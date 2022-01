Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement à Yellowknife





YELLOWKNIFE, NT, le 14 janv. 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre au l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL, ainsi que Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, et Keith Deans, président de Borealis Cooperative Limited, pour cette annonce.

Date : 17 janvier 2022



Heure : 9h00 HAR



Endroit : L'annonce sera diffusée en direct au : https://vimeo.com/event/1714206

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : (+1) 888 886 7786

ID de conférence : 77089736

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

