombreux et fidèles clients à travers le monde sont sûrs d'y puiser l'inspiration pour leur prochain voyage. »

L'une des ouvertures les plus attendues de l'année est celle du Raffles London at The OWO. Ce chef-d'oeuvre architectural occupe l'historique Old War Office, édifice emblématique de Whitehall qui a accueilli les plus grands hommes d'État britanniques, notamment Winston Churchill, et les espions les plus célèbres de Sa Majesté, comme Ian Fleming. Les dernières touches sont actuellement apportées à cette transformation monumentale, qui offrira 120 chambres et suites, 85 résidences incomparables gérées par l'enseigne Raffles et 11 restaurants et bars d'exception. Le nord-ouest de l'Angleterre accueillera quant à lui le Novotel Liverpool Paddington Village, qui s'imposera comme le haut lieu de l'hôtellerie de Liverpool. Avec plus de 220 chambres réparties sur 16 étages, cet établissement phare sera l'un des lieux de rencontre les plus prisés des touristes et des habitants de cette ville pétrie de musique et de culture, aux superbes pubs.

La puissance du réseau Accor en Europe continue d'être renforcée par des ouvertures, récentes ou à venir, notamment celles du Sofitel Barcelona Skipper, du Mercure Amsterdam North, de l'ibis Styles St. Margrethen Switzerland, ou encore celles, en Italie, du Mercure Hotel President Lecce et du MGallery Cagliari Palazzo Tirso. Paris reste quant à elle une ville chère au coeur de Accor : le Groupe y a son siège, est partenaire du club de football du Paris Saint-Germain, et apporte son soutien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui auront lieu dans la capitale française. En 2022, Accor accueillera de nouveaux venus en périphérie, notamment le MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot et le greet Paris Vincennes.

De l'autre côté de l'océan, l'Amérique du Nord attend avec impatience l'ouverture, plus tard dans l'année, du premier Raffles du continent. Le Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, situé dans le prestigieux quartier de Back Bay, occupera un immeuble de 35 étages comprenant 146 résidences, 147 chambres et six espaces de restauration, dont un sky bar et un speakeasy. Son remarquable hall d'entrée, s'élevant sur trois étages, sera le premier de ce type à Boston.

Le Moyen-Orient est une autre région privilégiée par Accor, d'autant plus à l'approche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Groupe, désigné fournisseur officiel de l'hébergement des visiteurs, mettra à disposition le personnel nécessaire à la gestion et à l'exploitation de plus de 60 000 chambres d'appartements et de villas réparties dans tout cet État du Golfe. Accor élargira également son portefeuille Rixos au Qatar et dans l'ensemble de la région, avec l'ouverture prochaine du Rixos Doha Qetaifan et du Rixos Obhur Jeddah, en Arabie Saoudite, et du Rixos Jewel of the Creek, à Dubaï (E.A.U.). Le Groupe présentera également de nombreuses nouvelles adresses somptueuses à travers tout le monde arabe, notamment le Raffles Doha et son hôtel jumeau, le Fairmont Doha, ou encore le Banyan Tree AlUla, dans la vallée d'Asher (Arabie Saoudite), et le Fairmont La Marina Rabat-Salé (Maroc).

La Russie représente un autre marché important pour Accor en 2022. Le tourisme intérieur continue de s'y développer, en particulier parmi les voyageurs russes accoutumés à la qualité de service et aux standards élevés des séjours internationaux. Accor étoffe son portefeuille à travers le pays avec un large éventail de destinations, notamment le Novotel Moscow ComCity, l'ibis Styles Kogalym Russia, ou encore le Mövenpick Resort and Spa Anapa Miracleon.

En outre, Accor se réjouit de l'ouverture de son premier établissement au Danemark ? l'ibis Styles Orestad Denmark, en périphérie de Copenhague ; cet hôtel constitue la premier implantation du Groupe dans ce merveilleux pays scandinave.

Enfin, le lifestyle étant l'un des segments de l'industrie hôtelière mondiale connaissant la croissance la plus rapide, Accor, par l'intermédiaire de sa joint-venture avec Ennismore, continuera à développer ses principales marques dédiées, notamment Mondrian, SLS, The Hoxton, Morgans Originals et Mama Shelter. Les ouvertures les plus significatives dans cette catégorie seront celles de la première adresse Mondrian en Chine, le Hong Kong Kowloon, une propriété de 324 chambres disposant d'une vue imprenable sur le port ; le premier Maison Delano Paris, au coeur de l'ultra-chic 8ème arrondissement, à deux pas de la légendaire rue du Faubourg Saint-Honoré ; le TRIBE Phnom Penh Post Office Square, qui apportera son design audacieux à la scène hôtelière cambodgienne, et le Mama Shelter Dubaï, un Mama hors du commun, qui reproduit une station balnéaire en plein coeur de la ville, avec ses appartements, ses piscines et un cinéma de plein air.

« Accor dispose d'un pipeline de développement très solide et nous sommes ravis de donner vie à autant de projets en 2022 », déclare Agnès Roquefort, Directrice du développement Accor. « Nos hôteliers sont impatients d'accueillir les clients dans leurs destinations préférées à travers le monde, ainsi que de leur faire découvrir beaucoup plus de nouveaux lieux qu'il n'a été possible de leur proposer ces deux dernières années. »

Une liste détaillée des ouvertures les plus notables de Accor en 2022 est jointe à ce communiqué.

Ouvertures notables - 2022

Europe du Nord

Raffles London at The OWO, Royaume-Uni (fin 2022) ? Ce nouvel hôtel majestueux occupe l'ancien bureau de la Guerre de Whitehall , classé monument historique de Grade II. C'est la première fois que cet édifice sera ouvert au public, suite à sa transformation en profondeur qui permettra de proposer 120 chambres et suites, 85 résidences aux couleurs de l'enseigne Raffles et 11 restaurants et bars d'exception.

(fin 2022) ? Ce nouvel hôtel majestueux occupe l'ancien bureau de la , classé monument historique de Grade II. C'est la première fois que cet édifice sera ouvert au public, suite à sa transformation en profondeur qui permettra de proposer 120 chambres et suites, 85 résidences aux couleurs de l'enseigne Raffles et 11 restaurants et bars d'exception. The Emporium Plovdiv ? MGallery, Bulgarie (début 2022) ? Autrefois célèbre grand magasin, aujourd'hui aménagé tel un forum antique, l'hôtel perpétue l'histoire de cet édifice tandis que les clients se détendent dans le superbe Champagne Bar & Cocktail Lounge, se laissent séduire par les espaces exclusifs de bien-être et de remise en forme, ou se réunissent dans l'une des trois élégantes salles de conférence de l'hôtel.

(début 2022) ? Autrefois célèbre grand magasin, aujourd'hui aménagé tel un forum antique, l'hôtel perpétue l'histoire de cet édifice tandis que les clients se détendent dans le superbe Champagne Bar & Cocktail Lounge, se laissent séduire par les espaces exclusifs de bien-être et de remise en forme, ou se réunissent dans l'une des trois élégantes salles de conférence de l'hôtel. Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon, Russie (début 2022) ? Dans la station balnéaire d'Anapa, sur la mer Noire, où l'été s'étend six mois durant, les clients de Mövenpick disposent de longues journées ensoleillées pour profiter des cinq piscines de la station, des terrains de sport et de jeux pour enfants, du parc d'aventure, des scènes de concert, des restaurants familiaux et des équipements de spa et de bien-être.

(début 2022) ? Dans la station balnéaire d'Anapa, sur la mer Noire, où l'été s'étend six mois durant, les clients de Mövenpick disposent de longues journées ensoleillées pour profiter des cinq piscines de la station, des terrains de sport et de jeux pour enfants, du parc d'aventure, des scènes de concert, des restaurants familiaux et des équipements de spa et de bien-être. Pullman Tbilisi Axis Towers, Géorgie (mi-2022) ? Intégrant l'impressionnant complexe des Axis Towers, ce futur hôtel de 226 chambres sera la nouvelle référence de Tbilissi, avec son Skybar et sa piscine sur le toit, ses restaurants et bars animés, et la plus grande salle de conférence du centre-ville.

(mi-2022) ? Intégrant l'impressionnant complexe des Axis Towers, ce futur hôtel de 226 chambres sera la nouvelle référence de Tbilissi, avec son Skybar et sa piscine sur le toit, ses restaurants et bars animés, et la plus grande salle de conférence du centre-ville. Mercure Amsterdam North , Pays-Bas (mi-2022) ? Situé dans le quartier en plein essor de Noord, près de la station de métro éponyme, la designer de l'hôtel, Charlotte Emmerig, s'est inspirée des zones humides de la région pour aménager des intérieurs à la tranquillité douillette.

(mi-2022) ? Situé dans le quartier en plein essor de Noord, près de la station de métro éponyme, la designer de l'hôtel, Charlotte Emmerig, s'est inspirée des zones humides de la région pour aménager des intérieurs à la tranquillité douillette. Mercure Szklarska Poreba , Pologne (mi-2022) ? Joyau de la ville avec ses résidences adjacentes, sa conception s'inspire des retraites rustiques de montagne pour proposer tout le confort moderne qu'attendent les voyageurs.

(mi-2022) ? Joyau de la ville avec ses résidences adjacentes, sa conception s'inspire des retraites rustiques de montagne pour proposer tout le confort moderne qu'attendent les voyageurs. Mercure Brasov Cubix, Roumanie (début 2022) ? Mercure imprimera l'élégance de son accueil à 57 chambres confortables, contemporaines et thématiques, ainsi qu'aux salles de réunion modernes, pour des évènements conviviaux ou d'entreprise, et un restaurant et un bar servant des spécialités locales.

(début 2022) ? Mercure imprimera l'élégance de son accueil à 57 chambres confortables, contemporaines et thématiques, ainsi qu'aux salles de réunion modernes, pour des évènements conviviaux ou d'entreprise, et un restaurant et un bar servant des spécialités locales. Novotel Liverpool Paddington Village, Royaume-Uni (mi-2022) ? Avec ses 16 étages, cette adresse phare sera le plus haut hôtel de Liverpool. Il proposera un lieu animé aux visiteurs et aux habitants de cette ville dynamique, dont le patrimoine musical, les attractions culturelles et la convivialité sont incomparables.

(mi-2022) ? Avec ses 16 étages, cette adresse phare sera le plus haut hôtel de proposera un lieu animé aux visiteurs et aux habitants de cette ville dynamique, dont le patrimoine musical, les attractions culturelles et la convivialité sont incomparables. Novotel Living Tallinn, Estonie (fin 2022) ? Première adresse longs séjours de ce type dans la région baltique, cette offre résidentielle de 124 clés accueillera les voyageurs dans un quartier charmant, situé entre la vieille ville et le port de Tallinn . Outre ses espaces de convivialité animés, l'établissement comprendra un espace de co-working, une salle de sport et un restaurant.

(fin 2022) ? Première adresse longs séjours de ce type dans la région baltique, cette offre résidentielle de 124 clés accueillera les voyageurs dans un quartier charmant, situé entre la vieille ville et le port de . Outre ses espaces de convivialité animés, l'établissement comprendra un espace de co-working, une salle de sport et un restaurant. ibis Styles Kogalym, Russie (mi-2022) ? Ce premier hôtel ibis Styles de la région de Iougra proposera 122 chambres conformes aux standards du confort européen, ornées de motifs de la taïga et des couleurs naturelles de la Sibérie.

(mi-2022) ? Ce premier hôtel ibis Styles de la région de Iougra proposera 122 chambres conformes aux standards du confort européen, ornées de motifs de la taïga et des couleurs naturelles de la Sibérie. ibis Styles St. Margrethen, Suisse (mi-2022) ? Situé sur la rive helvétique du lac de Constance, cet hôtel est un véritable bol d'air frais, grâce au charmant thème des trois pins et à son design fonctionnel.

(mi-2022) ? Situé sur la rive helvétique du lac de Constance, cet hôtel est un véritable bol d'air frais, grâce au charmant thème des trois pins et à son design fonctionnel. ibis Styles Orestad, Danemark (fin 2022) ? Situé en périphérie de Copenhague, cet hôtel de 186 chambres fait partie du projet immobilier Nest45 et partage ses espaces avec des bureaux et les locaux de petites entreprises, à quelques minutes en voiture du centre-ville et de l'aéroport.

(fin 2022) ? Situé en périphérie de Copenhague, cet hôtel de 186 chambres fait partie du projet immobilier Nest45 et partage ses espaces avec des bureaux et les locaux de petites entreprises, à quelques minutes en voiture du centre-ville et de l'aéroport. ibis Budget Manchester Airport, Royaume-Uni (mi-2022) ? Cet hôtel proposera 262 chambres confortables, équipées de couettes et d'oreillers moelleux, ainsi que son savoureux petit-déjeuner buffet.

Europe du Sud

Sofitel Barcelona Skipper, Espagne (changement d'enseigne mi-2022) ? Cet hôtel apprécié du quartier gothique est réputé pour sa situation idéale à proximité de la plage de Barceloneta, pour son panorama imprenable sur la mer et pour son très prisé restaurant de tapas, le Tendiez. L'établissement passera prochainement sous pavillon Sofitel et continuera à ravir les hôtes avec son superbe jardin vertical, son élégance contemporaine et ses délicieuses touches de luxe à la française.

(changement d'enseigne mi-2022) ? Cet hôtel apprécié du quartier gothique est réputé pour sa situation idéale à proximité de la plage de Barceloneta, pour son panorama imprenable sur la mer et pour son très prisé restaurant de tapas, le Tendiez. L'établissement passera prochainement sous pavillon Sofitel et continuera à ravir les hôtes avec son superbe jardin vertical, son élégance contemporaine et ses délicieuses touches de luxe à la française. MGallery Tel Aviv Elkonin, Israël (mi-2022) ? Cette adresse apportera une saveur unique et pleine de fantaisie à une ville qui ne dort jamais. L'établissement offrira un design contemporain et élégant, tout en conservant l'esprit originel du tout premier hôtel construit à Tel Aviv dans les années 1910. Situé au coeur du quartier branché de Neve Tzedek, au sud de la ville, l'hôtel proposera ses 44 clés et un restaurant signature Joël Robuchon, une piscine extérieure, un spa Clarins et un bar sur le toit.

(mi-2022) ? Cette adresse apportera une saveur unique et pleine de fantaisie à une ville qui ne dort jamais. L'établissement offrira un design contemporain et élégant, tout en conservant l'esprit originel du tout premier hôtel construit à dans les années 1910. Situé au coeur du quartier branché de Neve Tzedek, au sud de la ville, l'hôtel proposera ses 44 clés et un restaurant signature Joël Robuchon, une piscine extérieure, un spa Clarins et un bar sur le toit. MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot, France (fin 2022) ? Les hôtes seront séduits par le raffinement du Jardin des Quiétudes, aux portes de Paris, un monument ayant appartenu à la reine Marguerite de Valois . Conçu et construit par Jean-Michel Wilmotte , le spa de l'hôtel alliera splendeur de l'ancien régime et chic contemporain, tandis qu'un potager et un verger embelliront ses extérieurs.

(fin 2022) ? Les hôtes seront séduits par le raffinement du Jardin des Quiétudes, aux portes de Paris, un monument ayant appartenu à la reine . Conçu et construit par , le spa de l'hôtel alliera splendeur de l'ancien régime et chic contemporain, tandis qu'un potager et un verger embelliront ses extérieurs. MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italie (mi-2022) ? L'histoire de ce palais italien romantique de Cagliari sera préservée mais bénéficiera d'un nouveau souffle en se voyant dotée de tout le luxe moderne, pour des expériences mémorables, tant pour les voyageurs que pour les habitants de la ville. L'hôtel comprendra 85 chambres raffinées, un salon et un bar sur le toit, un jardin botanique et une piscine, deux restaurants élégants, un vaste spa et des espaces de réunion à la surface généreuse.

(mi-2022) ? L'histoire de ce palais italien romantique de Cagliari sera préservée mais bénéficiera d'un nouveau souffle en se voyant dotée de tout le luxe moderne, pour des expériences mémorables, tant pour les voyageurs que pour les habitants de la ville. L'hôtel comprendra 85 chambres raffinées, un salon et un bar sur le toit, un jardin botanique et une piscine, deux restaurants élégants, un vaste spa et des espaces de réunion à la surface généreuse. MGallery Troyes la Licorne, France (fin 2022) ? Sur le quai de Dampierre, face au canal de Trévois, ce magnifique bâtiment accueillera des chambres et des suites spacieuses donnant sur de superbes panoramas. En pénétrant dans la charmante cour pavée, les clients se sentiront enveloppés dans un cocon de bien-être où ils pourront se détendre avec une boisson et un plat, ou prendre place dans la salle à manger du restaurant, dirigé par un chef étoilé au Michelin.

(fin 2022) ? Sur le quai de Dampierre, face au canal de Trévois, ce magnifique bâtiment accueillera des chambres et des suites spacieuses donnant sur de superbes panoramas. En pénétrant dans la charmante cour pavée, les clients se sentiront enveloppés dans un cocon de bien-être où ils pourront se détendre avec une boisson et un plat, ou prendre place dans la salle à manger du restaurant, dirigé par un chef étoilé au Michelin. MGallery Cap d'Antibes Juan-les-Pins, France (mi-2022) ? Située à l'orée du Cap d'Antibes, en léger surplomb de la pinède et à quelques pas du front de mer, cette adresse est promesse de calme et de sérénité permanents. L'hôtel, de style art déco, proposera 64 chambres et huit suites, dont quatre avec piscine privée et quatre avec terrasse, un spa avec trois cabines, un restaurant, un bar et une piscine sur le toit. Les clients pourront se rendre à pied au casino et aux autres animations proposées par cette destination.

(mi-2022) ? Située à l'orée du Cap d'Antibes, en léger surplomb de la pinède et à quelques pas du front de mer, cette adresse est promesse de calme et de sérénité permanents. L'hôtel, de style art déco, proposera 64 chambres et huit suites, dont quatre avec piscine privée et quatre avec terrasse, un spa avec trois cabines, un restaurant, un bar et une piscine sur le toit. Les clients pourront se rendre à pied au casino et aux autres animations proposées par cette destination. MGallery Theatron Jerusalem Hotel & Residence, Israel (mi-2022) - Theatron se trouve dans un quartier résidentiel calme de Jérusalem, enveloppé de verdure luxuriante, surplombant un bosquet de pins avec une vue imprenable sur le sud de la ville. Il sera composé de 76 chambres et 40 appartements de marque, un restaurant, un Lobby Café bar, une salle de réunion, une synagogue, un spa avec piscine et un espace fitness.

(mi-2022) - Theatron se trouve dans un quartier résidentiel calme de Jérusalem, enveloppé de verdure luxuriante, surplombant un bosquet de pins avec une vue imprenable sur le sud de la ville. Il sera composé de 76 chambres et 40 appartements de marque, un restaurant, un Lobby Café bar, une salle de réunion, une synagogue, un spa avec piscine et un espace fitness. Niko Seaside Resort Crete MGallery, Grèce (mi-2022) ? Contemporain et élégant, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la baie de Mirabello, ce complexe accueillera les adultes dans ses 143 chambres et suites au design unique, la plupart disposant de leur propre piscine.

(mi-2022) ? Contemporain et élégant, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la baie de Mirabello, ce complexe accueillera les adultes dans ses 143 chambres et suites au design unique, la plupart disposant de leur propre piscine. Swissôtel Bat Yam, Israël (mi-2022) ? Cet hôtel fera partie d'un projet immobilier lifestyle à usage mixte, axé sur un art de vie sain et inspirant. L'imposant complexe hôtelier accueillera les voyageurs dans 236 chambres, toutes dotées de balcons qui leur permettront de pleinement profiter de la vue spectaculaire sur la Méditerranée.

(mi-2022) ? Cet hôtel fera partie d'un projet immobilier lifestyle à usage mixte, axé sur un art de vie sain et inspirant. L'imposant complexe hôtelier accueillera les voyageurs dans 236 chambres, toutes dotées de balcons qui leur permettront de pleinement profiter de la vue spectaculaire sur la Méditerranée. Mercure Benidorm, Espagne (mi-2022) ? Situé le long de la Costa Blanca, le Mercure Benidorm sera le lieu idéal à partir duquel explorer les plages de Poniente et de Levante et découvrir la vieille ville, ses belles églises et ses rues anciennes.

(mi-2022) ? Situé le long de la Costa Blanca, le Mercure Benidorm sera le lieu idéal à partir duquel explorer les plages de Poniente et de Levante et découvrir la vieille ville, ses belles églises et ses rues anciennes. ibis Styles Dreux, France (début 2022) ? Cet hôtel de 60 chambres, situé au coeur de Dreux, rendra hommage à Le Corbusier , père de l'architecture moderne et créateur du style du milieu du siècle dernier. Les chambres aux couleurs jaune, bleu et rose poudré, dont le mobilier et les oeuvres d'art resteront fidèles à l'époque des années 1950, égaieront les séjours des hôtes. Une salle de jeu avec baby-foot, un espace de coworking et une salle de petit-déjeuner qui se transformera en bar le soir, tout est pensé pour inviter à la convivialité.

(début 2022) ? Cet hôtel de 60 chambres, situé au coeur de Dreux, rendra hommage à , père de l'architecture moderne et créateur du style du milieu du siècle dernier. Les chambres aux couleurs jaune, bleu et rose poudré, dont le mobilier et les oeuvres d'art resteront fidèles à l'époque des années 1950, égaieront les séjours des hôtes. Une salle de jeu avec baby-foot, un espace de coworking et une salle de petit-déjeuner qui se transformera en bar le soir, tout est pensé pour inviter à la convivialité. greet La Rochelle & greet Paris Vincennes, France (mi-2022) ? Donner une seconde vie aux objets vintage fait partie intégrante de la mission d'hospitalité positive de greet. Cette approche prendra notamment vie au greet La Rochelle, un hôtel rénové de 149 chambres s'insérant dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de Rompsay, ainsi qu'au nouveau greet Paris Vincennes.

Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie

Banyan Tree AlUla, Arabie saoudite (mi-2022) ? Situé dans une oasis de la vallée d'Ashar, ce magnifique camp de tentes proposera une expérience éco-luxueuse et un sanctuaire réparateur, en harmonie avec la paisible communauté bédouine.

(mi-2022) Situé dans une oasis de la vallée d'Ashar, ce magnifique camp de tentes proposera une expérience éco-luxueuse et un sanctuaire réparateur, en harmonie avec la paisible communauté bédouine. Raffles Doha, Qatar (fin 2022) ? Entre les tours emblématiques de Lusail, le somptueux hôtel six étoiles Raffles Doha offrira le légendaire service de majordome Raffles aux clients de ses 132 suites, dont l'opulente suite royale, située aux 33 ème et 34 ème étages, disposant de ses propres salle de sport, spa, majlis, salle de jeu et salon de coiffure.

(fin 2022) ? Entre les tours emblématiques de Lusail, le somptueux hôtel six étoiles Raffles Doha offrira le légendaire service de majordome Raffles aux clients de ses 132 suites, dont l'opulente suite royale, située aux 33 et 34 étages, disposant de ses propres salle de sport, spa, majlis, salle de jeu et salon de coiffure. Fairmont Doha, Qatar (fin 2022) ? Relié au Raffles Doha par une superbe salle de réception et un espace événementiel, ce luxueux hôtel cinq étoiles offrira notamment l'expérience privilège Fairmont Gold , véritable « hôtel dans l'hôtel », tout en reflétant la riche culture qatarie et la transformation contemporaine de la ville.

(fin 2022) ? Relié au Raffles Doha par une superbe salle de réception et un espace événementiel, ce luxueux hôtel cinq étoiles offrira notamment l'expérience privilège , véritable « hôtel dans l'hôtel », tout en reflétant la riche culture qatarie et la transformation contemporaine de la ville. Fairmont La Marina Rabat-Salé, Maroc (mi-2022) ? Cet hôtel de luxe et ses résidences adjacentes dominent les quartiers historiques de Rabat et de Salé, offrant des panoramas imprenables sur le fleuve, l'océan et le port, ainsi qu'une abondance d'excellents magasins et de magnifiques espaces extérieurs. Les clients et les propriétaires de résidences se retrouveront au spa du Fairmont pour renouer avec l'équilibre et la sérénité.

(mi-2022) ? Cet hôtel de luxe et ses résidences adjacentes dominent les quartiers historiques de et de Salé, offrant des panoramas imprenables sur le fleuve, l'océan et le port, ainsi qu'une abondance d'excellents magasins et de magnifiques espaces extérieurs. Les clients et les propriétaires de résidences se retrouveront au spa du Fairmont pour renouer avec l'équilibre et la sérénité. Fairmont Tangier Tazi Palace, Maroc (fin 2022) ? Le mystère et la majesté du palais Tazi, à la périphérie de Tanger, ajouteront au glamour de ce nouveau resort de luxe cinq étoiles. Construit à l'origine par un conseiller du roi dans les années 1940, ce vaste complexe comprendra 134 chambres, deux villas VIP et une villa royale.

(fin 2022) ? Le mystère et la majesté du palais Tazi, à la périphérie de Tanger, ajouteront au glamour de ce nouveau resort de luxe cinq étoiles. Construit à l'origine par un conseiller du roi dans les années 1940, ce vaste complexe comprendra 134 chambres, deux villas VIP et une villa royale. Sofitel Agadir Royal Bay Resort, Maroc (mi-2022) ? Un mélange enchanteur de luxe à la française, d'architecture de la Kasbah et d'élégance balnéaire vous attend prochainement, à seulement 10 minutes d'Agadir. Le bar à cocktails de l'hôtel proposera une cuisine française, asiatique et marocaine raffinée, tandis que la boîte de nuit So Fun accueillera des DJ internationaux.

(mi-2022) ? Un mélange enchanteur de luxe à la française, d'architecture de la Kasbah et d'élégance balnéaire vous attend prochainement, à seulement 10 minutes d'Agadir. Le bar à cocktails de l'hôtel proposera une cuisine française, asiatique et marocaine raffinée, tandis que la boîte de nuit So Fun accueillera des DJ internationaux. Rixos Jewel of The Creek Dubai, Émirats arabes unis (mi-2022) ? Conçu pour être le « joyau » du projet immobilier Jewel of the Creek, ce nouveau complexe de luxe Rixos offrira pléthore de plaisirs extérieurs, avec ses piscines somptueuses, des aménagements paysagers et ses fontaines, ainsi que sa promenade en front de mer bordée de boutiques, de restaurants, de bars et d'un port de plaisance de 80 anneaux.

(mi-2022) ? Conçu pour être le « joyau » du projet immobilier Jewel of the Creek, ce nouveau complexe de luxe Rixos offrira pléthore de plaisirs extérieurs, avec ses piscines somptueuses, des aménagements paysagers et ses fontaines, ainsi que sa promenade en front de mer bordée de boutiques, de restaurants, de bars et d'un port de plaisance de 80 anneaux. Rixos Doha Qetaifan Island, Qatar (fin 2022) ? Premier Rixos à ouvrir au Qatar , juste à temps pour la Coupe du Monde de Football 2022, cet hôtel de luxe est appelé à s'imposer comme un haut lieu de la culture et du divertissement du pays. Les clients adoreront le vaste souk, le club de plage, le parc à thème et le parc aquatique, offrant des vues panoramiques sur le golfe Persique.

Asie du Sud-Est

The Admiral Hotel Manila, Philippines ? MGallery (mi-2022) ? Le premier MGallery des Philippines s'élèvera sur six étages thématiques, mettant en avant la culture du pays, ses festivals, ses héros, ses danses folkloriques, ses destinations, les objets locaux et les jeux traditionnels. Les chambres et les suites, conçues avec goût, bénéficieront d'équipements haut de gamme, tels que des barres de son de marque Bose, ou encore de produits de bain APPELLES.

(mi-2022) ? Le premier MGallery des s'élèvera sur six étages thématiques, mettant en avant la culture du pays, ses festivals, ses héros, ses danses folkloriques, ses destinations, les objets locaux et les jeux traditionnels. Les chambres et les suites, conçues avec goût, bénéficieront d'équipements haut de gamme, tels que des barres de son de marque Bose, ou encore de produits de bain APPELLES. Orchard Hills Residences ? MGallery, Singapour (mi-2022) ? La première adresse MGallery de Singapour sera située dans le quartier commerçant mondialement connu d'Orchard Road. Ses 168 résidences avec services, conçues par le célèbre studio japonais Nikken Sekkei, inviteront les clients à se redécouvrir grâce aux espaces luxueux et immersifs, et à profiter des soins santé et bien-être méticuleusement sélectionnés.

(mi-2022) ? La première adresse MGallery de Singapour sera située dans le quartier commerçant mondialement connu d'Orchard Road. Ses 168 résidences avec services, conçues par le célèbre studio japonais Nikken Sekkei, inviteront les clients à se redécouvrir grâce aux espaces luxueux et immersifs, et à profiter des soins santé et bien-être méticuleusement sélectionnés. Naru Hotel Seoul ? MGallery, Corée du Sud (mi-2022) ? Situé dans le district de Mapo, ce nouvel hôtel MGallery dominera le fleuve Han et offrira un panorama sur l'île de Yeouido. L'hôtel de 196 chambres sera conforme aux standards de la marque, à savoir une mixologie dédiée dans un cadre historique fascinant, imprégné de la culture du quartier.

(mi-2022) ? Situé dans le district de Mapo, ce nouvel hôtel MGallery dominera le fleuve Han et offrira un panorama sur l'île de Yeouido. L'hôtel de 196 chambres sera conforme aux standards de la marque, à savoir une mixologie dédiée dans un cadre historique fascinant, imprégné de la culture du quartier. Pullman Singapore Orchard, Singapour (mi-2022) ? Après une rénovation attentive, l'hôtel, situé au coeur du quartier commerçant d'Orchard Road, intégrera un ensemble immobilier comprenant des magasins et des boutiques, dont le magasin phare de la marque Apple. Il se trouvera à quelques pas des meilleurs centres commerciaux de la ville, des jardins botaniques de Singapour et du centre de divertissement de Clarke Quay .

(mi-2022) ? Après une rénovation attentive, l'hôtel, situé au coeur du quartier commerçant d'Orchard Road, intégrera un ensemble immobilier comprenant des magasins et des boutiques, dont le magasin phare de la marque Apple. Il se trouvera à quelques pas des meilleurs centres commerciaux de la ville, des jardins botaniques de Singapour et du centre de divertissement de . Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Indonésie (début 2022) ? Ce complexe 5 étoiles, situé sur la plage reculée de Kuta Mandalika , propose 257 chambres, suites et villas, dotées de piscines aux eaux aigue-marine dominant l'azur de l'océan Indien. Les clients peuvent donner libre court à leur créativité dans le centre d'affaires, profiter de l'espace Chill Out et du centre bien-être, ou se retrouver dans les salles de réunion ou la salle de réception, pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes.

(début 2022) ? Ce complexe 5 étoiles, situé sur la plage reculée de , propose 257 chambres, suites et villas, dotées de piscines aux eaux aigue-marine dominant l'azur de l'océan Indien. Les clients peuvent donner libre court à leur créativité dans le centre d'affaires, profiter de l'espace Chill Out et du centre bien-être, ou se retrouver dans les salles de réunion ou la salle de réception, pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes. Mövenpick Phan Thiet, Vietnam (fin 2022) ? Cet hôtel comprendra deux restaurants, un salon exécutif et de nombreux équipements de bien-être.

(fin 2022) ? Cet hôtel comprendra deux restaurants, un salon exécutif et de nombreux équipements de bien-être. Grand Mercure Bali Legian Resort, Indonésie (mi-2022) ? Ce premier complexe Grand Mercure de Bali offrira un luxe tropical et des séjours balnéaires aux familles, aux couples et aux voyageurs d'affaires, face au sable blanc de la plage de Legian. L'hôtel proposera ses 269 chambres à 45 minutes de l'aéroport international. Il réunira un choix de restaurants et de bars, un espace événementiel et des espaces bien-être.

(mi-2022) ? Ce premier complexe Grand Mercure de offrira un luxe tropical et des séjours balnéaires aux familles, aux couples et aux voyageurs d'affaires, face au sable blanc de la plage de Legian. L'hôtel proposera ses 269 chambres à 45 minutes de l'aéroport international. Il réunira un choix de restaurants et de bars, un espace événementiel et des espaces bien-être. Novotel Phnom Penh Beung Keng Kong, Cambodge (mi-2022) ­? Dans le centre-ville de Phnom Penh , à proximité du Palais royal et du Monument de l'Indépendance, cet hôtel de 253 chambres est conçu pour réserver le meilleur accueil tant aux visiteurs qu'aux habitants de la ville, avec trois restaurants, plusieurs salles de réunion, une piscine, un centre de remise en forme et un spa.

(mi-2022) ­? Dans le centre-ville de , à proximité du Palais royal et du Monument de l'Indépendance, cet hôtel de 253 chambres est conçu pour réserver le meilleur accueil tant aux visiteurs qu'aux habitants de la ville, avec trois restaurants, plusieurs salles de réunion, une piscine, un centre de remise en forme et un spa. Mercure Pangkalan Bun, Indonésie (mi-2022) ? Nouvelle destination Accor, cet hôtel quatre étoiles proposera 150 chambres sur neuf étages, attenants à un immeuble de bureaux de huit étages. Idéalement situé dans le quartier central des affaires de la ville de Pangkalanbun, dans la province indonésienne de Kalimantan central, l'hôtel s'engage à offrir une expérience authentiquement locale et de qualité.

(mi-2022) ? Nouvelle destination Accor, cet hôtel quatre étoiles proposera 150 chambres sur neuf étages, attenants à un immeuble de bureaux de huit étages. Idéalement situé dans le quartier central des affaires de la ville de Pangkalanbun, dans la province indonésienne de central, l'hôtel s'engage à offrir une expérience authentiquement locale et de qualité. Mercure Miri City Centre, Indonésie (mi-2022) ? Dans la superbe ville côtière de Miri, sur l'île de Bornéo, le nouvel hôtel Mercure s'élèvera à proximité du centre-ville et de l'aéroport. Avec 160 chambres, une salle de réception, des salles de réunion, des espaces de restauration, une piscine et une salle de sport, les clients bénéficieront, dans le plus grand confort, de toute la chaleur et de tout le charme de l'authentique culture malaise.

(mi-2022) ? Dans la superbe ville côtière de Miri, sur l'île de Bornéo, le nouvel hôtel Mercure s'élèvera à proximité du centre-ville et de l'aéroport. Avec 160 chambres, une salle de réception, des salles de réunion, des espaces de restauration, une piscine et une salle de sport, les clients bénéficieront, dans le plus grand confort, de toute la chaleur et de tout le charme de l'authentique culture malaise. Mercure Living Putrajaya, Malaisie (mi-2022) ? Une expérience moderne et rafraîchissante attend quiconque souhaite prolonger son voyage d'affaires ou d'agrément. Restaurant ouvert toute la journée, salon exécutif, piscine d'eau salée à débordement de 52 mètres, centre de remise en forme, court de tennis et spa... les clients se sentiront comme chez eux dans les suites spacieuses et contemporaines, disposant de salles à manger et de salons, ainsi que d'espaces de travail.

(mi-2022) ? Une expérience moderne et rafraîchissante attend quiconque souhaite prolonger son voyage d'affaires ou d'agrément. Restaurant ouvert toute la journée, salon exécutif, piscine d'eau salée à débordement de 52 mètres, centre de remise en forme, court de tennis et spa... les clients se sentiront comme chez eux dans les suites spacieuses et contemporaines, disposant de salles à manger et de salons, ainsi que d'espaces de travail. Mercure Rayong Lomtalay, Thaïlande (début 2022) ? Sur le spectaculaire cap Laem Mae Phim , à Rayong, se trouve la station balnéaire la plus récente et la plus tendance de Thaïlande, qui propose un large éventail d'hébergements, allant des chambres haut de gamme en bord de mer aux villas avec vue sur le Golfe de Thaïlande.

(début 2022) ? Sur le spectaculaire cap , à Rayong, se trouve la station balnéaire la plus récente et la plus tendance de Thaïlande, qui propose un large éventail d'hébergements, allant des chambres haut de gamme en bord de mer aux villas avec vue sur le Golfe de Thaïlande. Mercure Da Lat Resort, Vietnam (mi-2022) ? Édifice historique du quartier de la vieille gare du centre-ville, bordé de jardins luxuriants, le Mercure Da Lat Resort est le point de départ idéal pour explorer la culture et l'histoire de la ville, ainsi que les majestueux hauts plateaux de la région centrale du Vietnam .

(mi-2022) ? Édifice historique du quartier de la vieille gare du centre-ville, bordé de jardins luxuriants, le Mercure Da Lat Resort est le point de départ idéal pour explorer la culture et l'histoire de la ville, ainsi que les majestueux hauts plateaux de la région centrale du . ibis Styles Bangkok Silom, Thaïlande (mi-2022) ? Situé sur Silom Road, au coeur de Bangkok , avec un accès direct aux gares de BTS Sala Daeng et de MRT Silom, l'hôtel disposera de chambres communicantes pour les familles, d'un centre de remise en forme et de salles de réunion.

Pacifique

The Porter House Hotel, Sydney ? MGallery, Australie (début 2022) ? La Porter House de Sydney , érigée dans les années 1870 et classée monument historique, sera associée à une nouvelle tour de 36 étages. Elle mêlera hôtel et résidences, avec une piscine et un centre de remise en forme, deux restaurants, un bar au quatrième étage et sa galerie d'art à la collection évolutive, des salles de réunion, des salles à manger privatives et un espace entreprises.

(début 2022) ? La Porter House de , érigée dans les années 1870 et classée monument historique, sera associée à une nouvelle tour de 36 étages. Elle mêlera hôtel et résidences, avec une piscine et un centre de remise en forme, deux restaurants, un bar au quatrième étage et sa galerie d'art à la collection évolutive, des salles de réunion, des salles à manger privatives et un espace entreprises. Hotel Morris, Sydney , Australie (début 2022) ? Cet hôtel historique de West End, construit en 1929, va rouvrir ses portes sous le nom d'Hotel Morris suite à sa rénovation complète. L'établissement de 82 chambres proposera un restaurant et un bar au rez-de-chaussée, donnant sur Pitt Street , ainsi qu'un bar à la vue spectaculaire sur le toit.

(début 2022) ? Cet hôtel historique de West End, construit en 1929, va rouvrir ses portes sous le nom d'Hotel Morris suite à sa rénovation complète. L'établissement de 82 chambres proposera un restaurant et un bar au rez-de-chaussée, donnant sur , ainsi qu'un bar à la vue spectaculaire sur le toit. The Sebel Wellington Lower Hutt, Nouvelle-Zélande (mi-2022) ? Surplombant la rivière Hutt, cet élégant établissement de type appart'hôtel propose 60 studios et appartements d'une chambre avec tous services, ainsi qu'un bar-restaurant animé, le Biscotti.

Grande Chine

Raffles at Galaxy Macau, Macao (début 2022) ? Superbe ajout au Galaxy Macautm, complexe de luxe de classe internationale, le Raffles at Galaxy Macau personnalise chacune de ses chambres : écran Samsung The Frame Hospitality dans chaque chambre, service discret et attentif des célèbres majordomes de l'enseigne Raffles...

(début 2022) ? Superbe ajout au Galaxy Macautm, complexe de luxe de classe internationale, le Raffles at Galaxy Macau personnalise chacune de ses chambres : écran Samsung The Frame Hospitality dans chaque chambre, service discret et attentif des célèbres majordomes de l'enseigne Raffles... Sofitel Shanghai North Bund, Chine (fin 2022) ? L'art de vivre à la française brillera de mille feux dans ce superbe hôtel de 25 étages, qui proposera 300 chambres et suites opulentes offrant un panorama exceptionnel sur le célèbre paysage urbain de Shanghai . Les clients apprécieront le style français contemporain du Club Millesime, le somptueux spa Sofitel et la salle de sport ultramoderne Sofitel Fitness.

(fin 2022) ? L'art de vivre à la française brillera de mille feux dans ce superbe hôtel de 25 étages, qui proposera 300 chambres et suites opulentes offrant un panorama exceptionnel sur le célèbre paysage urbain de . Les clients apprécieront le style français contemporain du Club Millesime, le somptueux spa Sofitel et la salle de sport ultramoderne Sofitel Fitness. Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection, Chine (fin 2022) ? La toute nouvelle enseigne de luxe de Accor, Emblems Collection, inaugurera son premier hôtel au sein du célèbre Guiyang Art Centre, dans la capitale de la province de Guizhou . Construit à l'origine comme une résidence privée palatiale, Emblems offrira une expression nouvelle et moderne du luxe, qui servira de référence à cette collection fascinante et en pleine expansion d'hôtels et de resorts d'exception.

(fin 2022) ? La toute nouvelle enseigne de luxe de Accor, Emblems Collection, inaugurera son premier hôtel au sein du célèbre Guiyang Art Centre, dans la capitale de la province de . Construit à l'origine comme une résidence privée palatiale, Emblems offrira une expression nouvelle et moderne du luxe, qui servira de référence à cette collection fascinante et en pleine expansion d'hôtels et de resorts d'exception. The Silveri Hong Kong ? MGallery, Hong Kong (début 2022) ? Avec un nom évoquant les mines d'argent de Lantau et les eaux scintillantes qui entourent l'île, le premier MGallery de Hong Kong est une oasis urbaine cernée de verdure luxuriante, aux nombreuses terrasses extérieures, où l'on peut faire une parenthèse apaisante dans un hôtel urbain.

(début 2022) ? Avec un nom évoquant les mines d'argent de Lantau et les eaux scintillantes qui entourent l'île, le premier MGallery de est une oasis urbaine cernée de verdure luxuriante, aux nombreuses terrasses extérieures, où l'on peut faire une parenthèse apaisante dans un hôtel urbain. AKI Hong Kong ? MGallery, Hong Kong (mi-2022) ? La façade historique de cette adresse du quartier de Wanchai témoigne de son atmosphère haut de gamme et relaxante, où les clients peuvent se retirer après une journée passée à explorer la ville. Un bar à whisky raffiné couronne le dernier étage, où la mixologie se prête à la créativité et aux conversations culturelles.

(mi-2022) ? La façade historique de cette adresse du quartier de Wanchai témoigne de son atmosphère haut de gamme et relaxante, où les clients peuvent se retirer après une journée passée à explorer la ville. Un bar à whisky raffiné couronne le dernier étage, où la mixologie se prête à la créativité et aux conversations culturelles. Swissôtel Beijing , Chine (mi-2022) ? Après son importante rénovation, le Swissôtel Beijing du Hong Kong Macau Center est de retour, plus beau que jamais. En accordant une attention particulière, dans les moindres détails, à la santé, à la forme physique et au bien-être, les clients de cet hôtel écologique du centre-ville sont encouragés à « vivre chaque instant ».

Amérique du Nord et centrale

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, États-Unis (fin 2022) ? Ce premier établissement Raffles d'Amérique du Nord promet d'être l'expression urbaine d'une élégance raffinée. Il réunira un hôtel d'exception et une collection unique de suites pied-à-terre, de résidences d'une à trois chambres et de magnifiques penthouses.

(fin 2022) ? Ce premier établissement Raffles d'Amérique du Nord promet d'être l'expression urbaine d'une élégance raffinée. Il réunira un hôtel d'exception et une collection unique de suites pied-à-terre, de résidences d'une à trois chambres et de magnifiques penthouses. Sofitel Legend Casco Viejo, Panama (mi-2022) ? Cet hôtel s'inscrira au coeur d'un site protégé par l'UNESCO et classé au patrimoine mondial par les Nations Unies, le long d'un littoral préservé. Ce sera l'adresse idéale pour les voyageurs d'affaires et d'agrément à la recherche d'une expérience empreinte de luxe, dans un lieu chargé d'histoire.

(mi-2022) ? Cet hôtel s'inscrira au coeur d'un site protégé par l'UNESCO et classé au patrimoine mondial par les Nations Unies, le long d'un littoral préservé. Ce sera l'adresse idéale pour les voyageurs d'affaires et d'agrément à la recherche d'une expérience empreinte de luxe, dans un lieu chargé d'histoire. Novotel Mexico City Insurgentes WTC, Mexique (mi-2022) ? Idéalement situé face au World Trade Center Mexico City (WTC), l'un des quartiers d'affaires les plus dynamiques de Mexico , l'hôtel proposera le Gourmet Bar, signature de la marque, et son espace Meet N Works.

La position inégalée de Accor dans l'hôtellerie lifestyle, l'une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est portée par Ennismore, groupe d'hôtellerie créative qui anime un portefeuille international de marques, toutes créées par des entrepreneurs porteurs de sens. Les marques et établissements suivants font partie d'Ennismore.

Europe du Nord

25hours Hotel Indre By (début 2022) ? Premier hôtel scandinave de l'enseigne 25hours, ce complexe réunit quatre bâtiments et 243 chambres au coeur du centre-ville, avec un accès direct à la rue piétonne Købmagergade, proche de la Tour ronde et à proximité du Kongens Have et du Kongens Nytorv. Le 25hours Hotel Indre accueillera également le premier restaurant NENI de Scandinavie, le Boilerman Bar et le Café Duse.

Europe du Sud

Maison Delano Paris , France (fin 2022) ? Situé au coeur de l'ultra-chic 8 ème arrondissement, dans l'édifice du 18 ème siècle avec cour du 4 rue d' Anjou et à quelques pas de la célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré, l'hôtel proposera 56 chambres et suites d'exception, ainsi qu'un nouveau concept culinaire signé Dani Garcia , chef-cuisinier de renommée mondiale. Cette ouverture marquera le lancement de l'enseigne Maison Delano .

(fin 2022) ? Situé au coeur de l'ultra-chic 8 arrondissement, dans l'édifice du 18 siècle avec cour du 4 rue d' et à quelques pas de la célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré, l'hôtel proposera 56 chambres et suites d'exception, ainsi qu'un nouveau concept culinaire signé , chef-cuisinier de renommée mondiale. Cette ouverture marquera le lancement de l'enseigne . The Hoxton, Poblenou, Espagne (début 2022) ? Avec ses 240 chambres, sa piscine sur le toit et sa taqueria, son hall d'entrée lumineux et spacieux, sa terrasse à pizzas ensoleillée, ainsi que ses espaces événementiels multifonctionnels, le Hoxton Poblenou est le point de départ idéal pour explorer Barcelone.

(début 2022) ? Avec ses 240 chambres, sa piscine sur le toit et sa taqueria, son hall d'entrée lumineux et spacieux, sa terrasse à pizzas ensoleillée, ainsi que ses espaces événementiels multifonctionnels, le Hoxton Poblenou est le point de départ idéal pour explorer Barcelone. SO/ Paris, France (mi-2022) ? Sur les rives de la Seine, dans le 4 ème arrondissement, le SO/ Paris sera la nouvelle adresse branchée de la capitale, avec son restaurant-terrasse panoramique, ses panoramas à couper le souffle, ses chambres élégantes et ses superbes suites, ainsi que ses équipements de remise en forme et de spa de classe internationale.

(mi-2022) ? Sur les rives de la Seine, dans le 4 arrondissement, le SO/ Paris sera la nouvelle adresse branchée de la capitale, avec son restaurant-terrasse panoramique, ses panoramas à couper le souffle, ses chambres élégantes et ses superbes suites, ainsi que ses équipements de remise en forme et de spa de classe internationale. Mama Shelter Lisboa, Portugal (janvier 2022) ? La première adresse Mama de la péninsule ibérique est située entre le quartier animé de Príncipe Real et la monumentale place du Marquis de Pombal , avec une vue imprenable sur toute la ville depuis son toit. Les 130 chambres et le restaurant (brasserie française traditionnelle remise au goût du jour) immergeront les clients dans l'ambiance dynamique de la ville pour une expérience typiquement « Lisboeta ».

Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie

Mama Shelter, Dubaï (fin 2022) ? Véritable perle du désert, cet établissement comptera 197 chambres et 192 appartements, différents espaces de restauration, une terrasse avec quatre piscines, un CineMama en plein air, et bien plus encore. Ce Mama plus grand que nature reprendra le concept de station balnéaire au coeur de la ville, évoquant l'activité originelle de la famille Trigano, fondatrice du groupe Mama Shelter et cofondatrice du Club Med.

Asie du Sud-Est

TRIBE Phnom Penh Post Office Square, Cambodge (début 2022) ? L'hôtel apportera son design audacieux à la scène hôtelière cambodgienne. Équipées des dernières technologies, les chambres offriront un aménagement fonctionnel : lits et produits de marque, draps de qualité, défroisseurs, douches à effet pluie, peignoirs et machines à café Nespresso.

(début 2022) ? L'hôtel apportera son design audacieux à la scène hôtelière cambodgienne. Équipées des dernières technologies, les chambres offriront un aménagement fonctionnel : lits et produits de marque, draps de qualité, défroisseurs, douches à effet pluie, peignoirs et machines à café Nespresso. Mondrian Hong Kong Kowloon, Hong Kong (fin 2022) ? Situé dans le quartier animé de Mong Kok , dans le dynamique Kowloon de Hong Kong , l'hôtel sera le premier Mondrian de Chine et la septième adresse Mondrian dans le monde. Cet établissement de 324 chambres réparties sur 40 étages fera honneur à ses origines hongkongaises en offrant une vue imprenable sur le port et une expérience gastronomique incomparable, au 39ème étage, dans le restaurant Carna de Dario Cecchini .

Amérique du Nord et centrale

21c Museum Hotel St. Louis, États-Unis (fin 2022) ? Un hôtel de charme, un musée d'art contemporain et un restaurant gastronomique seront réunis dans ce bâtiment de dix étages, anciennement occupé par la YMCA, construit en 1926 dans le style néo-renaissance, agrémenté d'éléments gothiques et inscrit au registre national des lieux historiques.

Amérique du Sud

SLS Puerto Madero , Argentine (début 2022) ? Le SLS apporte sa touche de fraîcheur et de modernité au dynamisme de la ville, avec ses 58 chambres et suites conçues par Piero Lissoni, célèbre designer et architecte italien. Les voyageurs et habitants de la région se pressent au Leynia, grill argentin animé, s'inspirant des saveurs du Japon, tandis qu'une grande salle de réception offre la surface nécessaire aux réunions d'entreprise et aux grandes occasions de la vie.

(début 2022) ? Le SLS apporte sa touche de fraîcheur et de modernité au dynamisme de la ville, avec ses 58 chambres et suites conçues par Piero Lissoni, célèbre designer et architecte italien. Les voyageurs et habitants de la région se pressent au Leynia, grill argentin animé, s'inspirant des saveurs du Japon, tandis qu'une grande salle de réception offre la surface nécessaire aux réunions d'entreprise et aux grandes occasions de la vie. JO&JOE Medellín, Colombie (début 2022) ? La culture du partage, de la spontanéité et de la découverte prônée par JO&JOE séduit une large communauté d'explorateurs cosmopolites en alliant la convivialité d'une auberge de jeunesse au confort d'un hôtel. Le JO&JOE Medellín propose des espaces communs animés qui mettent à l'honneur de célèbres artistes de rue de la ville.

