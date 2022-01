Rapport mensuel des opérations financières au 30 septembre 2021





QUÉBEC, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 septembre 2021, publié aujourd'hui, affiche un surplus budgétaire de 2,5 milliards de dollars au terme des six premiers mois de l'exercice financier 2021-2022.

Dans la première moitié de l'année financière, l'activité économique au Québec a connu une croissance robuste par rapport à la même période l'année précédente, entraînant une forte hausse des revenus, principalement des impôts des particuliers et des sociétés ainsi que des taxes à la consommation. En outre, une augmentation des dépenses est observée, reflétant les ressources du secteur de la santé qui sont mobilisées dans le contexte de la pandémie.

D'ici la fin de l'année financière, le solde budgétaire diminuera sous l'influence de certains facteurs. Un déficit de 6,8 milliards de dollars, avant utilisation de la réserve de stabilisation, est ainsi prévu pour l'ensemble de l'année 2021-2022, comme présenté dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2021.

Une part importante des dépenses annuelles prévues seront réalisées dans la deuxième moitié de l'année, y compris des dépenses relatives aux initiatives présentées dans le Plan budgétaire du Québec - Mars 2021 et dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2021. Un total de 5,5 milliards de dollars de dépenses additionnelles reste à être comptabilisé à cet effet, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

En outre, d'ici la fin de l'année financière, l'activité économique au Québec demeurera dynamique, mais elle progressera moins rapidement qu'en début d'année. Un ralentissement de la croissance des principaux indicateurs économiques est attendu, ce qui aura pour effet de modérer la croissance des revenus.

Le plan budgétaire du Québec 2022-2023, qui sera publié au cours du printemps prochain, présentera une mise à jour de l'ensemble des prévisions économiques et budgétaires du gouvernement ainsi que du solde budgétaire pour l'année 2021-2022. Ce sera notamment l'occasion de faire le point sur les effets récents de la pandémie sur les finances publiques du Québec.

« Les résultats financiers des six premiers mois de 2021-2022 témoignent de la résilience du Québec face à la pandémie et à ses répercussions. Le gouvernement poursuit ses actions pour soutenir les Québécois, les entreprises et le système de santé. Nous continuerons à faire preuve de prudence en ce qui a trait à la gestion du cadre financier, pour nous assurer que le Québec sortira de cette crise en position de force. »

Eric Girard, ministre des Finances

Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 septembre 2021 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

