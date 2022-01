ALPHA BLUE OCEAN SALUE LE LANCEMENT DE WISEAT PAR WISEKEY SUR LE TRANSPORTEUR 3 DE SPACE X





Alpha Blue Ocean, le family office fondé par Pierre Vannineuse et partenaire financier de Wisekey (Tickers : WIHN :SW and WKEY :US) , salue la nouvelle avancée technologique du groupe Suisse dirigé par Carlos Creus Moreira. Le 13 janvier 2022, Wisekey lance l'audacieux projet de production du premier NFT depuis l'espace ...

Le 13 janvier 2021, WISeKey lancait son premier pico satelite WISeSat via le lanceur de SpaceX (*) Falcon 9 Transporteur 3 afin de notamment créer les premiers NFT depuis l'espace.

Le NFT sera ainsi capturé par la station satellite WISeSat au Sud de l'Espagne, plus précisément à Linéa et enregistré sur WISe.ART NFT Marketplace.

Pierre Vannineuse fondateur et CIO d'Alpha Blue Ocean : « Alpha Blue Ocean salue cette prouesse technologique hardware et software réalisée par les équipes de WISeKey afin de, notamment, faire évoluer le cosme des NFT vers une reflection vraiment globale en émettant le premier NFT depuis l'espace ! Nous sommes ravis d'avoir participé au financement de WISeKey pour ce faire et de voir que celle-ci a su s'entourer des géants de l'industrie tel que SpaceX (*) qui vise à la conquête de l'espace par l'humanité!»

A noter que cette opération est le résultat des derniers investissements stratégiques avec notamment une prise de participation dans FOSSA Systems, le groupe dirigé par Julian Fernandez. Le satellite WISeSat étant un FOSSASAT-2E renforcé pour la sécurité et conçu pour réduire davantage les coûts du satellite pour la taille déjà petite du CubeSat.

Amine Nedjai, CEO d'Alpha Blue Ocean et l'ensemble des équipes adresse toutes ses félicitations à la Team Wisekey pour ce nouvel accomplissement qui est d'ores et déjà inscrit dans l'histoire.

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a déployé + 1,5 Mds ?, dont la majorite sur des projets de technologie industrielle de pointe.

(*) SpaceX a été créée par l'entrepreneur Elon Musk, plus particulièrement connu pour de nombreux projets de haute technologie aux enjeux considérables tels que Tesla Inc. (TSLA: US), The Boring Company, X.com, qui fait maintenant partie de PayPal Holdings Inc. (PYPL:US), Neuralink, OpenAI & Zip2 mais également comme un leader d'opinion clé dans le monde des cryptomonnaies et des NFT.

