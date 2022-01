Le CIRANO est fier d'annoncer la création d'un Pôle de recherche en science des données pour les échanges commerciaux et le transport intermodal





MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La fréquence et l'impact accrus des perturbations des chaines d'approvisionnement exacerbent les enjeux socioéconomiques associées à la fluidité des transports et des échanges commerciaux. Les chaînes d'approvisionnement du Canada ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19 et par les événements météorologiques extrêmes récents. Face à ces constats, le CIRANO est heureux d'annoncer la création d'un nouveau Pôle multipartite de recherche en science des données pour les échanges commerciaux et le transport intermodal avec un intérêt spécifique pour le corridor Saint-Laurent Grands Lacs.

« La performance des chaînes d'approvisionnement interpelle directement et au plus haut niveau les autorités publiques, les entreprises et les chercheurs. Les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout créent des pénuries, attisent l'inflation et fragilisent la reprise économique. Le transport, tout comme le commerce interprovincial et le commerce international, est un ensemble de systèmes complexes et est, à juste titre, souvent analysé dans son propre contexte », souligne Alain Dudoit, Fellow invité au CIRANO.

« Multidisciplinaire par nature, l'objectif principal du pôle est d'utiliser les derniers développements en science des données pour faire le pont entre les échanges commerciaux, le transport et leurs impacts économiques, et environnementaux afin d'aider la prise de décision face aux défis majeurs rencontrés par les chaînes d'approvisionnement (optimisation, visibilité résilience, défis climatiques...) et de soutenir les politiques publiques », explique Thierry Warin, chercheur principal du Thème Économie mondiale au CIRANO.

Le chercheur responsable du Pôle est le professeur Thierry Warin (HEC Montréal). Les chercheurs qui seront impliqués dans les activités du pôle sont Florian Mayneris et Julien Martin (UQAM) pour le commerce international, Ari van Asche (HEC Montréal) pour les chaînes d'approvisionnement, Dalibor Stevanovic (UQAM) pour la modélisation, Marcelin Joanis (Polytechnique Montréal) pour les infrastructures et les investissements publics, Nathalie de Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal) et Ingrid Peignier (CIRANO) pour la gestion des risques et Martin Trépanier (Polytechnique Montréal, directeur du CIRRELT) pour le transport. Alain Dudoit, Fellow invité (expert en politiques publiques) et Molivann Panot professionnel de recherche, seront impliqués dans les activités intergouvernementales et internationales du Pôle ainsi que le développement des partenariats. Ce pôle se veut fédérateur de projets impliquant d'autres chercheurs de plusieurs des grands thèmes du CIRANO.

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique

